NioBay annonce l’arrivée d’un nouveau membre à son conseil d’administration

MONTRÉAL, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Laurence Farmer au conseil d’administration, en remplacement de M. Mathieu Savard, lequel a démissionné à titre d’administrateur de la Société le 25 mars 2025. La Société tient à remercier M. Savard pour son travail et son dévouement au cours des dernières années et lui souhaite le meilleur des succès dans ses projets futurs à titre de président, chef de la direction et administrateur de Vior inc.

Depuis juillet 2022, Laurence Farmer agit à titre d’avocat général et vice-président, développement stratégique et secrétaire corporatif d’Osisko Développement Corp. M. Farmer possède plus de 10 ans d’expérience dans les domaines des fusions et acquisitions transfrontalières, des finances et des marchés des capitaux, tout d’abord à titre d’avocat corporatif au sein de Norton Rose Fulbright à Montréal (Canada) et à Londres (Angleterre), puis comme banquier d’investissement chez RBC Marchés des Capitaux à Londres (Angleterre). Au cours de sa carrière dans le secteur des mines et des métaux, M. Farmer a participé à la création, la structuration et l’exécution de transactions totalisant une valeur de plus de 20 milliards de dollars américains. M. Farmer est également cofondateur et chef de la direction d’Electric Elements Mining Corp., un générateur privé de projets de métaux précieux et critiques ayant été détaché d’Osisko Développement dans le cadre d’une opération de scission complétée en novembre 2023. M. Farmer est titulaire d’un baccalauréat en droit civil et d’un doctorat en droit (B.C.L./JD) de l’Université McGill et est membre du Barreau du Québec.

De plus, la Société a approuvé l’octroi de 50 000 options d’achat d’actions incitatives en faveur de M. Farmer. Un tiers de ces options d’achat d’actions sera acquis immédiatement et les autres options d’achat d’actions sont assujetties à une période d’acquisition de deux ans. Elles ont une durée de sept ans à un prix de levée de 0.055 $. Les options d’achat d’actions ont été octroyées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois applicables en matière de valeurs mobilières et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

À propos du Titane

Le titane (Ti) est aussi résistant que l’acier mais beaucoup moins dense. Il est donc important comme agent d’alliage avec de nombreux métaux, notamment l’aluminium, le molybdène et le fer. Ces alliages sont principalement utilisés dans les avions et les engins spatiaux en raison de leur faible densité et de leur capacité à résister à des températures extrêmes. Ils sont également utilisés dans des équipements sportifs, les ordinateurs portables, les bicyclettes et prothèses médicales. Récemment, ce métal a été utilisé dans certains composants de batteries.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ:

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géo. MGP

Président et chef de la direction

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com



Kimberly Darlington

Relations auprès des investisseurs

kimberly@refinedsubstance.com

514-771-3398