Bombardier Défense annonce une commande de deux avions Challenger 650 destinés aux missions de renseignement, surveillance et reconnaissance en Australie

AVALON, Australie, 25 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense a l’honneur d’annoncer que Principle Finance, fournisseur réputé d’avions en location-exploitation personnalisée en Australie, a acquis deux avions Bombardier Challenger 650 destinés aux missions de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) en Australie. La livraison des deux avions est prévue pour 2026.

« Cet achat marque une étape majeure pour Bombardier Défense, en permettant d’accroître notre présence en Australie et dans la région de l’Asie-Pacifique. Nos avions sont la plateforme de choix, non seulement en raison de leur rayon d’action, de leur autonomie et de leurs performances, mais également en raison de la grande accessibilité de notre écosystème de services et de soutien dans le pays », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. Cela constitue un avantage et une souplesse indéniables pour les exploitants. »

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer l’avion Bombardier Challenger 650 à notre flotte, en tirant parti de ses performances et de sa fiabilité exceptionnelles, qui joueront un rôle crucial dans nos activités futures. Cette plateforme nous permet d’améliorer notre rayon d’action et notre efficacité en matière de surveillance, en veillant à nous maintenir en tête dans le paysage de la défense en évolution rapide », a indiqué Harrison Langrell, directeur général de Principle Finance.

Les avions Challenger 650 très performants de Bombardier sont appréciés pour leurs performances exceptionnelles sur courte piste et pour leur fiabilité éprouvée dans la catégorie des avions intermédiaires. L’avion configuré aux fins d’utilisation comme avion d’affaires peut atteindre jusqu’à 11 heures d’autonomie, avec une ponctualité technique de plus de 99,9 % et une distance franchissable impressionnante de 4 000 NM (7 408 km). Les avions Challenger 650 sont également considérés comme un choix idéal pour les missions de renseignement, surveillance et reconnaissance, car ils volent plus haut, plus vite et plus loin que les plateformes aéroportées d’anciennes générations, assurant ainsi la couverture de territoires étendus et offrant des performances comparables à celles de gros avions de patrouille maritime à des fractions de leurs coûts d’achat et d’exploitation. Cet avion offre la bonne souplesse pour effectuer des missions dans des environnements difficiles, avec une charge utile optimale pour de l’équipement de mission spécialisé, ce qui représente un avantage stratégique pour le développement de solutions de dernière génération.

L’empreinte australienne de Bombardier a augmenté considérablement en quelques années. L’entreprise a récemment annoncé l’ ajout d’une nouvelle escale de maintenance en ligne à Perth , portant la présence mondiale totale de ces escales à 10. L’écosystème de services et de soutien dans le pays a fait ses débuts avec l’ouverture du centre de service de Melbourne en 2022, permettant à l’entreprise de mieux servir la flotte existante dans la région. En mai 2024, Bombardier Défense a ouvert son premier bureau international à Adelaide, en Australie, pour fournir une qualité de service améliorée à ses clients des avions de missions spéciales sur cet important marché de l’Asie-Pacifique.

En plus de fournir des plateformes exceptionnelles, Bombardier Défense dispose d’équipes internes d’ingénierie et de soutien dévouées, disponibles jour et nuit dans le monde entier. Bombardier Défense peut également intégrer des modifications adaptées sur mesure aux besoins du client, avec des capacités de certification complètes pour tout le spectre des missions civiles, militaires et hybrides. Bombardier bénéficie de dizaines d’années d’expérience de collaboration avec des exploitants de missions spéciales et des intégrateurs de systèmes de missions réputés pour adapter sa plateforme éprouvée à des opérations critiques dans le monde entier.

Pour promouvoir notre présence en pleine expansion dans la région, des membres de l’équipe de Bombardier Défense et du service et soutien à la clientèle de Bombardier participeront au salon aéronautique d’Avalon, au chalet no 22, en Australie, jusqu’au 30 mars 2025.

