Jyske Banks bestyrelse har ansat Ingjerd Blekeli Spiten som bankdirektør og nyt medlem af koncerndirektionen med ansvaret for Privat og Wealth Management.

Ingjerd Blekeli Spiten er Master of Business and Economics og var i perioden 2018-2024 koncerndirektør for Retail Banking i DNB (Norge). Forinden havde hun ledende stillinger med ansvar for salg, udvikling og implementering i DNB og techvirksomheder som Ericsson, Microsoft og Telenor.

Kurt Bligaard Pedersen, bestyrelsesformand udtaler:

Ingjerd Blekeli Spiten kommer med en unik kombination af kompetencer og erfaring indenfor bank, teknologi og ledelse af en stor kundevendt organisation. Ingjerd har været drivende i udviklingen af en af de stærkeste digitale kundeløsninger i Norden, og hun vil spille en central rolle i eksekveringen af Jyske Banks koncernstrategi på privat og wealth management området.

Ingjerd Blekeli Spiten tiltræder 1. juni 2025.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Pressechef Susanne Faber, tlf. 26 29 11 29.

Vedhæftet fil