Sammon yhtiökokouskutsu

Sampo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.4.2025 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen Siivessä, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 12.30.

Osakkeenomistajilla on halutessaan mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tietyistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista. Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetys alkaa 23.4.2025 klo 14.00. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei katsota varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumiseksi tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajien tulee rekisteröityä ilmoittautumisjärjestelmässä saadakseen linkin verkkolähetykseen. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen on esitetty jäljempänä tämän kutsun osassa C.6–7.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Sammon internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa voidaan täydentää yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Konsernijohtajan katsaus

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan esitys tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksesta

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,34 euroa kullekin yhtiön osakkeelle, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2025 Sampo Oyj:n hallussa olevia osakkeita. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 6.5.2025.

Ruotsalaisten talletustodistusten liikkeeseenlaskija huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2025 rekisteröidylle ruotsalaisten talletustodistusten haltijalle, jolle osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. VP Securities A/S käsittelee osingonmaksun tämän täsmäytyspäivänä 25.4.2025 Tanskassa VP Securities A/S:ssä osakeoikeuksien (eng. share entitlements) muodossa rekisteröityjen osakkeiden osalta vastaanotettuaan osingon Euroclear Finlandilta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2024.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Sampo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

243 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (aiemmin 235 000 euroa);

140 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (aiemmin 135 000 euroa);

108 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle (aiemmin 104 000 euroa);

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 30 000 euroa (aiemmin 29 000 euroa); ja

kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 6 800 euroa (aiemmin 6 600 euroa).





Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Edellä mainitusta poiketen, hallituksen jäsenen ei edellytetä hankkivan lisää Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita, mikäli hän omistaa kyseisiä osakkeita vähintään hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon verran. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vähenee yhdellä ja että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Christian Clausen, Steve Langan, Risto Murto, Antti Mäkinen, Markus Rauramo, Astrid Stange ja Annica Witschard uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Georg Ehrnrooth ja Jannica Fagerholm eivät ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Sara Mella valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2025 mukaisesti.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT KRT Jukka Vattulainen.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaa KHT KRT Jukka Vattulainen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 250 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Hallituksen ehdotuksen julkistamispäivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,29 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä käänteisen nopeutetun tarjousmenettelyn.

Osakkeiden hankintahinnan ei tulisi olla korkeampi kuin

(i) takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti

(ii) takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena).

Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulisi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sampo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Sampo Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ja toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/vuosi2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään 7.5.2025 alkaen.



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 26.3.2025 klo 15.00 ja päättyvät 14.4.2025 klo 16.00. Ruotsalaisten talletustodistusten omistajien osalta ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 26.3.2025 klo 15.00 ja päättyy 14.4.2025 klo 9.00. Tanskalaisten osakkeenomistajien osalta ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 26.3.2025 klo 14.00 (Tanskan aikaa) ja päättyvät 11.4.2025 klo 15.00 (Tanskan aikaa). Ohjeet varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten niille osakkeenomistajille, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla, annetaan alla alakohdissa 1, 2 ja 3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla alakohdassa 4. Tietoa valtakirjoista ja Suomi.fi-valtuutuksista annetaan alla alakohdassa 5. Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet annetaan alla alakohdassa 6. Suoraan verkkolähetykseen ilmoittautumista koskevat ohjeet annetaan alla alakohdassa 7.

Ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä pyydetään vähintään seuraavat tiedot: osakkeenomistajan nimi, syntymäaika (paitsi niiden osakkeenomistajien osalta, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa) tai Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot mahdollisesta valtuutetusta henkilöstä. Yhtiön internetsivujen kautta luonnollisten henkilöiden ilmoittautuminen osakkeenomistajana, tämän lakimääräisenä edustajana tai valtuutettuna edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos osakkeenomistaja on suomalainen oikeushenkilö, sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että ilmoitetaan yhteisön Y-tunnus ja että asianomainen valtuutettu henkilö käyttää ilmoittautumista tehdessään vahvaa sähköistä tunnistamista. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, jonka osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa, ilmoittautuminen edellyttää, että ilmoitetaan yhteisön yhteisötunnus, osakkeenomistajan nimi, valtuutetun edustajan nimi ja syntymäaika sekä yhteystietoina toimivat sähköpostiosoite, yhteisön osoite ja puhelinnumero.

Osakkeenomistajien yhtiölle antamia henkilötietoja käsitellään ainoastaan varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien ilmoittautumisten yhteydessä.

Lisätietoa yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä antaa 14.4.2025 saakka Innovatics Oy, puh. 010 2818 909, ma–pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

1. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä Suomessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Sampo Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröitynä yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 14.4.2025 klo 16.00

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous

b) Sähköpostin kautta osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postin kautta osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sampo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

c) Puhelimitse Innovatics Oy:lle numeroon +358 10 2818 909 aikavälillä maanantai–perjantai klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00. Osakkeenomistaja ei voi äänestää ennakkoon puhelimitse ilmoittautuessaan.

Ilmoittautumisen on ilmoitustavasta riippumatta oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä maanantaina 14.4.2025 klo 16.00.

2. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2025 rekisteröity VP Securities A/S:n (Euronext Securities Copenhagen) pitämään Sampo Oyj:n osakasluetteloon. Tällaisten osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Euronextille alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 11.4.2025 klo 15.00 (Tanskan aikaa)

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous

b) Sähköpostin kautta osoitteeseen CPH-investor@euronext.com

c) Puhelimitse Euronextille numeroon +45 4358 8866 aikavälillä maanantai–perjantai klo 9.00–16.00 (Tanskan aikaa). Puhelimitse ilmoittauduttaessa osakkeenomistaja ei voi äänestää ennakkoon.

