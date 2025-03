26. März 2025

GAM gibt Ergebnisse für das Jahr 2024 bekannt

Starke Fortschritte bei der Umsetzung der Turnaround-Strategie – GAM strebt weiterhin Rentabilität im Geschäftsjahr 2026 an.

Wichtigste Finanzkennzahlen für das Jahr 2024

IFRS-Nettoverlust von CHF 70.9 Millionen gegenüber CHF 82.1 Millionen im Jahr 2023.

Operativer Verlust vor Steuern von CHF 66.8 Millionen gegenüber CHF 49.5 Millionen im Jahr 2023.

Verwaltete Vermögen von CHF 16.3 Milliarden gegenüber CHF 19.3 Milliarden per 31. Dezember 2023.

Initiativen zur Kostenoptimierung im gesamten Unternehmen führten zu einem Rückgang der operativen Kosten um 20 % im Vergleich zum Jahr 2023. Die Auswirkungen dieser Kostenoptimierungsinitiativen werden sich im Jahr 2025 und darüber hinaus umfassend bemerkbar machen.

Mit der im November 2024 erfolgreich abgeschlossenen Bezugsrechtsemission in Höhe von CHF 100 Millionen wurde unser Ankeraktionär, die NJJ Holding SAS (über seine Beteiligung an der Rock Investment SAS («Rock»)), zu unserem Mehrheitsaktionär.

Verlängerung der bestehenden Kreditfazilität von Rock in Höhe von CHF 100 Millionen bis zum 31. Dezember 2027.

GAM ist heute eine hochgradig skalierbare reine Anlageplattform mit starken globalen Vertriebskapazitäten, die sich auf drei Kernbereiche konzentriert, um nachhaltiges Wachstum und Rentabilität zu erzielen: Specialist Active Investing, Alternative Investing und Wealth Management.

GAM strebt weiterhin Rentabilität im Geschäftsjahr 2026 an.

Strategischer Fortschritt

Launch von GAM Alternatives, das Zugang zu internen und externen alternativen Managern bietet, die sich auf Absolute-Return-Strategien und Best-in-Class-Talente konzentrieren.

GAM gewinnt im Jahr 2025 ein neues, leistungsstarkes und erfolgreiches Team für European Equity hinzu.

Partnerschaft mit Sun Hung Kai & Co. Ltd., zur Förderung des Wachstums und Verbesserung unserer Vertriebskapazitäten im Grossraum China, einschliesslich Hongkong, Festland-China, Taiwan und Macau.

Fortsetzung der GAM-Zusammenarbeit mit erstklassigen externen Managern im Jahr 2025, einschliesslich der Entwicklung neuer Produkte und des Vertriebs bestehender Produktangebote an GAM-Kunden.

Elmar Zumbühl, Group CEO GAM, sagt: «Wir haben grosse Fortschritte bei der Umsetzung der Turnaround-Strategie von GAM gemacht und uns zu einem reinen Investment-Management-Unternehmen entwickelt; damit ist das Ziel aber noch nicht erreicht. Die 2024 eingeleiteten Initiativen zur Kostenoptimierung werden ab 2025 ihren vollen Nutzen entfalten. Bei der erfolgreichen Umsetzung unserer Turnaround-Strategie liegt unser Schwerpunkt neben der weiteren Kostenoptimierung auf dem Wachstum unserer verwalteten Vermögen und Erträge. Dank unseres kontinuierlichen Engagements für unsere Kunden und einer wachsenden Palette innovativer und differenzierter Produkte gewinnen wir weiter an Dynamik und stärken unsere Marktposition. Unterstützt von unserem Hauptaktionär streben wir weiterhin die Profitabilität im Jahr 2026 an und setzen den Fokus unverändert auf die Zufriedenheit unserer Kunden und aller unserer Stakeholder.»

Kurzübersicht: Finanzergebnisse

Im Jahr 2024 verzeichneten wir einen IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 70.9 Millionen, gegenüber einem IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 82.1 Millionen im Jahr 2023. Der Verlust im Jahr 2024 war hauptsächlich auf den operativen Nettoverlust nach Steuern von CHF 66.9 Millionen zurückzuführen.

Ausführliche Informationen finden Sie weiter unten in dieser Medienmitteilung im Abschnitt «Finanzergebnisse für das Jahr 2024.»

Finanzielle Stärke

Um die Umsetzung der Strategie von GAM zu unterstützen und die langfristige finanzielle Stabilität sicherzustellen, schloss GAM im November 2024 eine vollständig gezeichnete ordentliche Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 100 Millionen im Wege einer Bezugsrechtsemission ab. Angesichts der Verpflichtung zur Zeichnung von Rock ist die NJJ Holding SA nach der Bezugsrechtsemission nun (indirekt) Mehrheitsaktionär von GAM.

Die bestehende Rock-Kreditfazilität in Höhe von CHF 100 Millionen bleibt bestehen und ihre Laufzeit wurde bis zum 31. Dezember 2027 verlängert.

Strategie-Update

Die Strategie von GAM zielt auf nachhaltiges Wachstum und Rentabilität ab. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden durch den Fokus auf unsere Kernbereiche Investment Management und Wealth Management die bestmögliche Anlageperformance und einen beispiellosen Service bieten. Unsere Vier-Säulen-Strategie bleibt bestehen:

Fokussierung auf Kundinnen und Kunden in bestehenden Kernmärkten.

in bestehenden Kernmärkten. Ausbau und Stärkung unserer aktiven Kernstrategien in den Bereichen Equity, Fixed Income und Multi-Asset durch Investitionen in Talente und Produktideen.

unserer aktiven Kernstrategien in den Bereichen Equity, Fixed Income und Multi-Asset durch Investitionen in Talente und Produktideen. Diversifizierung in neue Anlageproduktbereiche und Weiterentwicklung des Wealth-Management-Angebots auf Basis unserer Expertise im aktiven Management, des Aufbaus strategischer Partnerschaften und unserer Anlageplattform für alternative Anlagen und Hedgefonds.

und Weiterentwicklung des Wealth-Management-Angebots auf Basis unserer Expertise im aktiven Management, des Aufbaus strategischer Partnerschaften und unserer Anlageplattform für alternative Anlagen und Hedgefonds. Verbesserung der Effizienz durch Reduzierung der Komplexität.

GAM konzentriert sich nun ausschliesslich auf die Bereiche Investment (Specialist Active und Alternatives) und Wealth Management, baut seine Vertriebsreichweite und -kapazitäten aus, verstärkt seine aktiven Kernstrategien und diversifiziert in neue Produktbereiche, einschliesslich des Ausbaus unserer margenstärkeren Alternativen.

Wir haben im Jahr 2024 grosse Fortschritte bei unserer Vier-Säulen-Strategie gemacht, um aus GAM ein fokussiertes, kundenorientiertes und rentables Unternehmen zu machen.

Fokussierung auf Kundinnen und Kunden

Die Fokussierung auf unsere Kundinnen und Kunden in bestehenden Kernmärkten ist entscheidend für den Wiederaufbau von GAM. Wir haben in Schlüsselmärkten mit Kundenstamm und fehlendem skalierbaren Vertrieb Partnerschaften geschlossen und planen weitere zu schliessen, um unsere Wachstumsstrategie zu unterstützen und einem breiteren Spektrum von Kunden Zugang zu unvergleichlicher Anlageexpertise, Chancen und aussergewöhnlichen Ergebnissen bei spezialisierten aktiven und alternativen Anlagestrategien zu bieten.

Wir haben eine strategische Allianz mit Sun Hung Kai & Co. Ltd. geschlossen, um im Grossraum China, einschliesslich Hongkong, Festland-China, Taiwan und Macau, unseren Kundenstamm zu vergrössern, unsere Produkte zu vertreiben und unser Angebot an alternativen Anlagen zu erneuern.

Ausserdem haben wir unsere regionale Präsenz und Kundenbetreuung durch die Einstellung neuer Vertriebsleiter in der Schweiz, Deutschland, Österreich, der Iberischen Halbinsel, Grossbritannien, Australien, Neuseeland und Frankreich verstärkt, um unsere lokale Marktpräsenz zu erhöhen. Diese strategischen Neueinstellungen in unsere Kundenteams ermöglichen es GAM, seinen Kunden hervorragende lokale Ansprechpartner, erstklassiges Beziehungsmanagement und Zugang zu aussergewöhnlicher Investmentexpertise zu bieten, die auf herausragende Performance abzielt.

Ferner haben wir unsere regionale Präsenz und Kundenabdeckung in den internationalen und lateinamerikanischen Märkten in den USA durch die Eröffnung eines zweiten US-Büros in Miami erweitert. Weitere geplante Niederlassungen in Paris und Mailand stehen kurz vor der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.

