Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 24. april 2025, kl. 15.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg (indgang v/gæsteindgangen i Bankpassagen).

På bankens ordinære generalforsamling den 25. marts 2025 blev forslagene til vedtægtsændringer vedtaget.

Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en

endelig vedtagelse af de stillede forslag forudsætter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse:

a. Forslag fremsat af bestyrelsen:

1 Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 27.651.180 kr., svarende til 2.765.118 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra nom. 642.720.950 kr. til nom.615.069.770 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.

Hvis forslaget godkendes, bliver bankens beholdning af egne aktier nedsat med 2.765.118 stk. aktier á nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 1.499.999.584 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 1.472.348.404 kr. til kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 542,47 for hver aktie à nom. 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.



Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:

§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 615.069.770 fordelt på 61.506.977 stk. aktier.

2 Ændring af vedtægternes § 3, stk. 8, § 4, stk. 2 og stk. 3, § 5, stk. 1 og stk. 2 og § 24, stk. 2: ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S”.

3 Til erstatning for de eksisterende bemyndigelser i vedtægterne, bemyndiges bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser henholdsvis med og uden fortegningsret samt til at optage konvertible lån henholdsvis med og uden fortegningsret ved ændring af vedtægternes § 4, stk. 2, stk. 3 og stk. 5, § 5, stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 4. Ændringerne behandles under ét og foreslås ændret til følgende ordlyd:

- §4, stk. 2 : Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 60 mio. (6 mio. stk. aktier á nominelt kr. 10). Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til ikke under markedskurs. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2030.



De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden, bortset fra hvad der fremgår af vedtægternes § 3. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

- § 4, stk. 3 : Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier med fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 120 mio. (12 mio. stk. aktier á nominelt kr. 10). Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske til favørkurs. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2030.



De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden, bortset fra hvad der fremgår af vedtægternes § 3. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

- § 4, stk. 5 : Udgår.

- § 5, stk. 1 : Banken kan ved bestyrelsens beslutning frem til 1. marts 2030 ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån), og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan højst optages med en konverteringsret til et antal aktier med en samlet nominel værdi, der svarer til det på tidspunktet for optagelsen af de konvertible lån maksimale nominelle beløb, som aktiekapitalen kan udvides med ved brug af den tilbageværende bemyndigelse i § 4, stk. 3, beregnet i forhold til den ved optagelsen af de konvertible lån fastsatte konverteringskurs. Udnyttelse af bemyndigelsen til udvidelse af aktiekapitalen i § 4, stk. 3, reducerer dermed bemyndigelsen til optagelse af konvertible lån i henhold til denne bestemmelse. Bankens aktionærer har fortegningsret til konvertible lån. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån ved udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse anses den i § 4, stk. 3, givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. For aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, fastsætter bestyrelsen – under hensyntagen til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsretten – tidspunktet for ret til udbytte for de nye aktier samt øvrige vilkår for aktietegningen. Aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, kan ikke indbetales ved delvis indbetaling, er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.

- § 5, stk. 2 : Banken kan ved bestyrelsens beslutning frem til 1. marts 2030 ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån), og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan højst optages med en konverteringsret til et antal aktier med en samlet nominel værdi, der svarer til det på tidspunktet for optagelsen af de konvertible lån maksimale nominelle beløb, som aktiekapitalen kan udvides med ved brug af den tilbageværende bemyndigelse i § 4, stk. 2, beregnet i forhold til den ved optagelsen af de konvertible lån fastsatte konverteringskurs. Udnyttelse af bemyndigelsen til udvidelse af aktiekapitalen i § 4, stk. 2, reducerer dermed bemyndigelsen til optagelse af konvertible lån i henhold til denne bestemmelse. Bankens aktionærer har ikke fortegningsret til konvertible lån, der skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, hvorved konverteringsretten svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån ved brug af bemyndigelsen i denne bestemmelse. De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan udstedes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer værdien af de konvertible obligationer eller andre gældsbreve. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån ved udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse anses den i § 4, stk. 2, givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. For aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, fastsætter bestyrelsen – under hensyntagen til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsretten – tidspunktet for ret til udbytte for de nye aktier samt øvrige vilkår for aktietegningen. Aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, kan ikke indbetales ved delvis indbetaling, er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.

- § 5, stk. 3 : Udgår.

- § 5, stk. 4 : Udgår.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.