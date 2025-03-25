Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S

To Nasdaq Copenhagen
25 March 2025
FIXING OF COUPON RATES
Fixing of coupon rates effective from 1 April 2025
Effective from 1 April 2025, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 April 2025 to 30 June 2025:
Uncapped bonds
DK0009518896, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2025: 2.5753% pa
DK0009536526, (32G), maturity in 2025, new rate as at 1 April 2025: 2.5550% pa
DK0009536799, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 3.0062% pa
DK0009538225, (32H), maturity in 2025, new rate as at 1 April 2025: 2.5246% pa
DK0009539892, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.5550% pa
DK0009539975, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.6767% pa
DK0009540049, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.5144% pa
DK0009543142, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.5347% pa
DK0009543225, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.5246% pa
DK0009543308, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.5854% pa
DK0009543498, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.5956% pa
DK0009543811, (32H), maturity in 2025, new rate as at 1 April 2025: 2.4739% pa
DK0009544892, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 3.1177% pa
DK0009545352, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.5246% pa
DK0009545436, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2025: 2.6260% pa
DK0009546087, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2025: 2.4739% pa
DK0009546160, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2025: 2.4638% pa
DK0009546244, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2025: 2.4435% pa
DK0009546327, (32G), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2025: 2.5043% pa
DK0009547721, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2025: 2.5753% pa
DK0009548026, (32G), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2025: 2.5854% pa
DK0009548109, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2025: 2.5550% pa
DK0009548299, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2025: 2.5449% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 April 2025: 2.3725% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 April 2025: 2.3725% pa
Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk or Press Officer Peter Klaaborg, tel +45 44 55 14 94.
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