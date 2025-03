En compétition pour remporter le prix de 1 M$ offert par Rogers : à ne pas rater ce soir à Canada’s Got Talent 

– Regardez l’épisode de ce soir sur Citytv+. Nouveaux épisodes tous les mardis sur Citytv et Citytv+ –

– Entrevues offertes sur demande –

– Téléchargez des photos de l’épisode de ce soir ici –

TORONTO, 25 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Voici quelques moments clés de l’épisode de Canada’s Got Talent de ce soir:

THOMAS ROCHELET (Montréal, QC) a impressionné la foule avec sa prestation aérienne renversante.

a impressionné la foule avec sa prestation aérienne renversante. Le duo GERRARDON (Tokyo, Japon) a fait mourir de rire le public et les juges en présentant son « nouveau sport ». Shania Twain est même montée sur scène pour l’essayer!

a fait mourir de rire le public et les juges en présentant son « nouveau sport ». Shania Twain est même montée sur scène pour l’essayer! Howie a surpris le conducteur d’autobus de la TTC JONATHAN POOLEY (Paris, ON) en lui donnant la chance de se produire sur la scène de CGT. Jonathan a chanté une version bien sentie de Lose Control de Teddy Swims et a eu droit à une ovation de la foule.

en lui donnant la chance de se produire sur la scène de CGT. Jonathan a chanté une version bien sentie de Lose Control de Teddy Swims et a eu droit à une ovation de la foule. Les magiciens de MONTRÉAL TRIO (Montréal, QC) ont étonné et ravi les juges avec leurs illusions d’optique.

ont étonné et ravi les juges avec leurs illusions d’optique. La chanteuse DEEDEE AUSTIN (Première Nation Abegweit, Î.-P.-É.) a eu droit au Golden Buzzer de Howie après avoir captivé le public avec sa puissante chanson originale Buried Truth, hommage profondément émouvant à l’expérience autochtone canadienne.



Rogers remet une fois de plus à qui remportera Canada’s Got Talent un prix de 1 M$ qui changera le cours de sa vie ( plus 50 $ offerts par Howie Mandel ) – le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne – ainsi que des conseils financiers de la CIBC. Mais ce n’est pas tout! Chaque personne ou groupe qui obtient le Golden Buzzer recevra 25 000 $ (pour un total de 150 000 $), remis par la CIBC, pour l’aider à faire de ses rêves une réalité.

Prestations de ce soir (mardi 25 mars)

ERIC MANUEL – Chant

Navarre (Floride)

Regardez le numéro d’ERIC MANUEL

THOMAS ROCHELET – Variété

Montréal (Québec)

Regardez le numéro de THOMAS ROCHELET

MAPLE STAR & SWIFT – Variété

Toronto (Ontario)

MICAH THE VELAWESOMERAPTOR – Variété

Acton (Ontario)

GERRARDON – Variété

Tokyo (Japon)

Regardez le numéro de GERRARDON

JONATHAN POOLEY – Chant

Paris (Ontario)

Regardez le numéro de JONATHAN POOLEY

CAROLINE STOKES – Variété

Edmonton (Alberta)

MONTRÉAL TRIO – Variété

Montréal (Québec)

Regardez le numéro de MONTRÉAL TRIO

DEEDEE AUSTIN – Chant/musique

Première Nation Abegweit, Île-du-Prince-Édouard

Regardez le numéro de DEEDEE AUSTIN

**À VENIR**

Voici un aperçu des participants et participantes de la semaine prochaine (mardi 1 avril)

MAHIRO – Variété

Japon

CGT.Citytv.com / YouTube

VALERIE BOYLE – Chant/musique

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

902 CREW – Danse

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

CGT.Citytv.com / YouTube

REMY SMITH – Humour

Fonthill (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

ADA VOX – Variété

San Antonio (Texas)

CGT.Citytv.com / YouTube

CARSON & TAYLOR – Magie

Sarnia (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

JACOB LEWIS – Chant/musique

Butlerville (Terre-Neuve-et-Labrador)

CGT.Citytv.com / YouTube

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

Médias sociaux

Canada’s Got Talent sur Instagram

Canada’s Got Talent sur TikTok

Canada’s Got Talent sur YouTube

Canada’s Got Talent sur X (Twitter)

Canada’s Got Talent sur Facebook

Mot-clic : #CGT

Page officielle de CGT : https://CGT.Citytv.com/

Citytv sur Instagram

Citytv sur X (Twitter)

Citytv sur Facebook

Rogers Sports & Média sur X (Twitter)