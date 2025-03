L’Association nationale des retraités fédéraux lance un appel à l’action pour les enjeux concernant les aîné·e·s dans le cadre des élections fédérales

OTTAWA, Ontario, 25 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadien·ne·s se rendront aux urnes, l’Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux) demande à tous les partis politiques de prioriser les besoins les plus urgents des aîné·e·s canadiens.

Maintenant que la campagne électorale a débuté, Retraités fédéraux met l’accent sur trois priorités absolues, qui nécessitent une attention immédiate : améliorer la sécurité du revenu de retraite; s’assurer de la solidité et de la fiabilité de notre système de soins de santé, y compris des soins de longue durée; et rehausser le soutien aux vétéran·e·s, pour obtenir des résultats équitables en matière de santé et de bien-être ainsi que de l’aide.

« Puisque l’on prévoit que la population âgée de plus de 65 ans atteindra les 11 millions de personnes au cours des 20 prochaines années, les investissements que nous faisons aujourd’hui façonneront autant l’avenir des aîné·e·s d’aujourd’hui que celui des millions de Canadien·ne·s dont la retraite approche », souligne Anthony Pizzino, directeur général de Retraités fédéraux.

Le moment de ces élections est particulièrement important, car les Canadien·ne·s font face à des défis économiques, notamment à une hausse du coût de la vie et aux incertitudes liées au commerce avec nos partenaires clés. Ces enjeux touchent de manière disproportionnée les Canadien·ne·s âgés qui vivent de revenus fixes.

En cette période d’incertitude, la population canadienne a besoin d’un gouvernement fédéral qui se concentre sur la sécurité économique à la retraite et sur une expérience positive de vieillissement en santé pour tous.

Retraités fédéraux exhorte tous les partis politiques à :

Décrire des mesures précises pour protéger et améliorer la sécurité du revenu de retraite;

Présenter leur vision des améliorations à apporter aux services de soutien pour les vétéran·e·s;

Présenter un plan pour permettre aux Canadien·ne·s âgés de vieillir dans la dignité, à l’endroit de leur choix, en y intégrant des soins de longue durée sécuritaires, normalisés et de qualité.





Retraités fédéraux encourage tous les Canadien·ne·s à faire pression sur les partis fédéraux et leurs candidats locaux pour connaître leurs plans pour bâtir un avenir dans lequel la population vieillissante du Canada sera soutenue et protégée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les priorités de Retraités fédéraux pour les élections, consultez le site Web : https://www.federalretirees.ca/fr/defense-des-interets/le-canada-vote-en-2025

Pour toute demande, les médias sont priés de communiquer avec :

Annette Goerner

Directrice principale des relations publiques, spark*advocacy

media@federalretirees.ca

613-818-6941

À propos

L’Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que des juges nommés par le fédéral et à la retraite, leurs conjoints et leurs survivants. Forte de plus de 170 000 membres, dont plus de 60 000 vétérans et leurs familles, l’Association offre depuis 1963 des services de défense indépendants visant à améliorer la sécurité financière, la santé et le bien-être de ses membres et de tous les Canadiens.