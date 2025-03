Mise à jour concernant le Projet Falco Horne 5

MONTRÉAL, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que, suite à son communiqué de presse du 3 mars dernier (le « communiqué du 3 mars »), la Société a reçu une correspondance complémentaire (« correspondance complémentaire ») de la Direction de l’évaluation environnementale des projets industriels et miniers, œuvrant au Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (le « Ministère »), laquelle a pour but de clarifier la position du Ministère quant au processus en cours à l’égard du Projet Horne 5 (le « Projet »).

La correspondance complémentaire vient entre autres confirmer que la liste des commentaires et questions reçue préalablement et discutée dans le communiqué du 3 mars (les « questions additionnelles »), fait partie du processus habituel et qu'à cette étape du processus, comme pour tout autre projet, aucune conclusion n’est possible, que ce soit sur le caractère acceptable ou non du projet et de la recommandation qui pourra par la suite être faite au Ministre.

La position du Ministère au sujet de son interprétation de l’article 197 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (« RAA »), n’a pas été réitérée dans la correspondance complémentaire. La correspondance complémentaire vient préciser que « seules les réponses que la Société est invitée à fournir au Ministère permettront de poursuivre l’analyse conformément au processus habituel ». La Société comprend que la position du Ministère au sujet de son interprétation de l’article 197 RAA demeure sous étude. Des réponses aux questions additionnelles de même qu’une lettre explicative, ont été soumises au Ministère par la Société en date du 21 mars dernier.

Luc Lessard, Président et Chef de la direction de Falco a commenté : « Falco poursuit ses discussions avec les représentants du Ministère dans l’objectif d’obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite du Projet. »

Par ailleurs, les résultats du sondage indépendant réalisé récemment démontrent que la Société bénéficie d’un soutien fort et majoritaire à Rouyn-Noranda, où 72 % des répondants sont favorables au projet Horne 5, ainsi qu’en Abitibi-Témiscamingue, où l’appui atteint 74 %. Ces résultats démontrent l’adhésion significative de la population à l’égard du Projet. Pour plus d’informations au sujet du sondage, se référer au communiqué de presse de la Société daté du 18 mars 2025 en cliquant sur le lien suivant. https://bit.ly/4caegQC

La Société rappelle qu’il n’y a aucune certitude ou garantie que Falco pourra lever les fonds nécessaires à la poursuite du Projet ou que le Projet obtiendra les autorisations gouvernementales requises.

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16,0 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations incluent les références à l’acceptabilité sociale du Projet, l’impact du Projet Horne 5 sur la qualité de l’air à Rouyn-Noranda, l’interprétation par le Ministère de l’article197 du RAA, les enjeux décelés par le processus du BAPE et notés par le Ministère, le développement du Projet Horne 5 et l’octrois des autorisations environnementales. Ces déclarations sont basées sur les informations dont dispose actuellement la Société et la Société ne fournit aucune garantie que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. La survenance de tels événements ou la réalisation de telles déclarations est soumise à un certain nombre de facteurs de risque, y compris, sans limitation, les facteurs de risque identifiés dans le rapport de gestion annuel de Falco et dans d'autres documents d'information continue disponibles sur www.sedarplus.com.

Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que de tels événements se produiront dans les délais divulgués ou pas du tout. Tel que mentionné par Falco dans sa divulgation publique et dans ses communiqués précédents, certains enjeux majeurs ont été soulevés par le Ministère dans le cadre du développement du projet et dans le processus du BAPE, incluant la conformité du Projet à l’article 197 du RAA. Il n’y a aucune certitude ou garantie que le Ministère modifiera sa position concernant l’application de l’article 197 du RAA au Projet, que Falco pourra répondre aux nombreuses demandes additionnelles du Ministère en temps opportun ou que Falco pourra lever les fonds nécessaires à la poursuite des études additionnelles demandées par le Ministère, ce qui pourrait retarder de façon importante ou empêcher l’octroi des autorisations requises et donc avoir une incidence défavorable sur le développement du Projet et sur la situation financière de Falco. Sauf lorsque la loi applicable l'exige, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations.