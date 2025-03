Harfang annonce le debut du programme de forage hivernal à Sky Lake, en Ontario

MONTRÉAL, 25 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX.V: HAR) (« Harfang » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer officiellement le début du programme de forage au diamant d'hiver (« Forage d'hiver ») sur son projet aurifère Sky Lake, récemment acquis, et situé dans le district aurifère de Pickle Lake en Ontario. Les forages se déroulent sur les claims patented du secteur Koval.

FAITS SAILLANTS

Tous les permis ont été reçus et les forages ont commencé avec approximativement 170 mètres complétés.

Les forages historiques ont intercepté une minéralisation aurifère à haute teneur près de la surface, la plupart des trous ne dépassant pas 200 mètres de profondeur verticale et se terminant parfois au sein même des zones minéralisées.

Les claims patented de Koval sont situés le long du même corridor géologique que les anciennes mines aurifères et les minéralisations aurifères sont de style orogénique, analogue au contexte aurifère de l’Abitibi.



« Tout d'abord, j'aimerais remercier les équipes de Harfang et de Forage Multi Drilling pour leur travail acharné dans la préparation du programme de forage », a commenté Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang. « Nous avons terminé les travaux pour le chemin d'accès et avons déjà foré près de 170 mètres dans le premier trou à la fin du quart de jour d'hier ».

La propriété Sky Lake

La propriété Sky Lake couvre 9 100 hectares et s'étend sur 27 kilomètres le long d'une ceinture bien minéralisée dans un assemblage de roches volcano-sédimentaires qui se trouve à mi-chemin entre les anciennes mines d’or du district aurifère de Pickle Lake, soit la mine Dona Lake au nord-est et la mine Golden Patricia à l'ouest. En septembre 2019, Ardiden Limited a rapporté une ressource minérale inférée conforme à la norme JORC pour son projet aurifère Kasagiminnis (« Kas »), totalisant 110 000 onces d'or à une teneur de 4,3 grammes par tonne. Kas est situé à environ 6 kilomètres au nord-est du dépôt Koval et est entouré de concessions minières appartenant à Harfang. Dans l'ensemble, le district aurifère de Pickle Lake a produit plus de 3,5 millions d'onces d'or.

La propriété de Sky Lake bénéficie de la proximité d'infrastructures puisque la bordure est de la propriété longe l'autoroute 599 et les lignes de transport d'électricité locales. Le contexte géologique de Sky Lake est interprété par la direction comme étant caractéristique des minéralisations aurifères de style orogénique de l'Abitibi, en particulier les minéralisations aurifères à quartz-séricite-biotite-sulfure et de formations de fer encaissés dans des roches vertes.

Les claims patented du secteur Koval comprennent 28 claims totalisant 295 hectares au sein d’un ensemble plus vaste de 9 100 hectares. Les forages au diamant réalisés dans les années 1950, 1970 et 1980 ont intercepté des zones minéralisées à haute teneur aurifère près de la surface, la majorité des sondages n’ayant pas dépassé 200 mètres de profondeur verticale. Par ailleurs, plusieurs de ces sondages peu profonds se sont terminés dans des zones minéralisées, suggérant un potentiel d’extension de la minéralisation en profondeur.

Levé VTEM 2024

En juillet 2024, Geotech Ltd. a réalisé un levé géophysique héliporté de type VTEM (versatile time domaine electromagnetic, et horizontal magnetic gradimetre). Au total, 809 kilomètres de lignes ont été parcourus dans une direction nord-sud, avec un espacement de 100 mètres entre les lignes de traverse et de 1 000 mètres entre les lignes de rattachement perpendiculaires. Ce levé couvre la moitié orientale de la propriété et a permis de compléter un levé VTEM antérieur sur la moitié occidentale de la propriété, également réalisé par Geotech Ltd, alors que le projet était détenu par Tri Origin Exploration Corp.

Les levés VTEM combinés ont détecté de nombreuses anomalies EM isolées. Plusieurs de ces anomalies sont associées à des corridors de fort magnétisme, soulignant potentiellement la présence de formations de fer répertoriées dans le secteur, une roche hôte typique de la minéralisation aurifère dans le district aurifère de Pickle Lake.

Mise à jour sur les permis

La société a reçu tous les permis d'exploration requis dans le cadre des travaux de forage d'hiver. Les activités de forage se dérouleront uniquement sur les claims patented et, par conséquent, les seuls permis requis concernent la route d'accès qui est située sur des terres publiques (figure 1). En tant que détenteur des claims patented, Harfang n'est pas tenu d'obtenir les permis d'exploration généralement requis pour les premières activités d'exploration.

Reconnaissance du territoire

Harfang reconnaît respectueusement que le projet Sky Lake est situé sur le territoire traditionnel de la Première Nation Ojibway de Mishkeegogamang. Nous soulignons leur présence continue et leur lien profond avec ces terres, qui sont leur foyer depuis d’innombrables générations. La Société est reconnaissante de pouvoir travailler sur ces territoires et s’engage à mener toutes ses activités dans le respect de leurs droits, de leur culture et de leurs modes de vie traditionnels.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, P.Geo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a révisé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Rick Breger, P.Geo.

Président et chef de la direction

rbreger@harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.

Figure 1. Carte montrant les emplacements clés du programme de forage d'hiver.





Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55308a69-61dd-44df-a286-51c6a3d3826d/fr