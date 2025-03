SPINEWAY : Résultats annuels 2024 consolidés - Résultat d’exploitation proche de l’équilibre

Communiqué de presse

SPINEWAY

Résultats annuels 2024 consolidés

Chiffre d’affaires annuel de 12 M€ (+ 14%)

Résultat d’exploitation proche de l’équilibre

Réduction de la perte nette





En milliers d'euros



Comptes consolidés 2024 2023 Chiffre d'affaires 11 950 10 519 Coût des ventes -3 699 - 3 309 Marge brute



% du CA 8 250



69% 7 210



69% Coûts nets d’exploitation







Dont coûts de fonctionnement - 9 131







-3 900 - 11 727







- 5 424 Dont charges de personnel - 4 890 - 5 659 Résultat d’exploitation -881 - 4 517 Résultat financier



Dont charge financière exceptionnelle Negma1 - 2 464



- 1 467 - 1 035



/ Résultat exceptionnel - 514 - 957 Résultat net



Dont résultat net retraité2 - 3 859



- 2 392 - 6 510



- 6 510

Le Conseil d’administration de Spineway, réuni le 24 mars 2025 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2024.

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), réalise sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires annuel de 12,0 M€, représentant une croissance organique de 14% (sans effet périmètre) par rapport à l’exercice 2023. Cette accélération bénéficie de la bonne intégration des acquisitions Distimp et Spine Innovations qui ont permis au Groupe de renforcer ses gammes premium et d’accroître les ventes de ce segment.

Amélioration des résultats 2024

Cette progression du chiffre d’affaires, portée également par les différentes présentations et formations de chirurgiens sur les prothèses ESP3, s’accompagne d’une nette amélioration des résultats sur l’exercice 2024.

La bonne maitrise des achats permet à la marge brute de se maintenir à 69 %. De même, le plan d’optimisation de ses charges mené par le Groupe, notamment au niveau de ses frais de personnel et de ses coûts de fonctionnement, porte pleinement ses fruits sur l’exercice puisque ces deux postes baissent respectivement de -14% et -28% par rapport à l’exercice 2023. Sur la période, Spineway a poursuivi ses investissements réglementaires et cliniques pour l’obtention de nouvelles homologations export et certifications CE/MDR.

La gestion fine des charges opérationnelles, combinée à la progression des ventes, permet au résultat d’exploitation de s’apprécier de + 3,6 M€ pour s’établir à - 0,9 M€ en 2024, contre une perte de 4,5 M€ en 2023.

Le Résultat financier reste pénalisé par la comptabilisation d’une charge financière exceptionnelle de 1,5 M€ sur le 1er semestre, liée au mécanisme de compensation du contrat de financement Negma, et s’élève ainsi à -2,5 M€. Sur l’exercice, le Groupe enregistre un résultat exceptionnel de -0,5 M€ lié principalement à la réduction des effectifs.

Ainsi, le résultat net de l’exercice 2024, s’apprécie très nettement pour s’établir à -3,9 M€ contre une perte de - 6,5 M€ en 2023. Retraité de la charge exceptionnelle Negma, le résultat net du Groupe au 31 décembre 2024 se porte à -2,4 M€.

Une trésorerie renforcée, de 4,5 M€ au 31 décembre 2024

Entre le démarrage du contrat d’émission et de souscription d’obligations convertibles en actions (OCA) conclu avec Negma4 et le 31 décembre 2024, 4 341 obligations ont été converties en 1 690 241 419 actions. Après le regroupement d’actions effectué en février 20245 et la réduction de la valeur nominale des actions en décembre 2024, le capital social de Spineway au 31 décembre 2024, s’élève à 57 584.57 euros et est composé de 28 792 276 actions d’une valeur nominale de 0,002 euro chacune. A ce jour, il reste 90 OCA à souscrire avant la fin de ce contrat, prévue en mai 2025.

A fin décembre 2024, la trésorerie de Spineway s’élève à 4,5 M€ soit une trésorerie nette (après déduction de l’endettement financier) de 2,7M€

Accélération des investissements stratégiques, porteurs de croissance future

Ces bonnes performances financières confirment la pertinence de l’orientation stratégique de Spineway vers les gammes premiums et le succès des synergies mises en place avec Distimp et Spine Innovation, qui lui permettent de renforcer sa position sur le marché des dispositifs médicaux dédiés au rachis.

La mise en place de la ligne de production internalisée des prothèses ESP ayant pris du retard, sa mise en service est désormais prévue pour le S1 2025. Dès qu’elle sera opérationnelle, l’internalisation de cette production permettra au Groupe d’être plus agile et de dégager de meilleures marges. Par ailleurs, Spineway va accélérer ses actions marketing et renforcer ses investissements réglementaires afin d’étendre sa présence à l’international et accéder à de nouveaux marchés.

Ces investissements réglementaires (homologations produits, certifications,…) et marketing (formations, salons,…) sont les moteurs de la croissance à long terme. En conjuguant expansion ciblée et gestion maîtrisée des charges, Spineway vise à maintenir une croissance organique solide afin de retrouver à moyen terme une rentabilité pérenne et une base financière solide.

Prochain RDV :

16 avril 2025 - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400N2P2- ALSPW

1 Le contrat Negma prévoit une indemnisation en cas de cours de bourse inférieur au nominal de l’action. L’évolution défavorable du cours de Spineway sur le début de l’exercice 2024 a entrainé des compensations lors des levées de tranches.

2 Résultat net retraité de la charge exceptionnelle Negma

3 Communiqués du 26 juin, 8 juillet, 24 juillet et 12 septembre.

4 Communiqué du 25 mai 2023

5 Communiqué du 29 février 2024