Verstärkung und Ausbau der Kernstrategien Active Equity, Fixed Income und Multi-Asset durch Investitionen in Talente und Produktideen

Wir erweitern unsere Kompetenzen durch die Neueinstellungen hochklassiger Anlagetalente in den Teams für Alternatives, Systematic and Equities.

Wir haben in einem globalen Team ein Multi-Asset-Kompetenzzentrum eingerichtet, um alle unsere Multi-Asset-Anlagekapazitäten zu optimieren, die Kundenergebnisse zu verbessern und uns auf die sich entwickelnde Marktdynamik sowie die Kundenbedürfnisse einzustellen. Die hohe Qualität und die hervorragenden Leistungen dieses Teams werden es GAM ermöglichen, sein Wealth-Management-Geschäft auszubauen.

Im Februar 2025 gaben wir die Einstellung von drei leistungsstarken und erfolgreichen Mitgliedern des European-Equity-Teams von Janus Henderson Investors bekannt. Diese strategischen Neueinstellungen unterstreichen das Engagement von GAM, seinen Kunden Zugang zu aussergewöhnlicher Investmentexpertise und herausragender Performance zu bieten. Das Team bringt umfassende Erfahrung mit und verwaltete europäische Aktienfonds im Wert von über EUR 6.5 Milliarden für institutionelle und private Kunden weltweit.

Darüber hinaus haben wir unsere Nachhaltigkeits- und Stewardship-Geschäftspraktiken verstärkt und erfüllen die Grundsätze des britischen und schweizerischen Stewardship Codes. GAM hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht, der unter www.gam.com abrufbar ist.

Diversifizierung in neue Anlageproduktbereiche und Weiterentwicklung des Wealth-Management-Angebots auf der Basis von GAMs Expertise im aktiven Management und Ausbau strategischer Partnerschaften sowie von Angeboten GAMs alternativer Anlagen und Hedgefonds

Randel Freeman stiess 2024 als Co-Head / Co-CIO von GAM Alternatives zu GAM, um unsere Anlageplattform für alternative Anlagen auszubauen und die wachsende Nachfrage der Anleger mit differenzierten Angeboten zu bedienen. Zusätzlich stellten wir im Jahr 2025 zwei Senior Sales Specialists ein, die über umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb alternativer Anlagen verfügen.

Im Jahr 2024 lancierten wir GAM-Fonds, um den Sports Opportunities Fund von Avenue Capital einzuführen sowie zu vermarkten, und gingen eine Partnerschaft mit Arcus Investment ein, um deren japanischen Long/Short-Aktienfonds zu vertreiben. Ausserdem schloss GAM eine Partnerschaft mit der weltweit führenden Tochtergesellschaft der Trafigura Group, Galena Asset Management, für die Verwaltung des GAM-Commodities-Fonds, der erstklassige Sektorexpertise bietet. Dies ermöglicht unseren Kunden den Zugang zu exklusiven und attraktiven Anlagemöglichkeiten im Rohstoffbereich.

Wir bringen die GAM-LSA-Private-Shares-Strategie in Europa auf den Markt, um europäischen Kunden den Zugang zu diesem preisgekrönten Evergreen-Late-Stage-Private-Equity-Fonds zu ermöglichen.

Im Laufe des Jahres 2025 wird GAM auch Fusions- und Übernahmemöglichkeiten prüfen, um das bestehende Angebot zu erweitern, erstklassige langfristige strategische Partnerschaften einzugehen und weltweit Top-Talente für unsere Kernbereiche zu gewinnen.

Verbesserung der Effizienz durch Reduzierung der Komplexität

Nach der Übertragung unseres Geschäftsbereichs für Management-Dienstleistungen von Drittfonds konnten wir ebenfalls unsere luxemburgischen, irischen und schweizerischen Fondsverwaltungsgesellschaften (ManCo) im vierten Quartal 2024 erfolgreich auf die Apex Group und die 1741 Group übertragen. Darüber hinaus haben wir unsere Aktivitäten auf unserer cloudbasierten SimCorp-Investment-Management-Anlageplattform konsolidiert. GAM operiert nun auf einer globalen Anlageplattform, die für operative Effizienz sorgt.

Diese Implementierungsmassnahmen ebnen den Weg zu einem wesentlich weniger komplexen Betriebsmodell, das unseren Kunden die besten Ergebnisse ermöglicht.

