MCH Group | Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC | Résultats annuels 2024

Résultats annuels 2024 du Groupe MCH

Retour à la rentabilité grâce à la croissance et à une efficacité accrue

En 2024, le Groupe MCH a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de ses priorités stratégiques, tout en relevant avec succès des défis persistants. En renforçant ses domaines d'activité principaux et en améliorant son efficacité opérationnelle ainsi que le contrôle des coûts, le Groupe a nettement amélioré sa marge opérationnelle et enregistré un bénéfice net pour la première fois depuis 2016.

La performance financière en 2024 résulte à la fois de la croissance et d’une gestion rigoureuse des coûts. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,3 % par rapport à l’année précédente, atteignant CHF 435,7 millions, reflétant des développements positifs dans toutes les activités. L’EBITDA s’est élevé à CHF 34,5 millions, une nette amélioration par rapport aux CHF 12,3 millions de 2023. Le Groupe MCH est ainsi revenu à la rentabilité nette pour la première fois depuis 2016, enregistrant un bénéfice net de CHF 3 millions. Ce redressement financier a été soutenu par CHF 3,6 millions d’éléments exceptionnels non liés directement à l’activité opérationnelle.

Principaux chiffres financiers en un coup d’œil (chiffres de l’exercice 2023 entre parenthèses)

Chiffre d’affaires : CHF 435,7 millions (CHF 394,0 millions)

CHF 435,7 millions (CHF 394,0 millions) EBITDA : CHF 34,5 millions (CHF 12,3 millions)

CHF 34,5 millions (CHF 12,3 millions) Bénéfice net : CHF 3,0 millions (CHF –12,8 millions)



Chacune de nos trois divisions – Art Basel, Foires & Événements, et Solutions de Marketing Expérientiel (LMS) – a joué un rôle crucial dans ces avancées.

Art Basel a renforcé sa position à l’échelle mondiale, avec le succès de sa première édition au Grand Palais à Paris, une forte édition à Hong Kong, ainsi que ses foires phares à Bâle et Miami Beach, qui ont continué de bien performer.

a renforcé sa position à l’échelle mondiale, avec le succès de sa première édition au Grand Palais à Paris, une forte édition à Hong Kong, ainsi que ses foires phares à Bâle et Miami Beach, qui ont continué de bien performer. La division Foires & Événements est restée un pilier essentiel, accueillant de grands événements internationaux à Bâle et à Zurich.

est restée un pilier essentiel, accueillant de grands événements internationaux à Bâle et à Zurich. La division LMS a connu une croissance, en particulier aux États-Unis et au Moyen-Orient, grâce à des mesures ciblées d'efficacité.

Andrea Zappia, Président du Conseil d'administration du Groupe MCH :

«Cette étape clé a été rendue possible grâce à une stratégie claire, à l'engagement de notre équipe dirigeante et à la confiance continue de nos actionnaires et partenaires. Nous remercions particulièrement nos actionnaires de référence, Lupa Systems Ltd. et le Canton de Bâle-Ville, dont le soutien constant a été essentiel dans notre parcours – et le restera dans les prochaines étapes de développement du Groupe MCH. »

Florian Faber, CEO du Groupe MCH :

«Notre retour à la rentabilité en 2024 marque un tournant pour le Groupe MCH et confirme l’efficacité de nos initiatives stratégiques. Bien que cette réussite témoigne de nos progrès, nous sommes conscients que notre mission est loin d’être terminée. J’exprime ma profonde gratitude à nos collaborateurs, dont le dévouement a été fondamental pour atteindre ce cap, ainsi qu’à nos clients, dont la confiance et la collaboration ont contribué à notre développement positif. »

Perspectives 2025 : Croissance et rentabilité durable

L’année 2025 sera celle de l’exécution. Grâce à des investissements stratégiques et de long terme, le Groupe MCH poursuivra sa transformation, en adoptant une approche équilibrée entre discipline financière et croissance – à Bâle comme à l’international. En mettant fortement l’accent sur la gestion des coûts et l’innovation, le Groupe est confiant que ces mesures lui permettront de faire face aux complexités du marché tout en saisissant de nouvelles opportunités de croissance. Dans le cadre de son engagement envers l'efficacité opérationnelle et la transparence financière, soutenant une prise de décision plus agile et la création de valeur à long terme, le Groupe MCH affinera la structure juridique de ses entités, sans impact sur les collaborateurs.

À propos du Groupe MCH

Le Groupe MCH, dont le siège est à Bâle (Suisse), est une entreprise de marketing expérientiel active au niveau mondial, dotée d’un réseau de services complet pour des clients internationaux. Son cœur de métier comprend des plateformes communautaires uniques telles que les salons Art Basel à Bâle, Hong Kong, Paris et Miami Beach, ainsi que de grandes foires nationales comme Swissbau et Giardina. La division Live Marketing Solutions, avec les marques MCH Global, MC2 et Expomobilia, propose des solutions de marketing expérientiel sur mesure, de la stratégie à la réalisation. Le Groupe MCH exploite également le Centre de Foires et de Congrès de Bâle ainsi que Messe Zürich. L’entreprise emploie plus de 800 personnes, dont environ la moitié en Suisse et aux États-Unis. Au cours de l’exercice 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de CHF 435,7 millions.

