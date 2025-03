COMPAGNIE LEBON : Résultats annuels 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 mars 2025 à 18 h 00

Compagnie Lebon : ANR en progression,

résultats 2024 soutenus par l’hôtellerie

Actif net réévalué (ANR) de Compagnie Lebon de 284,2 M€ (+7%) au 31 décembre 2024, avec une croissance de + 29,5M€ ou +17% d’ANR hôtelier dans un contexte de forte hausse des prix moyens et Revpar depuis 2022. Stabilité de l’ANR du secteur financier hors mouvements de capitaux internes au Groupe.

Résultat net part du groupe IFRS 8 1 : + 1,4 M€ Contribution de l’hôtellerie au résultat de +4,8 M€ à fin 2024, en baisse par rapport à 2023 (+9,7m€) du fait de plusieurs fermetures temporaires (à Aix-en-Provence et à Paris) pour des rénovations de montée en gamme, RNPG à -0,6M€ du Capital-Investissement impacté par la contreperformance de deux investissements réalisés en 2016 et 2018, bonne tenue du reste du portefeuille de participations Poursuite du redressement du RNPG du Thermalisme à -0,3 M€ en 2024 contre -0,9 M€ en 2023,

Chiffre d’affaires hôtelier – 59,8 M€ - en légère hausse à périmètre comparable (hors travaux de rénovation) par rapport à l’exercice précédent (+1,7M€ et +1%), avec des taux d’occupation et prix moyens restés sensiblement identiques à l’année 2023. Sur le Secteur Financier, le chiffre d’affaires est en hausse de +53% des honoraires de gestion perçus récurrents par la plateforme PMI (Paluel-Marmont Investissement) de 2,8 M€ à 4,2 M€, hausse de +17% des fonds gérés, à 267 M€ à fin 2024

Dividende 2024 proposé de 3€ par action

Poursuite de la mise en œuvre des orientations stratégiques, avec l’objectif d’accroitre les résultats récurrents de chacun de nos métiers.

« La progression de l’ANR à fin décembre 2024 reflète notamment l’augmentation généralisée des performances et des prix moyens de l’hôtellerie depuis 2022, confirmant la pertinence du positionnement d’Esprit de France et sa stratégie de montée en gamme. Le développement de nos activités PMI se traduit par une augmentation des fonds gérés et du revenu afférent avec plus de 4m€ en 2024 vs. 2,8m€ l’an passé, concentrés sur nos expertises de niche à forte création de valeur en capital investissement et en immobilier. Au global, nous continuons de viser un TRI annuel moyen de notre ANR supérieur à 7%. » indique Philippe Aoun, directeur général.

1 En IFRS (tel que mentionné dans les états financiers primaires) le RNPG (Résultat Net Part du Groupe) s’élève à -0.1M€ contre 8,4M€ en 2023.



Actif Net Réévalué (M€) 31.12.2024 31.12.2023 Variation 2024/2023 Immobilier 32,8 36,0 -9% Capital Investissement 86,6 87,3 -1% Total secteur financier 119,4 123,3 -3% Hôtellerie (Esprit de France) 201,2 171,6 +17% Thermalisme (Sources d'Equilibre) 18,5 17,6 +5% Activité patrimoniale -54,9 -47,4 n/a Total secteur exploitation 164,8 141,9 +16% TOTAL COMPAGNIE LEBON 284,2 265,2 +7,2%





Chiffre d'affaires (M€) 31.12.2024 31.12.2023 Variation 2024/2023 Immobilier 0,3 2,5 -89% Capital Investissement 4,2 2,8 +53% Total secteur financier 4,5 5,3 -14% Hôtellerie (Esprit de France) 59,8 61,9 -4% Thermalisme (Sources d'Equilibre) 17,5 17,1 +2% Activité patrimoniale 0,3 0,3 +18% Total secteur exploitation 77,6 79,4 -2% TOTAL COMPAGNIE LEBON 82,1 84,7 -3% chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)





RNPG (M€)

(Résultat Net en Part Groupe) 31.12.2024 31.12.2023 Variation 2024/2023

(en m€) Immobilier -0,7 -0,6 -0,0 Capital Investissement -0,6 3,1 -3,6 Total secteur financier -1,2 2,4 -3,7 Hôtellerie (Esprit de France) 4,8 9,7 -4,8 Thermalisme (Sources d'Equilibre) -0,3 -0,9 +0,6 Activité patrimoniale -2,0 -2,2 +0,2 Total secteur exploitation 2,6 6,6 -4,0 TOTAL COMPAGNIE LEBON 1,4 9,0 -7,6 chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)

Présentation des comptes par secteur d’activité (IFRS 8)

La Compagnie Lebon présente ses comptes sous le format IFRS 8, ce qui permet d’avoir une lecture directe des comptes des différentes activités, et apporte une meilleure compréhension des résultats par une approche sectorielle.

La Compagnie Lebon réalise un chiffre d’affaires de 82,1 M€ en baisse de -3 % (ou -2,6M€ par rapport à 2023). Le résultat net part du groupe (RNPG) s’élève à 1,4 M€ (versus 9,0 M€ en 2023). L‘Actif Net Réévalué (ANR) au 31/12/2024 de la Compagnie Lebon ressort à 284,2 M€ en hausse de +7,2% par rapport à l’exercice précédent. L’ANR par action ressort à 242,27 € contre 226,08 € à fin 2023.

L’hôtellerie reste résiliente, malgré la fermeture totale 4 mois et partielle 6 mois du Pigonnet et de chambres de l’Hotel Brighton pendant 5 mois.

