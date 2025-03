JOSEP MARIA RECASENS SUCCÈDE À LUCA DE MEO EN TANT QUE CEO D’AMPERE

Boulogne-Billancourt – 25 mars 2025 – Ampere annonce la nomination de Josep Maria Recasens, actuel Directeur opérationnel, au poste de CEO d’Ampere à compter du 1er avril 2025.

Josep Maria Recasens succède à Luca de Meo qui occupait la fonction de CEO d’Ampere depuis la création de l’entreprise le 1er novembre 2023.

« Je suis très heureux de passer le témoin à Josep Maria en tant que CEO, dans la continuité de son rôle de Directeur opérationnel d’Ampere, pour poursuivre la transformation profonde et rapide que nous menons avec Ampere depuis sa création. Nous avons travaillé ensemble depuis 2022 sur ce projet devenu réalité, convaincus que le Groupe ferait avec Ampere une vraie différence dans la révolution électrique et software. Ampere a déjà démontré toute la validité de son modèle, en engrangeant des résultats probants dans cette transition majeure que vit notre industrie. Je sais qu’avec Josep Maria à sa tête, Ampere va poursuivre et accélérer avec succès son rôle de fer de lance pour le groupe et pour l’industrie européenne » a indiqué Luca de Meo, CEO de Renault Group

En parallèle de la nomination de Josep Maria Recasens :

Marie Ollier devient Directrice des Ressources Humaines d’Ampere et rejoint la Leadership Team, rattachée à Josep Maria Recasens.

devient Directrice des Ressources Humaines d’Ampere et rejoint la Leadership Team, rattachée à Josep Maria Recasens. Sandra Gomez, en charge du Plan Produit et Composants EV & Software, prend également la responsabilité de la Stratégie Ampere et intègre la Leadership Team.

en charge du Plan Produit et Composants EV & Software, prend également la responsabilité de la Stratégie Ampere et intègre la Leadership Team. Vittorio d’Arienzo, déjà membre de la Leadership Team, élargit ses fonctions et devient Product Global Leader pour l’ensemble des véhicules Ampere.





« Depuis 18 mois, nous conduisons avec les équipes d’Ampere, une transformation à grande vitesse, avec l’objectif de rattraper en un temps record les meilleurs de l’industrie. Je suis enthousiaste de poursuivre cette aventure en tant que CEO et de démontrer avec les équipes tout le potentiel d’Ampere. Je souhaite la bienvenue à Sandra et à Marie au sein de la Leadership Team : leurs rôles seront clés au vu des nombreux projets devant nous. Avec le lancement de Twingo et du premier SDV1 européen en 2026, la prochaine gamme de véhicules électriques du segment C en 2028 et nos efforts pour réduire nos coûts de 40%, nous avons une feuille de route à la hauteur de notre ambition : devenir la référence de notre industrie en Europe » a indiqué Josep Maria Recasens.

Josep Maria Recasens a rejoint le constructeur automobile SEAT S.A en 2002 où il a occupé différentes fonctions dans les domaines de la R&D, du plan produit et de la conduite de projets internationaux, avant d’être nommé directeur de la Stratégie, Secrétaire Général et Directeur des Affaires Publiques. En juin 2021, il rejoint Renault Group en tant que directeur de la Stratégie et du Business Développement du groupe. Dans ce cadre, il a notamment accompagné la mise en œuvre de la stratégie Renaulution et a contribué au déploiement de la stratégie partenariale. Le 1er février 2023, il est nommé Chief Strategy Officer, membre de la Leadership Team Renault Group, et devient directeur pays, Iberia. Au moment de la création d’Ampere le 1er novembre 2023, Josep Maria Recasens devient également Directeur Opérationnel, Ampere.

Marie Ollier a commencé sa carrière chez Accenture, avant de rejoindre le Groupe Casino en 2011 en tant que Manager de projet, puis responsable développement RH, en charge notamment de la gestion des talents du Groupe et des graduates programmes. En 2017, elle rejoint Faurecia (Forvia). Après plusieurs années en tant que Directrice du Développement RH et de la Transformation de la Business Group Sièges, elle devient Directrice des Ressources Humaines de l’Ingénierie Sièges, puis de la Division Seat Structure Systems, qui conçoit et produit les structures et mécanismes des Sièges. En 2024, Marie Ollier rejoint Renault Group en tant que DRH de la fonction finance, et prend en charge également les ressources humaines du département Global Business Services.

Sandra Gomez a occupé différentes fonctions au sein de Renault Group dans les domaines du contrôle de gestion, du plan produit et de la conduite de projets notamment chez Nissan North America. En novembre 2019, elle prend en charge les Partenariats et accompagne la mise en œuvre de la stratégie Renaulution via le déploiement de la stratégie partenariale. Au moment de la création d’Ampere le 1er novembre 2023, Sandra Gomez prend la responsabilité du Plan Produit et Composants EV & Software.

Vittorio d’Arienzo est entré chez Fiat Group en 2001, où il a occupé différents postes, notamment dans le développement des véhicules. En août 2011, il rejoint le groupe Hyundai Kia en tant que responsable du groupe de planification et de stratégie produits et a travaillé au renouvellement de toute la gamme Kia entre 2017 à 2019. En janvier 2020, Vittorio est nommé directeur de la planification et de la stratégie de Great Wall Motors Europe, démarrant l’activité européenne de l’entreprise dont il a structuré l’analyse client et la stratégie en Europe. Il a rejoint Renault Group en 2023, en tant que Program Global Leader Ampere en charge du développement des véhicules électriques du segment B, et membre de la Leadership Team Ampere.

A propos d’Ampere

Ampere est le spécialiste européen des véhicules électriques intelligents. Issu de Renault Group, Ampere conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques à la pointe de la technologie et accessibles au plus grand nombre. L’expérience client et l’impact environnemental et social sont intégrés dans tout le process de développement de ses véhicules, afin qu’ils reflètent son engagement : vis-à-vis de ses clients, de la planète et de tous ceux qui y vivent. Pour plus d’information, rendez-vous sur ampere.cars ou suivez Ampere sur LinkedIn et X

1 SDV : Software-Defined Vehicle, Véhicule défini par logiciel