GAM ist heute eine hochgradig skalierbare globale Anlageplattform mit starken weltweiten Vertriebskapazitäten, die sich auf drei Kernbereiche konzentriert, um nachhaltiges Wachstum und Rentabilität zu erzielen: Specialist Active Investing, Alternative Investing und Wealth Management.

Kompetenzen

GAM Investments konzentriert sich auf drei Kernbereiche, um nachhaltiges Wachstum und Rentabilität zu erzielen:

GAM Specialist Active: Umfassendes Fachwissen, Erfahrung und Spezialisierungen zur Erzielung von Kern- und Nischenrenditen in den Bereichen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset-Anlagen;

Umfassendes Fachwissen, Erfahrung und Spezialisierungen zur Erzielung von Kern- und Nischenrenditen in den Bereichen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset-Anlagen; GAM Alternatives: Zugang zu internen und externen alternativen Investment Managern, die sich auf Absolute-Return-Strategien und Best-in-Class-Talente konzentrieren; und

Zugang zu internen und externen alternativen Investment Managern, die sich auf Absolute-Return-Strategien und Best-in-Class-Talente konzentrieren; und GAM Wealth Management: Multi-Asset-Lösungen mit massgeschneiderten Portfolios für vermögende Privatpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen und Trusts, unter Verwendung der besten Produkte von GAM und Drittanbietern.



Diese drei Kernbereiche profitieren von GAMs globaler Anlageplattform, dem agilen Betriebsmodell und der modernen Technologie.

Anlageperformance

GAM hat mit seinen vielfältigen und differenzierten Produkten weiterhin eine starke Anlageperformance erzielt. Per 31. Dezember 2024 übertrafen 64 % der verwalteten Vermögen über den Dreijahreszeitraum ihre Benchmark und 89 % über den Fünfjahreszeitraum. Trotz einer etwas schwächeren kurzfristigen Performance bei Equities bleibt die längerfristige Fünfjahresperformance stark.

Anteil der verwalteten Vermögen in GAM-Fonds, die die Benchmark übertrafen





3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre Kompetenz Anlageklasse 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Specialist Active Fixed Income 94 % 98 % 95 % 91 % Specialist Active Equity 1 % 39 % 79 % 59 % Alternatives Alternatives 60 % 73 % 75 % 96 % Gesamt

64 % 78 % 89 % 81 %

% der verwalteten Fondsvermögen, die ihre jeweilige Benchmark übertrafen (ohne Mandate und getrennt geführte Konten) in unseren Geschäftsbereichen. Die Anlageperformance über den Drei- bzw. Fünfjahreszeitraum basiert auf den jeweiligen verwalteten Vermögen von CHF 9.0 Milliarden bzw. CHF 9.0 Milliarden.

GAM erzielte auch gemessen an unserer Vergleichsgruppe eine starke Anlageperformance: 66 % der verwalteten Vermögen im Investment Management entwickelten sich per 31. Dezember 2024 besser als die Morningstar-Vergleichsgruppe über den Dreijahreszeitraum und 82 % über den Fünfjahreszeitraum.

Anteil der verwalteten Vermögen in GAM-Fonds, die die Morningstar-Vergleichsgruppe übertrafen





3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre Kompetenz Anlageklasse 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Specialist Active Fixed Income 61 % 53 % 60 % 50 % Specialist Active Equity 20 % 51 % 89 % 89 % Alternatives Alternatives 91 % 89 % 95 % 96 % Gesamt

66 % 66 % 82 % 76 %

GAM wird weiterhin für seine Anlageperformance anerkannt, u.a. durch die Auszeichnung als beste europäische Small Group 2025 durch Lipper. Vier GAM-Fonds (darunter zwei Fonds unserer Swiss-Equity-Strategie) wurden von Lipper mit den 2025 Top Performance Awards für mehrere Länder ausgezeichnet. Bei den Citywire Investment Performance Awards wurde GAM Multi-Asset zum zweiten Mal mit dem Best Large Firm Award ausgezeichnet. GAM gewann den Wealth Management PAM 2024 Award für seine Growth-Portfolios. GAMs Sustainable-Climate-Bond-Strategie wurde bei den ESG Investing Awards 2024 als bester ESG-Investmentfonds in der Kategorie Green, Social and Sustainability Bonds ausgezeichnet. Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen Auszeichnungen finden Sie unter http://www.gam.com/awards.