Après un exercice 2023 record, le chiffre d’affaires des hôtels Esprit de France affiche une légère baisse de -4% ou -2,1 M€. Hors manque à gagner des travaux et à périmètre constant, le chiffre d’affaires est en hausse de +1,7 M€ ou +1%. Les taux d’occupation et prix moyens sont restés sensiblement identiques à l’année 2023.

Le RNPG à 4,8 M€ est en baisse de -4,9 M€ du fait des éléments suivants : la fermeture partielle du Pigonnet et dans une moindre mesure du Brighton impactant le manque à gagner et le RNPG de -2,8 M€, une répartition de charges de holding plus élevée pour -1,2 M€, et une charge d’impôt plus élevée de -1 M€.

L’ANR hôtelier, en hausse de +17 %, soutenu par les prix moyens et taux d’occupation élevés des dernières années, atteint 201,2 M€.

Redressement de l’activité thermale

SET – Sources d’Equilibre affiche une légère croissance du chiffre d’affaires de +2%.

Le RNPG (-0,3 M€) traduit le redressement progressif de cette activité, et est à mettre en parallèle de la croissance du chiffre d’affaires.

L’ANR du Pôle thermal est en hausse de +5% à 18,5 M€

Activité patrimoniale

Le RNPG de l’activité patrimoniale reflète la charge de l’emprunt corporate destiné à financer les différents projets du groupe. La variation de l’ANR traduit les différents mouvements de capitaux entre les secteurs.



Les différents segments des activités d’investissement sont en cours de déploiement

A travers notre plateforme Paluel-Marmont Investissement « PMI », nous continuons de développer l’activité. Les opérations et levées de fonds se poursuivent. PMI a désormais 267 M€ d’actifs nets sous gestion à fin 2024, générant 4M€ de chiffre d’affaires, dont 191 M€ pour compte de tiers, et 76 M€ investis par le Groupe.

Capital Investissement : ajustement des valorisations et investissements

Re-Sources Capital a lancé deux nouveaux fonds à Lille et a réalisé plusieurs prises de participations. Dans le cadre du déploiement régional, trois associés ont rejoint le Groupe à Rennes où une première levée de fonds est en cours, et la levée de fonds à Toulouse se termine.

Des variations de juste valeur de nos participations et investissements pour un montant net de -1,7M€ ont eu lieu dans Paluel-Marmont Capital, et dans certains fonds de tiers, en particulier avec Securinfor dont la valeur augmente de +3,2M€ ; et d’une autre participation pour -2,6M€, ainsi que la valorisation à la baisse d’un de nos fonds de tiers pour -3,3M€.

Le RNPG de -0,6M€ traduit l’impact de ses variations de valeurs partiellement compensées par le profit des sociétés de gestion.

L’ANR est quasi stable à 86,6M€ à fin 2024.

Investissement immobilier : phase d’investissements

Le partenariat avec Eliasun, promoteur francilien, monte en puissance, mais ne produit pas encore de chiffre d’affaires ni de résultats.

Le RNPG à -0,7 M€ traduit le fait que le pôle Immobilier est en phase de nouveaux investissements, sans cession cette année.

L’ANR ressort à 32,8 M€ au lieu de 36 M€ à fin 2023 et traduit principalement la variation des capitaux propres liée au versement des dividendes.

Sur le secteur exploitation, le premier trimestre 2025 a connu des débuts favorables sur l’hôtellerie parisienne, avec des prix moyens et taux d’occupations supérieurs à ceux du début d’année 2024.

Le secteur de l’hôtellerie en France devrait bénéficier en 2025 de l’effet positif d’image des Jeux Olympiques qui devrait renforcer l’attractivité de la destination France pour 2025 et 2026. Cette tendance positive est constatée au premier trimestre 2025.

La situation géopolitique mondiale invite cependant à la prudence, les tensions politiques et les fluctuations économiques étant susceptibles d’affecter la confiance des voyageurs et la demande hôtelière.

Sur le secteur financier, les levées de fonds se poursuivent ainsi que les projets d’investissements dans les différents métiers de PMI.

Le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon proposera à l’Assemblée Générale de voter le versement d’un

dividende de 3 € par action.

Le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon proposera à l’Assemblée Générale de renouveler le programme de rachat d’actions.

Les comptes de l’exercice 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon le 25 mars 2025. Les travaux de vérification et les procédures d'audit des Commissaires aux Comptes sont en cours de finalisation.

« L’exercice 2024 a été soutenu par l’engagement de la Direction générale et des équipes de la Compagnie Lebon et de ses filiales, que le Conseil d’administration remercie vivement. Un travail de fond est en cours pour renforcer les résultats récurrents de la Compagnie, aussi bien dans les métiers d’exploitation que ceux d’investissement. L’année 2025 sera une année d’investissements calibrés et rigoureusement sélectionnés dans l’ensemble de nos métiers » conclut Pascal Paluel-Marmont, Président.

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s’appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d’exploitation avec l’hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale et les métiers d’investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129 – Symbole de marché sur Euronext Growth : ALBON

Prochains rendez-vous de communication financière

Réunion de présentation des résultats annuels 2024 : 26 mars 2025 Assemblée générale annuelle : 21 mai 2025

Publication des résultats semestriels 2025 : 2 octobre 2025 après fermeture de la bourse Réunion de présentation des résultats semestriels 2025 : 3 octobre 2025

Contact investisseurs et analystes : relationsinvestisseurs@compagnielebon.fr

Contact médias

Jean-Michel Mandin : jm.mandin@giesbert-mandin.fr / tel : +33 6 50 43 62 18

Marie Grandchamp : m.grandchamp@giesbert-mandin.fr / tel : +33 6 87 85 94 61

Pièce jointe