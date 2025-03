Communiqué de presse

CROSSJECT fait le point sur sa collaboration avec ETON PHARMACEUTICALS, Inc. et sur le programme ZENEO® Hydrocortisone dans le domaine de l'insuffisance surrénale

CROSSJECT a renforcé sa collaboration avec ETON PHARMACEUTICALS, Inc. (« ETON ») en mettant à disposition sa formulation innovante d'hydrocortisone (la « formulation CROSSJECT ») pour conquérir le marché hospitalier de l'insuffisance surrénale. CROSSJECT percevra une redevance proche de 10% sur les ventes nettes d'Eton.

ETON a confirmé son engagement à finaliser les étapes de développement et de fabrication de sa gamme de produits pour l'insuffisance surrénale, y compris la formulation CROSSJECT, appelée ET-800, et le produit unique de gestion de crise ZENEO® Hydrocortisone, avec l’objectif de capturer une part importante d'une opportunité de marché totale de plus de 200 millions de dollars aux États-Unis.

Les dépôts de dossiers auprès de la FDA seront attendus à partir de S2 2026.





Dijon, France le 25 mars 2025 (7h30 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ) société pharmaceutique spécialisée en phase avancée de développement et d’enregistrement de ZEPIZURE®, sa solution d’urgence pour la gestion des crises d’épilepsie, annonce des étapes positives dans sa collaboration avec le leader américain de l'endocrinologie ETON PHARMACEUTICALS, Inc. (« ETON »). En juin 2021, ETON a obtenu les droits de commercialisation de ZENEO® Hydrocortisone pour les marchés américain et canadien.

Dans le cadre du développement de ZENEO® Hydrocortisone, CROSSJECT a mis au point une formulation liquide unique et prête à l'emploi d'hydrocortisone. Cette formulation représente une innovation significative sur le marché américain où les formulations, telles que le Solu-Cortef® de PFIZER, sont des solutions efficaces, mais nécessitent plus de 10 étapes pour leur reconstitution et leur mélange. Dans le cadre des efforts conjoints visant à apporter de nouvelles solutions aux patients souffrant d'insuffisance surrénale, ETON développera et commercialisera cette formulation CROSSJECT comme une alternative supérieure aux produits injectables actuels. CROSSJECT percevra une redevance proche de 10% sur les ventes nettes par ETON de ce produit, appelé ET-800 dans le pipeline d'ETON, et conserve le droit de commercialiser le produit en dehors des États-Unis et du Canada. ETON espère capturer une part importante de ce marché hospitalier d’environ 100 millions de dollars pour les produits injectables à base d'hydrocortisone.

Parallèlement, ETON a confirmé, dans sa dernière présentation aux investisseurs datée du 18 mars 2025, son engagement en faveur de ZENEO® Hydrocortisone en tant que solution disruptive pour les patients souffrant de crises d'insuffisance surrénale. Les prochaines étapes de développement et de fabrication, selon les plans de CROSSJECT, sont attendues à partir de début 2026. Selon l'évaluation préliminaire d'ETON, l'opportunité de marché de ZENEO® Hydrocortisone dépasserait les 100 millions de dollars.

« Nous sommes très reconnaissants des dernières annonces faites par ETON et de leur enthousiasme pour la valeur ajoutée apportée par CROSSJECT. Ces développements de nouveaux produits nous permettent également de mettre en avant notre savoir-faire en matière de formulations d'injectables complexes. Notre énergie et nos ressources se sont concentrées sur les livraisons liées à ZEPIZURE® qui résulteront de son autorisation de mise sur le marché sous l'égide de BARDA dans le courant de l'année 2025. Cependant, nous nous engageons pleinement à accélérer les développements parallèles de nos produits qui changent la donne dans le domaine de l'insuffisance surrénale aux États-Unis. Nous tirerons également parti de cette expérience pour introduire ces produits innovants dans l'insuffisance surrénale en Europe et dans le reste de monde », a déclaré Patrick ALEXANDRE, PDG de CROSSJECT.

