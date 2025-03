[Communiqué de presse] Le Groupe iliad enregistre une année record et change de dimension

Communiqué de presse

Paris, le 25 mars 2025 à 08h00

Le Groupe iliad enregistre une année record et change de dimension

communication financière

50 millions d’abonnés, 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires : en 2024, le Groupe iliad a franchi deux seuils symboliques et changé de dimension. Leader de la croissance du secteur en Europe à nouveau cette année, le Groupe est désormais le 5ème opérateur télécom d’Europe1. Le modèle économique s’est amélioré comme en témoigne la hausse de la marge et la nette accélération de la génération de free cash-flow, permettant de continuer à renforcer la structure financière (levier financier à 2,7x EBITDAaL à fin 2024). Après avoir atteint les objectifs de son plan Odyssée 2024, le Groupe iliad entre dans une nouvelle phase avec pour priorité le maintien de son leadership de croissance et l’accélération de sa génération d’EFCF. En 2025, le Groupe se fixe pour objectif de générer 2,0 milliards d’euros de Free Cash-Flow Opérationnel2.

En 2024, le Groupe iliad enregistre une croissance équilibrée et soutenue de son chiffre d’affaires (+8,5%). Dans des marchés arrivant à maturité, le Groupe réussit à combiner amélioration de la valeur et gains de parts de marché avec d’excellentes performances commerciales (2,0 millions abonnés recrutés). La France a connu une excellente trajectoire de croissance du chiffre d’affaires à +8,2% (+5,4% au 4ème trimestre) avec gains de parts de marché et hausses des ARPU, la Pologne a progressé de 9,7% (+6,2%) portée par une croissance organique de 4,0% et un effet de change favorable, et la dynamique en Italie est restée soutenue à +10,1%3 (+9,5%3) dans un contexte concurrentiel exacerbé.



En France, dans un contexte d’intensité concurrentielle croissante tout au long du 2ème semestre, Free termine pour la 3ème année consécutive leader des recrutements d’abonnés Fixe + Mobile avec 668 000 nouveaux abonnés nets4 dont 513 000 mobiles (dont 709 000 en 4G/5G) et 155 000 Haut et Très Haut Débit. Qualité de la couverture réseau5, générosité des offres, engagement sur les tarifs6 : la stratégie de renforcement des fondamentaux de la marque continue de porter ses fruits et se traduit à fin 2024 par un taux de satisfaction particulièrement élevé chez les abonnés7. En 2024, Free a aussi réaffirmé avec force son leadership technologique en étant le 1er opérateur à lancer le Wi-Fi 7 en janvier et le 1er opérateur à lancer la 5G SA en France en septembre.



En Pologne, la performance commerciale sur le marché des abonnements mobiles a été solide en 2024. Play a continué à gagner des parts de marché avec 270 000 nouveaux abonnés nets, compensant la baisse de 38 000 clients prépayés. L’opérateur a de nouveau été en 2024 leader du marché en termes de portabilité mobile et sa stratégie du more for more a fonctionné, puisque la croissance des revenus facturés aux abonnés mobiles est en progression de plus de 9% sur l’année. Les recrutements nets sur le Fixe ont atteint 58 000 unités, une bonne performance étant donné la pression concurrentielle intense sur ce segment de marché.



En Italie, iliad Italia a conservé pour la 7ème année consécutive sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile avec 906 000 nouveaux abonnés nets Mobile, et ce malgré l’agressivité commerciale des concurrents à son égard. iliad Italia termine également l’année leader8 des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit avec 142 000 nouveaux abonnés Fibre recrutés. Pour la 1ère fois depuis son lancement, l’activité Mobile d’iliad Italia a vu son OFCF dépasser la barre des 100 millions d’euros9, ce qui a permis de couvrir amplement les investissements destinés à servir la croissance de son parc d’abonnés Fibre.



En 2024, l’EBITDAaL du Groupe a progressé de 11,8%10 à 3,85 milliards d’euros. La marge d’EBITDAaL progresse de 1,1 point à 38,4% et s’améliore dans les 3 pays grâce au levier opérationnel généré par la croissance des revenus sur nos activités mobiles notamment, l'efficience de nos opérations et le maintien d’une discipline rigoureuse sur nos coûts. Celle-ci a ainsi permis d’absorber la hausse des dépenses de contenus, de personnel et de maintenance. Le résultat net 2024 affiche une hausse de 15,5% à 367 millions d’euros.