Verwaltete Vermögen und Nettomittelzuflüsse nach Kompetenzen

Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf CHF 16.3 Milliarden, verglichen mit CHF 19.3 Milliarden per 31. Dezember 2023. Nettoabflüsse in Höhe von CHF 4.4 Milliarden wurden teilweise durch positive Markt- und Wechselkursbewegungen in Höhe von CHF 2.0 Milliarden ausgeglichen.

Kompetenz Verwaltete

Vermögen per

1. Januar 2024 Nettomittel-flüsse Veräusserung(1) Markt-/

Wechselkurs-entwicklungen Verwaltete

Vermögen per

31. Dezember 2024 Specialist Active 17.5 (3.9) (0.6) 1.9 14.9 Alternatives 0.9 (0.4)

- 0.5 Wealth Management 0.9 (0.1)

0.1 0.9 Gesamt 19.3 (4.4) (0.6) 2.0 16.3 (1) Im zweiten Halbjahr 2024 wird der Verkauf des UK Equity Income Fund an Jupiter Asset Management abgeschlossen und anschliessend als Veräusserung ausgewiesen. Die Nettomittelabflüsse von CHF 0.6 Milliarden im Jahr 2024 sind daher als Veräusserung ausgewiesen.

Finanzergebnisse für das Jahr 2024

Die durchschnittliche Management-Fee-Marge für die verwalteten Vermögen im Investment Management im Jahr 2024 betrug 40.4 Basispunkte, verglichen mit einer durchschnittlichen Marge von 49.7 Basispunkten im Jahr 2023. In der Veränderung der durchschnittlichen Management-Fee-Marge spiegelt sich in erster Linie der Mix der verwalteten Vermögen über die verschiedenen Produkte und Sub-Advisory-Vereinbarungen mit bestehenden und neuen Partnern wider.

Die Nettoverwaltungsgebühren und -kommissionen beliefen sich im Jahr 2024 auf CHF 75.9 Millionen, ein Rückgang gegenüber CHF 124.4 Millionen im Jahr 2023. Hauptgründe waren der Verkauf des Drittfondsgeschäfts im Januar 2024, die geringeren durchschnittlichen verwalteten Vermögen und die niedrigere durchschnittliche Management-Fee-Marge im Investment Management.

Die bereinigten Nettoperformancegebühren beliefen sich auf CHF 1.9 Millionen, ein Rückgang gegenüber CHF 4.8 Millionen im Jahr 2023.

Der operative sonstige Nettoertrag/-aufwand umfasst den Nettozinsertrag und -aufwand, den Effekt von Wechselkursschwankungen, Nettogewinne und -verluste aus Seed-Capital-Anlagen und Hedging sowie fondsbezogene Gebühren und Servicegebühren. Im Jahr 2024 wurde ein Nettoverlust von CHF 2.3 Millionen ausgewiesen, verglichen mit einem Nettoverlust von CHF 0.4 Millionen im Jahr 2023. Der Nettoverlust im Jahr 2024 war hauptsächlich auf den Zinsaufwand für die Kreditfazilität von Rock Investment SAS und die Auswirkungen von Wechselkursentwicklungen zurückzuführen. Der sonstige IFRS-Nettoaufwand im Jahr 2024 beläuft sich auf CHF 4.4 Millionen. Die Differenz zwischen dem sonstigen operativen und IFRS-Nettoaufwand von CHF 2.1 Millionen hängt im Wesentlichen mit einem Wechselkursverlust aus der Pension Loan Note zusammen, dem sonstige Erträge in Verbindung mit der Abtretung des Immobilienleasings in Grossbritannien an einen Dritten gegenüberstehen.

Der operative Personalaufwand verringerte sich um 26 % auf CHF 76.6 Millionen im Jahr 2024 gegenüber CHF 96.8 Millionen im Jahr 2023. Die fixen Personalkosten gingen um 28 % zurück, was auf die geringere Mitarbeiterzahl zurückzuführen war. Die Zahl der Beschäftigten belief sich am 31. Dezember 2024 auf 294 VZÄ, verglichen mit 478 VZÄ am 31. Dezember 2023. Die variable Vergütung sank im Jahr 2024 von CHF 13.1 Millionen im Jahr 2023 auf CHF 11.2 Millionen, hauptsächlich aufgrund geringerer Management- und Performancegebühren, die sich auf die Vereinbarungen für die variable Vergütung auswirkten. Dem operativen Personalaufwand steht ein IFRS-Personalaufwand von CHF 81.0 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 4.4 Millionen zwischen dem operativen und dem IFRS-Personalaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus Reorganisationskosten. (Weitere Informationen finden Sie in Erläuterung 6 des gekürzten Konzernzwischenabschlusses).

