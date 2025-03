Assemblée générale 2025 de Roche

Adoption de toutes les propositions du Conseil d’administration

Réélection de Severin Schwan à la présidence du Conseil d’administration ; confirmation de tous les autres membres du Conseil d’administration qui se sont présentés à la réélection

38e augmentation consécutive du dividende à 9,70 francs suisses par action



Bâle, le 25 mars 2025 – Roche (SIX : RO, ROG ; OTCQX : RHHBY) a annoncé aujourd’hui l’adoption lors de son Assemblée générale ordinaire de toutes les propositions du Conseil d’administration. Les 616 actionnaires présents, représentant 77,03 % du total des 106 691 000 actions, ont approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés pour l’exercice 2024, le rapport sur les rémunérations ainsi que le rapport sur le développement durable de l’entreprise 2024.

Le Dr Severin Schwan a été réélu président du Conseil d’administration avec 97,93 % des voix. Il s’est adressé aux actionnaires dans un discours :

«2024 a été une bonne année pour notre entreprise. Non seulement la demande pour nos tests diagnostiques et nos médicaments innovants a considérablement augmenté, mais nous avons également pu faire progresser la médecine. Et c’est ce qui nous importe : apporter sans cesse des innovations aux patients afin de pouvoir prévenir, stopper et guérir les maladies. Je suis convaincu que Roche continuera à réussir dans les années à venir grâce à notre expertise approfondie dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, à l’utilisation des technologies les plus modernes et à un pipeline prometteur.»

Les actionnaires ont ensuite décidé d’augmenter le dividende au titre de l’exercice écoulé à 9,70 francs (brut) par action et bon de jouissance. Il s’agit de la 38e augmentation consécutive du dividende. Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la direction du groupe.

Les actionnaires ont approuvé à 95,00 % le montant total des bonus de la direction du groupe pour l’exercice 2024. Ils ont en outre approuvé à respectivement 95,15 % et 95,22 % le plafond global des rémunérations futures des membres du Conseil d’administration et de la direction du groupe jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de 2026.

Outre Severin Schwan, tous les membres du Conseil d’administration qui se sont présentés à la réélection ont été élus au Conseil d’administration pour un mandat d’un an :

M. André Hoffmann

Dr Jörg Duschmalé

Dr Patrick Frost

Mme Anita Hauser

Pre Akiko Iwasaki

Pr Richard P. Lifton

Dre Jemilah Mahmood

Dr Mark Schneider

Dre Claudia Suessmuth Dyckerhoff



Les membres suivants du Conseil d’administration, qui se sont présentés à la réélection, ont été élus en tant que membres du Comité de rémunération pour un mandat d’un an :

Dr Jörg Duschmalé

Mme Anita Hauser

Pr Richard P. Lifton



L’Assemblée générale a choisi la société Testaris AG comme représentant indépendant jusqu’au terme de l’Assemblée générale ordinaire 2026 et la société KPMG AG comme organe de révision pour l’exercice 2025.

Le discours prononcé par Severin Schwan, président du Conseil d’administration, à l’attention des actionnaires peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.roche.com/de/about/governance/annual-general-meetings .



A propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Depuis plus de 125 ans, le développement durable constitue un pilier fondamental des activités de Roche. En tant qu'entreprise axée sur l'innovation scientifique, notre principale contribution à la société réside dans le développement de médicaments et de solutions diagnostiques innovants qui améliorent la qualité de vie. Roche s'engage à travers les initiatives Science Based Targets et Sustainable Markets à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045.

Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com .

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.