En 2024, le Groupe a investi 2,0 milliards d’euros, un montant stable par rapport à 2023 qui représente 20% de son chiffre d’affaires (en baisse de 1,6 points par rapport à 2023). 7,6 millions de nouveaux foyers en France, en Pologne et en Italie peuvent désormais bénéficier de ses offres Très Haut Débit, ce qui porte son marché adressable total à 64 millions de foyers. En parallèle, le Groupe a poursuivi ses efforts de déploiement de la 5G en activant près de 6 000 nouveaux sites 5G au cours des 12 derniers mois dans ses 3 géographies.



A l’occasion du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle qui s’est tenu à Paris en février 2025, le Groupe a réaffirmé son ambition d’être un leader industriel de l’intelligence artificielle en Europe. Une enveloppe globale de 3 milliards d’euros a été allouée par le Groupe pour investir dans les infrastructures dédiées à l’IA, la recherche et les couches applicatives à travers ses différentes entités : OpCore, que nous allons développer pour en faire la 1ère plateforme européenne indépendante de datacenters, Scaleway, que nous avons doté de la plus grande capacité de calcul commercialisable dédiée IA d’Europe et Kyutai, le 1er laboratoire d’initiative privée européen dédié à la recherche ouverte en IA que nous avons co-fondé.



Le Free Cash-Flow opérationnel11 du Groupe a fortement progressé en 2024 (+28%) pour atteindre 1,83 milliard d’euros, ce qui permet de renforcer la structure financière du Groupe avec un levier financier s’établissant à 2,7x à fin 2024 contre 3,0x à fin 2023. En 2024, le Groupe a œuvré à améliorer sa liquidité avec l’émission fin octobre d’un emprunt obligataire vert inaugural de 500 millions d’euros et une offre de rachat partiel de ses échéances d’avril 2025 et juin 2026 à hauteur de 300 millions d’euros. A fin 2024, le niveau de liquidités du Groupe se maintient ainsi à un excellent niveau, avec 1,0 milliard d’euros de trésorerie et 2,8 milliards d’euros de disponibilités.



2024 a par ailleurs été marquée par des avancées notables en matière de RSE : le Groupe a procédé à sa 1ère émission obligataire verte, intégré pour la 1ère fois des critères RSE12 à ses principaux crédits syndiqués, vu sa trajectoire carbone validée par la SBTi et signé trois nouveaux PPA dans ses 3 géographies, qui portent à 140 GWh la capacité de production d’électricité renouvelable développée grâce au Groupe. Début 2025, le Groupe a décroché la médaille d’or Ecovadis, qui vient récompenser ses performances en matière de RSE, et confirmé la note B avec CDP.



Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Le Groupe iliad affiche de très solides résultats en 2024. Nous atteignons tous les objectifs que nous nous étions fixés : nous sommes dorénavant dans le TOP 5 des opérateurs Télécoms européens avec une présence dans 8 pays et plus de 60 millions d’abonnés13. De la première Freebox en 2002 à nos infrastructures dédiées à l’Intelligence Artificielle en 2025, chaque étape de notre développement a été guidée par l’innovation. Dans un secteur des Télécoms et du Numérique en profonde transformation, le Groupe iliad a de nombreux atouts à faire valoir et une formidable envie d’entreprendre et de grandir, comme au premier jour ! ».



Principaux indicateurs opérationnels14 au 31.12.2024

France (chiffres en milliers sauf exceptions) T4 2024 T3 2024 Variation







Nombre d’abonnés mobiles 15 518 15 468 +50 Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 11 815 11 716 +99 % de la base d’abonnés mobiles au forfait Free 4G/5G 76,1% 75,7% +0,4pt Dont Forfait Voix 3 703 3 752 -49







Nombre d’abonnés Haut Débit / Très Haut Débit 7 569 7 564 +5 - Dont Fibre 6 185 6 074 +111 Taux d’adoption de la Fibre 81,7% 80,3% +1,4pt Prises raccordables en Fibre (en millions) 38,3m 37.6m +0,7m







Nombre total d’abonnés France 23 087 23 032 +55









T4 2024 T4 2023 Variation ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 37,0 35,7 +3,7% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 12,3 12,1 +1,7%

Italie (chiffres en milliers) T4 2024 T3 2024 Variation Nombre d’abonnés mobile 11 636 11 447 +189 Nombre d’abonnés fibre 349 316 +33 Nombre total d’abonnés Italie 11 985 11 763 +222

POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) T4 2024 T3 2024 Variation Nombre d’abonnés mobiles actifs 13 331 13 318 +13 - Dont Forfaits 9 651 9 563 +88 - Dont Prépayés 3 680 3 755 -75







Nombre d’abonnés fixes 2 117 2 097 +20 Nombre total d’abonnés Pologne 15 448 15 416 +32



T4 2024 T4 2023 Variation ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 32,7 30,2 +8,4%







GROUPE (chiffres en milliers) T4 2024 T3 2024 Variation Nombre d’abonnés mobile 40 485 40 233 +252 Nombre d’abonnés fixes 10 035 9 977 +58 NOMBRE TOTAL D’ABONNES 50 520 50 211 +309

Chiffre d'affaires de 2024 / 4ème trimestre 2024

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2023.

