25. marts 2025

Meddelelse nr. 3

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (“PEG” eller “Selskabet”) den:

16. april 2025, kl. 15:30

på adressen

Wihlborgs Kantiner

Slotsmarken 15

2970 Hørsholm

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2024 til vejledende afstemning Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår Valg af bestyrelsen Valg af revisor Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Forslag om at forhøje og forlænge bemyndigelsen til at udstede nye aktier uden fortegningsret (pkt. 4.1.B) Forslag om at forlænge bemyndigelsen til at udstede warrants med et år (pkt. 4.2) Forslag om godkendelse af opdateret vederlagspolitik

Bemyndigelse til dirigenten Eventuelt

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Punkt 2 – Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2024 godkendes.

Punkt 3 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

Punkt 4 – Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at resultatet fra regnskabsåret 2024 overføres til næste regnskabsår i overensstemmelse med årsrapporten.

Punkt 5 – Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2024 til vejledende afstemning

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for regnskabsåret 2024 godkendes i den vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten 2024 indeholder oplysninger om aflønning, som Selskabets bestyrelse og direktion er tildelt eller har til gode for regnskabsåret 2024.

Punkt 6 – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår følgende kontant vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for regnskabsåret 2025:

Formanden for bestyrelsen modtager DKK 350.000.

Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000.

Medlemmer af bestyrelsens revisionsudvalg, nominerings- og vederlagsudvalg eller øvrige udvalg modtager DKK 25.000 i alt for alt udvalgsarbejde. Dette gælder dog ikke for formanden for bestyrelsen, som ikke modtager noget ekstra vederlag.

Punkt 7 – Valg til bestyrelsen

I henhold til Selskabets vedtægter er alle bestyrelsesmedlemmer på valg på hvert års ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens foreslår genvalg til samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer: Christian Vinding Thomsen (formand), Omar S. Qandeel, Lars Gundorph og Peter Vilmann.

Herudover foreslår bestyrelsen nyvalg af Troels Peter Troelsen og Charlotte Pahl.

Information om hver kandidat, information om kandidaternes øvrige ledelseshverv samt information om kandidaternes uafhængighed er vedhæftet.

Punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor, BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab, Havneholmen 29, 1561 København V, CVR nr. 20222670, genvælges som Selskabets revisor

Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Punkt 9.A – Forhøjelse og forlængelse af bemyndigelsen til at udstede nye aktier uden fortegningsret (vedtægternes pkt. 4.1.B)

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse efter vedtægternes pkt. 4.1.B til at udstede nye aktier uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes fra nominelt DKK 29.540.722,40 til nominelt DKK 50.000.000 og at den nye bemyndigelse gives en standard etårs forlængelse indtil 31. august 2026.

Som følge af forslaget foreslås det, at pkt. 4.1.B får følgende fuldstændige ordlyd:

"4.1.B. Bestyrelsen er indtil 31. august 2026 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt 50.000.000 aktier à 0,1 kr. Forhøjelsen kan ske ved hel eller delvis kontant indbetaling, ved konvertering af gæld og/eller indbetaling i andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer og skal minimum ske til markedskurs. De nye aktier skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed eller fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller bestemmes af generalforsamlingen. De nye aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog, jfr. vedtægternes punkt 3.2. De nye akties ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen ved tegningen, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.

Punkt 9.B – Forlængelse af bemyndigelsen til at udstede warrants med et år (vedtægternes pkt. 4.2)

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse efter vedtægternes pkt. 4.2 til at udstede nye warrants gives en standard etårs forlængelse. Den nuværende bemyndigelse udløber den 31. august 2025.

Som følge af forslaget foreslås det, at pkt. 4.2 får følgende fuldstændige ordlyd:

"4.2. Bestyrelsen er indtil den 31. august 2026 bemyndiget til at lade selskabet udstede tegningsoptioner (warrants) ad én eller flere gange. Tegningsoptionerne (warrants) må højest give ret til at tegne nominelt DKK 5.000.000 aktier i selskabet. Udstedelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer, og udstedelsen skal ske på markedsvilkår, dog er bestyrelsen berettiget til at udstede aktier i Selskabet til favørkurs for så vidt angår nominelt DKK 500.000 aktier. Bestyrelsen er samtidigt bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelser i selskabet i forbindelse med senere udnyttelse af ovennævnte tegningsoptioner (warrants). Forhøjelsen skal være uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af tegningsoptionerne og må aldrig være under markedskursen på udstedelsestidspunktet, dog er bestyrelsen berettiget til at udstede aktier i Selskabet til favørkurs for så vidt angår nominelt DKK 500.000 aktier. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.

Punkt 9.C – Forslag om godkendelse af opdateret vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender en opdateret vederlagspolitik med henblik på at give mulighed for at tilbyde bestyrelsen variabel aflønning.

Den foreslåede opdaterede vederlagspolitik er vedhæftet.

Punkt 10 – Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Punkt 11 - Eventuelt

-oOo-

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslagene efter pkt. 9.A og pkt. 9.B kan vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal. Afstemningen om vederlagsrapporten under pkt. 5 er alene en vejledende afstemning.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret og deltagelse

På tidspunktet for indkaldelsen udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 122.755.665,90 fordelt på 1.227.556.659 aktier á DKK 0,1 hver. Selskabets aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S (Euronext Securities).

Hver aktie à DKK 0,1 giver én stemme på generalforsamlingen.

Kun aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er en uge før generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen er onsdag den 9. april 2025.

En aktionær skal for at kunne give møde på en generalforsamling skriftligt have anmeldt sin deltagelse heri til Selskabets kontor senest 3 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. lørdag den 12. april 2025 kl. 23.59.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil lørdag 12. april 2025 kl. 23.59 rekvireres via Selskabets hjemmeside: www.pharmaequitygroup.com, på VP SECURITIES A/S' (Euronext Securities) hjemmeside: https://euronext.com/cph-agm eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på CPH-investor@euronext.com. Efter

dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Selskabet via e-mail på CPH-investor@euronext.com eller registrere brevstemmen på VP SECURITIES A/S' (Euronext Securities) hjemmeside: https://euronext.com/cph-agm, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest tirsdag den 15. april 2025 kl. 12.00. Brevstemmeblanketter kan findes på www.pharmaequitygroup.com. En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.pharmaequitygroup.com. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest lørdag den 12. april 2025 kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til Selskabet via e-mail på CPH-investor@euronext.com eller fuldmagten kan registreres på https://euronext.com/cph-agm.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) denne indkaldelse, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Selskabet på datoen for indkaldelsen (indeholdt i denne indkaldelse), (iii) dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag (indeholdt i denne indkaldelse), samt (v) fuldmagts- og brevstemmeblanketten være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.pharmaequitygroup.com.

Persondata

I forbindelse med kommunikation og interaktion med PEG indsamles og behandles visse personoplysninger. Du kan læse mere om Selskabets politik for behandling af personoplysninger på https://pharmaequitygroup.com/privacy-policy/.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål frem til lørdag den 12. april 2025 kl. 23.59 til Selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af Selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om Selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til PharmaEquityGroup på: investor@pharmaequitygroup.com.

