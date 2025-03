Vaisala Oyj

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 25.3.2025. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Osinko

Osingoksi vahvistettiin 0,85 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2025 ja maksupäivä 3.4.2025.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Annica Bresky, Antti Jääskeläinen, Lotte Rosenberg, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 75 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 50 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 2 000 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja kullekin valiokunnan jäsenelle maksetaan 1 200 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan lisäksi 1 000 euroa per osallistuttu lähikokous, kuitenkin niin, että jos samana päivänä on kaksi tai useampia kokouksia, palkkio on enintään 1 000 euroa. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Ylva Eriksson. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 25.9.2026 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 1 000 000 osakkeeseen asti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita tai niihin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Painava taloudellinen syy voi olla muun muassa osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoituksessa tai osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 25.9.2026 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 25.3.2030 saakka.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Lotte Rosenberg ja Raimo Voipio jäseniksi. Enemmistö tarkastusvaliokunnan jäsenistä on yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Antti Jääskeläinen valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Annica Bresky, Tuomas Syrjänen ja Ville Voipio jäseniksi. Enemmistö henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenistä on yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Ville Voipio valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Annica Bresky, Tuomas Syrjänen ja Raimo Voipio jäseniksi. Enemmistö nimitysvaliokunnan jäsenistä on yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