En millions d’euros 2024 2023 Var (%) T4 2024 T4 2023 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 10 024 9 241 +8,5% 2 568 2 444 +5,1% Chiffre d'affaires Services15 9 205 8 500 +8,2% 2 342 2 230 +5,0% Chiffre d'affaires Equipements 847 763 +11,0% 234 220 +6,5% Eliminations Groupe16 -27 -22 +23,9% -8 -6 +41,4%

Chiffre d'affaires France 6 534 6 040 +8,2% 1 669 1 583 +5,4% - Services2 6 137 5 721 +7,3% 1 550 1 481 +4,6% - Equipements 404 324 +24,7% 121 104 +16,3% - Eliminations France -6 -6 +7,9% -2 -2 -4,7%

Chiffre d'affaires Italie 1 145 1 061 +8,0% 302 296 +1,8% - Services 1 134 1 046 +8,5% 299 293 +2,0% - Equipements 11 15 -25,5% 3 3 -13,4%

Chiffre d'affaires Pologne17 2 366 2 157 +9,7% 604 569 +6,2% - Services 1 934 1 733 +11,6% 494 456 +8,2% - Equipements 432 424 +1,9% 111 113 -2,0%

Principaux indicateurs financiers de l’année 2024

En millions d’euros 2024 2023 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 10 024 9 241 +8,5% France 6 534 6 040 +8,2% Italie 1 145 1 061 +8,0% Pologne 2 366 2 157 +9,7% Eliminations -21 -16 +29,6%

EBITDAaL Groupe 3 850 3 444 +11,8% France 2 604 2 392 +8,9% Italie 308 247 +24,5% Pologne 938 805 +16,6%

Capex Groupe (hors fréquences) 2 022 2 016 +0,3% France 1 444 1 501 -3,7% Italie 271 243 +11,5% Pologne 307 272 +12,9%

Free Cash Flow Opérationnel (EBITDAaL moins Capex) 1 828 1 428 +28,0% France 1 160 891 +30,2% Italie 37 4 Ns dont activité mobile18 103 70 +47,1% Pologne 631 532 +18,4%

Résultat net 367 318 +15,5%







31/12/2024 31/12/2023

Endettement net19 10 300 10 234

EBITDAaL 3 850 3 444

Ratio d’endettement 2,7x 3,0x



Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.





ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.





ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.





Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.





Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.





EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.





FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.





Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.





Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.





Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.





Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.





Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.





Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.





Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.





Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.





Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.





Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.





Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.





Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.









1 En nombre d’abonnés.

2 Free Cash-Flow Opérationnel ou “OFCF” : EBITDAal moins les investissements hors fréquences

3 Croissance ajustée d’un élément non-récurrent au T4 2023 de 20,7 millions d’euros. Croissance non-ajustée de 8,0% et de 1,8%.

4 50 000 nouveaux abonnés nets mobiles et 5 000 Haut et Très Haut débit au 4ème trimestre

5 Taux d’adoption de la Fibre : 82% - Taux de couverture de la population en 5G : 94%.

6 Prix inchangés sur les 2 forfaits mobiles 2€ et 19€99 jusqu’en 2027.

7 NPS Fixe : 24 – NPS Mobile : 27 – Sondage IFOP Décembre 2024.

8 Estimations internes parmi les 5 grands opérateurs télécoms italiens.

9 Estimations internes.

10 10,4% organique pro forma en 2024.

11 EBITDAaL moins les investissements hors fréquences.

12 Diversité, Réduction d’émissions GES sur scopes 1, 2 et 3.

13 y compris Eir et Tele2

14 Voir glossaire pour les définitions

15 Chiffres d’affaires Services avant éliminations

16 Eliminations Groupe y compris France

17 EUR/PLN de 4,3058 pour 2024 et de 4,5420 pour 2023

18 Estimations internes

19 La dette nette est constituée des passifs financiers court terme et long terme, y compris les instruments dérivés (actifs et passifs), déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie. En 2024, la définition de la dette nette a évolué pour inclure les instruments financiers dérivés afin d'avoir une vision plus complète de la situation financière du Groupe. Le chiffre de 2023 a été modifié en conséquence (10 243 précédemment).





