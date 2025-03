Dévoilement des finalistes des prix Écrans canadiens 2025

Law & Order Toronto: Criminal Intent mène en télévision avec 20 nominations;

Une langue universelle est en tête dans le secteur du cinéma avec 13 nominations

TORONTO, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (l’Académie canadienne) a dévoilé aujourd’hui les finalistes des prix Écrans canadiens 2025 dans 149 catégories en cinéma, en télévision et en médias numériques. Les noms des personnes qui remporteront les prix de cette 13e édition seront annoncés à Toronto au cours de trois journées de remises de prix, qui s’achèveront avec l’émission télévisée Les prix Écrans canadiens 2025. Animée par l’humoriste canadienne Lisa Gilroy, la cérémonie sera intégralement diffusée en direct le dimanche 1er juin à 20 h HE (17 h HP) sur le service gratuit de diffusion en continu CBC Gem.

La série télévisée Law & Order Toronto: Criminal Intent mène tant en télévision que toutes plateformes confondues avec 20 nominations. Elle est notamment finaliste dans la catégorie de la meilleure série dramatique et dans celle de la meilleure interprétation dans un premier rôle (série dramatique), présentée par le Fonds des médias du Canada, avec en nomination, les deux interprètes Kathleen Munroe et Aden Young. Les séries Bones of Crows, Children Ruin Everything et Run the Burbs obtiennent toutes les trois 12 nominations, suivies par Paris 2024 Summer Olympics, qui en remporte 11.

Dans les catégories du cinéma, Une langue universelle de Matthew Rankin arrive en tête avec 13 nominations, notamment dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation. The Shrouds de David Cronenberg se classe au deuxième rang avec neuf nominations, suivi des films Deaner ’89 de Sam McGlynn et Village Keeper de Karen Chapman, avec sept nominations chacun.

My Dead Mom remporte le plus grand nombre de nominations dans le domaine des médias numériques, avec huit nominations, dont une dans la catégorie du meilleur programme ou de la meilleure série Web de fiction. Elle est suivie de Stories from my Gay Grandparents (six nominations) et de Everybody’s Meg (quatre nominations).

« Je suis toujours en admiration devant la qualité des films, des émissions télévisées et des projets numériques que nous avons l’honneur de célébrer lors des prix Écrans canadiens, et cette année ne fait pas exception », a déclaré Tammy Frick, cheffe de la direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « La créativité canadienne ne cesse d’atteindre de nouveaux sommets, et nous avons hâte de célébrer les œuvres formidables qui sont produites dans le plus grand pays du monde, le Canada! »

Pour obtenir la liste complète des finalistes des prix Écrans canadiens 2025, veuillez consulter academy.ca/nominations .

Les prix Écrans canadiens 2025 seront décernés du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 2025 au CBC Broadcast Centre, à Toronto. Les finalistes et les lauréat.e.s, ainsi que les personnes récompensées cette année par des Prix spéciaux , seront à l’honneur tout au long de cinq remises de prix, dont la grande finale, la cérémonie télévisée Les prix Écrans canadiens 2025, animée par Lisa Gilroy et diffusée en direct sur CBC Gem. L’horaire complet des prix Écrans canadiens 2025 et de la programmation annexe peut être consulté sur CanadianScreenAwards.ca .

La billetterie des prix Écrans canadiens 2025 ouvrira le jeudi 27 mars 2025. Chacune des remises de prix sera précédée et suivie de cocktails ouverts aux personnes présentes. Les finalistes et les autres personnes peuvent réserver leur billet en ligne à academy.ca/boxoffice .

Les finalistes des prix Écrans canadiens 2025 ont été choisi.e.s par les membres votant.e.s de l’Académie canadienne et par des jurys de mise en nomination rassemblant virtuellement des représentant.e.s des secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Les membres peuvent voter du jeudi 27 mars au lundi 14 avril 2025 pour déterminer les lauréat.e.s. Pour des informations sur l’adhésion, consultez academy.ca/members .

Le processus de demande d’accréditations médias pour les prix Écrans canadiens 2025 ouvrira en avril. Pour recevoir des mises à jour et des détails sur les accréditations, le tapis rouge et la salle de presse, inscrivez-vous à l’avance ici .

Du matériel promotionnel, notamment une fiche de renseignements sur les finalistes, est accessible dans notre trousse promotionnelle numérique .

À propos de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est le plus grand organisme artistique professionnel à but non lucratif au Canada. Elle compte plus de 4 000 membres anglophones et francophones, tant des professionnel.le.s d’expérience que des artistes de la relève. Fondée en 1979, l’Académie canadienne a pour mission de reconnaître, célébrer et défendre les talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques, ainsi que d’encourager les artistes de tous niveaux grâce à des occasions de perfectionnement professionnel, de réseautage et d’orientation, qui contribuent à la croissance de l’industrie, à l’inclusion et au mentorat. L’Académie canadienne produit les prix Écrans canadiens, qui rassemblent chaque année les différentes industries des médias de l’écran afin d’honorer et de célébrer les plus grands talents du pays, ainsi que les prix Gémeaux, qui récompensent l’excellence dans les secteurs de la télévision et des médias numériques francophones.

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l’appui de son partenaire média principal, CBC, de son premier partenaire, Téléfilm Canada, de son partenaire platine, Bell Média, et de ses grands partenaires, Netflix, le Fonds des médias du Canada, la Canadian Media Producers Association, Cineplex, le Fonds Cogeco et WBD Accès Canada.

Pour de l’information sur les adhésions et la programmation, veuillez consulter academy.ca .

