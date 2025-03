Vect-Horus poursuit le renforcement son équipe de direction en nommant Carole Imbert au poste de Directrice Financière

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Apportera une vaste expérience en matière de relations investisseurs, de recherche en investissement et analyse financière.

Pilotera la stratégie financière pour soutenir le pipeline interne et les partenariats.

Marseille, France, le 25 mars 2025 – Vect-Horus, une société de biotechnologie qui conçoit et développe des vecteurs permettant l’adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d’agents d’imagerie, a annoncé aujourd’hui la nomination de Carole Imbert en qualité de directrice financière et membre de son comité exécutif.

Carole Imbert possède une longue expérience dans le domaine de la gestion et de la structuration financière. Récemment, elle occupait le poste de Responsable de la Recherche financière et ESG au sein d’Arkea Investment Services, le pôle gestion d’actifs de Crédit Mutuel Arkéa, supervisant les activités de gestion d’actifs de Schelcher Prince Gestion et de Federal Finance Gestion. Elle a également exercé plusieurs postes sur les marchés financiers, en tant qu’analyste financier Senior chez Natexis, CPR et Exane, Responsable des relations investisseurs et de la communication financière chez BIC et chez Eurazeo. Carole Imbert est diplômée de l’Institut supérieur de gestion et membre de la Société française des analystes financiers.

Alexandre Tokay, co-fondateur et président de Vect-Horus, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Carole Imbert au sein de notre équipe de direction. Sa grande expérience en matière de stratégie financière et des relations investisseurs complètera les compétences existantes de notre équipe et sera un atout considérable pour stimuler notre croissance et nous assurer une position financière solide afin de poursuivre le développement de nos vecteurs permettant l’adressage ciblé de molécules thérapeutiques. Son expertise sera déterminante pour conduire notre stratégie financière, axée sur notre technologie propriétaire VECTrans®, à la fois dans le développement d’un portefeuille de produits en interne et à travers des partenariats ».

Cette nomination renforce le leadership de Vect-Horus et donnera un élan à la stratégie financière de la Société. Elle fait suite aux deux récentes nominations au sein du conseil d’administration : Jérôme Berger, qui possède une solide expertise en stratégie, finance et capital-risque dans les secteurs des technologies et des sciences de la vie, et Jean-Christophe Dantonel, qui compte plus de vingt ans d’expérience approfondie en sciences biologiques, gestion de projets et recherche clinique.

Carole Imbert a déclaré : « Je suis très heureuse de rejoindre Vect-Horus et de collaborer avec une équipe très compétente, à un moment charnière de l’histoire de la Société, qui dispose d’une technologie et d’un pipeline exceptionnels et d’une douzaine de collaborations, dont trois accords de licence stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques majeures. Je me réjouis de contribuer au renforcement de la stratégie financière de l’entreprise, d’assurer une continuité harmonieuse et de soutenir la mission de Vect-Horus, qui est d’améliorer le transport des produits thérapeutiques au travers des barrières biologiques ».

À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. La société a 42 employés (essentiellement en R&D).

Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

