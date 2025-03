Nexans remporte un accord-cadre majeur pour la fourniture de câbles haute tension à RTE, destinés aux parcs éoliens offshore en France

Nexans a conclu un accord-cadre majeur avec RTE pour la conception, la fabrication et la fourniture des câbles CCHT, destinés à raccorder les parcs éoliens offshore de Centre Manche 1 & 2 et d’Oléron au réseau de transport d’électricité français.

Cet accord-cadre porte sur la fourniture de 450 km de câbles sous-marins haute tension et de 280 km de câbles terrestres haute tension.

C’est une étape supplémentaire dans la contribution de Nexans à l’objectif que s’est fixée la France de 45 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2050.

Estimée à plus de 1 milliard d’euros, la valeur finale de l’accord-cadre dépendra des quantités exactes à livrer, encore à définir, ainsi que des sous-traitants sélectionnés lors de la prochaine phase du projet pour la signature des différents contrats EPCI.

Paris, le 25 mars 2025 — Nexans, leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et des services associés, a conclu un accord-cadre majeur avec RTE (Réseau de Transport d’Électricité), le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français. Cet accord-cadre porte sur la fourniture, l’installation et la mise en service de 450 km de câbles sous-marins à courant continu haute tension (CCHT) et de 280 km de câbles terrestres (CCHT). Ces câbles sont destinés au raccordement de trois parcs éoliens offshore de Centre Manche 1 & 2 et d’Oléron, au réseau de transport d’électricité français.

Le montant final de cet accord, estimé à plus de 1 milliard d’euros, dépendra des quantités exactes à livrer, encore à définir, ainsi que des sous-traitants qui seront sélectionnés lors de la prochaine phase du projet pour la signature des différents contrats EPCI. Ce nouvel accord-cadre renforce la position centrale de Nexans dans la transition énergétique européenne et sa contribution à la demande croissante en câbles haute tension. Il constitue également une avancée vers l’objectif actualisé de la France de 45 GW de capacité éolienne offshore installée d’ici 2050.

Nexans est un acteur de premier plan dans la transition mondiale vers un avenir plus connecté et plus durable. Cet accord souligne une nouvelle fois son leadership dans la réalisation d’infrastructures avancées pour des projets énergétiques de grande ampleur. Il témoigne également de l’investissement du groupe en faveur du développement des réseaux électriques et de sa capacité à concrétiser des projets innovants dans le domaine des énergies renouvelables.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : « Cet accord avec RTE marque une étape clé. Il renforce la position de Nexans en première ligne de la transition énergétique en Europe. En fournissant des solutions de pointe pour le transport de l’électricité, nous contribuons aux objectifs ambitieux de la France en matière d’éolien offshore tout en renforçant la résilience et la durabilité du réseau. Nexans demeure résolument engagé à façonner un avenir plus connecté et plus durable, en mobilisant son expertise pour mener à bien les grands projets d’énergies renouvelables qui redéfiniront le paysage énergétique de demain. »

Pascal Radue, Vice-président exécutif de l’activité PWR-Transmission de Nexans, a ajouté : « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par RTE pour cet accord-cadre. Ce contrat consolide notre partenariat de longue date et témoigne de notre engagement à soutenir les objectifs ambitieux que s’est fixée la France en matière d’éolien offshore et de transition énergétique. »