Der operative Sachaufwand betrug im Jahr 2024 CHF 52.1 Millionen, ein Rückgang gegenüber CHF 65.0 Millionen im Jahr 2023 aufgrund von Initiativen zur Kostenoptimierung im gesamten Unternehmen. Dem steht ein IFRS-Sachaufwand von CHF 54.0 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 1.9 Millionen zwischen dem operativen und dem IFRS-Sachaufwand hängt im Wesentlichen mit den Reorganisationsinitiativen der Gruppe zusammen.

Die operativen Abschreibungen und Wertberichtigungen beliefen sich im Jahr 2024 auf CHF 13.8 Millionen, gegenüber CHF 16.5 Millionen im Jahr 2023. Es besteht kein Unterschied zwischen den operativen IFRS-Abschreibungen und -Wertberichtigungen.

Der operative Verlust vor Steuern betrug im Jahr 2024 CHF 66.8 Millionen, gegenüber CHF 49.5 Millionen im Jahr 2023. Der höhere Verlust war vor allem auf niedrigere Gebühren und Kommissionen zurückzuführen, die nur zum Teil durch geringere Personal- und Sachkosten ausgeglichen wurden. Dem operativen Verlust steht ein IFRS-Nettoverlust vor Steuern von CHF 69.6 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 2.8 Millionen hängt im Wesentlichen mit der Neubewertung der immateriellen Vermögenswerte der Marke, den Aufwendungen für die strategische Initiative und dem Fremdwährungsverlust aus der Pension Loan Note zusammen (Weitere Informationen finden Sie in Erläuterung 6 des gekürzten Konzernzwischenabschlusses).

Die operativen Ertragsteuern im Jahr 2024 beliefen sich auf einen Steueraufwand von CHF 0.1 Millionen, gegenüber CHF 0.3 Millionen im Jahr 2023.

Das operative verwässerte Ergebnis pro Aktie betrug im Jahr 2024 CHF 0.25, gegenüber CHF 0.32 im Jahr 2023. Dies entspricht einem verwässerten IFRS-Ergebnis pro Aktie von CHF 0.27 im Jahr 2024. Die Differenz von CHF 0.02 zwischen dem operativen verwässerten und dem verwässerten IFRS-Ergebnis pro Aktie ist auf den niedrigeren IFRS-Nettoverlust zurückzuführen.

Die liquiden Mittel beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf CHF 65.1 Millionen, ein Rückgang gegenüber CHF 87.2 Millionen per 31.Dezember 2023. Dieser Rückgang resultiert aus den Verlusten der Gruppe, die teilweise mit den Barmitteln aus der ordentlichen Kapitalerhöhung im Wege einer Bezugsrechtsemission im November 2024 ausgeglichen wurden.

Das bereinigte Tangible Equity belief sich per 31. Dezember 2024 auf CHF 58.5 Millionen, gegenüber CHF 20.9 Millionen per 31. Dezember 2023. Zu diesem Anstieg trug vor allem eine ordentliche Kapitalerhöhung im Rahmen einer Bezugsrechtsemission bei, die im November 2024 stattfand.

Auf Seite 17 unseres Geschäftsberichts 2024 finden Sie die vollständige Definition des Postens «Bereinigtes Tangible Equity.»

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären vor, für das Geschäftsjahr 2024 keine Dividende auszuschütten, da für 2024 ein Nettoverlust zu erwarten ist.

Ausblick

GAM konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner Strategie. In erster Linie wollen wir positive Nettomittelzuflüsse generieren, indem wir die Vertriebskapazitäten von GAM neu aufbauen und uns auf unsere bestehenden Produkte und die Einführung neuer Produkte fokussieren. Wie schnell wir diese Nettozuflüsse erreichen, wird von der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie abhängig von den Marktbedingungen bestimmt. GAM strebt Rentabilität im Geschäftsjahr 2026 an.

Über GAM Investments

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf CHF 16.3 Milliarden. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8037 Zürich, Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com.

