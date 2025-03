Viridien Annonce l'Emission d’Obligations Senior Garanties et la Réalisation des Conditions pour le Rachat des Obligations Existantes

Paris, France – 25 mars 2025

Le 25 mars 2025, Viridien a finalisé l'émission d’obligations seniors garanties à échéance en octobre 2030 d’un montant nominal total de 450 millions de dollars américains et portant intérêt au taux de 10% et d’un montant nominal total de 475 millions d'euros et portant intérêt au taux de 8.5% (les « Obligations »). Les Obligations sont garanties par certaines filiales de Viridien. sur une base senior.

Viridien annonce également avoir conclu un contrat de crédit renouvelable (« RCF ») super senior, d’un montant de 125 millions de dollars américains garanti par les mêmes sûretés que les Obligations. Aucun tirage n'a été effectué au titre du RCF, une partie étant toutefois réservée à l’émission de garantie.

L'émission des Obligations constituait une condition pour le remboursement par Viridien de toutes ses obligations garanties de premier rang arrivant à échéance en 2027 (les « Obligations Existantes »). Cette condition a désormais été remplie.

Le produit de l'émission a été utilisé, ainsi que les liquidités disponibles, pour satisfaire et libérer aujourd'hui et par la suite rembourser le 1er avril 2025 la totalité des Obligations Existantes, ainsi que pour payer tous les frais et dépenses liés à ce qui précède.

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