Ilmoittautumisen on ilmoitustavasta riippumatta oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina 11.4.2025 klo 15.00 (Tanskan aikaa).

Mikäli edustat oikeushenkilöä, sinun tulee esittää todiste edustusoikeudestasi. Tällainen todiste voi koostua asiakirjasta, joka osoittaa oikeutesi edustaa yhteisöä tai asiakirja, joka osoittaa sinun kuuluvan yhteisön johtoon.

Osakkeenomistajia, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Tanskassa ja jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet yhtiökokoukseen ilmoittautumiseksi ja ennakkoon äänestämiseksi. Omaisuudenhoitajan tulee ilmoittaa osakkeenomistaja yhtiökokoukseen tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti Euronext Securities Copenhagenille viimeistään 11.4.2025 klo 15.00 (Tanskan aikaa).

3. Ruotsalaisen talletustodistuksen omistaja

Ruotsalaisten talletustodistusten omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden talletustodistusten edustamien osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että ruotsalaisten talletustodistusten omistaja on näiden talletustodistusten edustamien osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.4.2025 klo 10.00 mennessä, ja tällaista merkintää koskevan pyynnön on oltava perillä ruotsalaisten talletustodistusten liikkeeseenlaskijalla ja muiden tarvittavien toimenpiteiden toteutettuna viimeistään 14.4.2025 klo 9.00 mennessä. Ruotsalaisten talletustodistusten omistajien osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ruotsalaisten talletustodistusten omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin siltä omaisuudenhoitajalta, jonka talletustodistusten omistaja on nimittänyt säilyttämään talletustodistuksia lukuunsa, tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista koskien. Edellä mainitun omaisuudenhoitajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta talletustodistusten omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee merkityksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 16.4.2025 klo 10.00 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä ruotsalaisten talletustodistusten omistajan puolesta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.4.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä koskien. Omaisuudenhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös äänestää ennakkoon tässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiamiehen on tunnistauduttava vahvalla sähköisellä tunnistautumisella sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään ja ennakkoäänestykseen (mikäli osallistuu siihen), minkä jälkeen asiamies voi ilmoittautua ja äänestää edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Oikeus edustaa osakkeenomistajaa voidaan osoittaa käyttämällä sähköistä Suomi.fi-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen liitteenä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sampo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Innovaticsin yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet sekä Sampo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

6. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

a) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä Suomessa

Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Sampo Oyj:n osakasluetteloon edellä alakohdassa 1 kuvatulla tavalla voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.3.2025 klo 15.00 ja 14.4.2025 klo 16.00 välisenä aikana:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous

b) Toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot sähköpostin kautta osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postin kautta osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sampo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

b) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa

Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä VP Securities A/S:n ylläpitämään osakasluetteloon edellä alakohdassa 2 kuvatulla tavalla, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.3.2025 klo 14.00 (Tanskan aikaa) ja 11.4.2025 klo 15.00 (Tanskan aikaa) välisenä aikana:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous

b) Sähköpostin kautta osoitteeseen CPH-investor@euronext.com

Osakkeenomistajia, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Tanskassa ja jotka haluavat äänestää ennakkoon, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaansa äänestämään ennakkoon tällaisen osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 11.4.2025 klo 15.00 (Tanskan aikaa).

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli se sisältää yllä edellytetyt tiedot ilmoittautumista varten.

Osakkeenomistaja, joka on äänestänyt ennakkoon voi pyytää tietoa osakeyhtiölain mukaisesti, vaatia äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisen vastaehdotuksen puolesta, mikäli hän on paikalla tai edustettuna varsinaisessa yhtiökokouksessa kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Näin ollen, mikäli asiakohdassa 13 yksi tai useampi hallitukseen ehdolla olevista jäsenistä ei olisi käytettävissä valintaan varsinaisessa yhtiökokouksessa mistä tahansa syystä, vähennetään valittavien hallituksen jäsenten lukumäärää automaattisesti näillä ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä ja käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet sekä sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

7. Verkkolähetys

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei katsota varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumiseksi tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Verkkolähetyksen käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Seuraaminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Seuraamiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Seurantalinkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista. Lisätietoa ja ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

8. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Sampo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2 690 238 860 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 2 690 238 860 ääntä, ja 1 000 000 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 5 000 000 ääntä, eli yhteensä 2 691 238 860 osaketta ja 2 695 238 860 ääntä. Kullakin A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-sarjan osakkeella viisi ääntä.

Kaikki Sampo Oyj:n B-sarjan osakkeet ovat yhtiöstä riippumattoman osakkeenomistajan hallussa. Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti B-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi B-sarjan osakkeen omistajan vaatimuksesta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta osakesarjojen yhdistämiseksi tai muutoin osakesarjan oikeuksien vähentämisestä vain, mikäli ehdotusta kannattaa kunkin osakesarjan osalta vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Näin ollen Sampo Oyj:n osakesarjojen yhdistäminen ei ole yhtiön itsensä päätösvallassa.



Helsinki, 26.3.2025

SAMPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030

Maria Silander

viestintäpäällikkö, mediayhteydet

puh. 010 516 0031



