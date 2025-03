La Maison Simons, un détaillant mode canadien, se joint à la Super Ligue du Nord en tant que partenaire mode exclusif

TORONTO, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Super Ligue du Nord (SLN ) , la ligue professionnelle de soccer féminin du Canada, est fière d’annoncer un partenariat novateur avec La Maison Simons , un détaillant mode canadien depuis 185 ans. En tant que partenaire mode exclusif de la Super Ligue du Nord, La Maison Simons fait sa première entrée majeure dans le monde du sport, en réunissant deux univers fièrement canadiens pour célébrer la rencontre du sport, de la mode et de la culture.

Ce partenariat souligne l’engagement de La Maison Simons à soutenir les communautés canadiennes. Avec ses magasins dans tous les marchés de la Super Ligue du Nord, La Maison Simons est parfaitement positionnée pour tisser des liens avec les partisanes et les partisans et les joueuses partout au pays, apportant une nouvelle dimension à l’identité de la ligue par le style et l’accroche narrative.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec la Super Ligue du Nord qui, par ses actions, crée un impact positif sur les générations d’aujourd’hui et de demain », a déclaré Bernard Leblanc, président et chef de la direction de La Maison Simons. « Le sport et la mode partagent bien plus que la passion ; ils incarnent l’identité, la persévérance et l’inclusion. Ce sont des univers où chaque personne peut s’épanouir et trouver sa place. Ensemble, ils rappellent que la réussite repose sur l’engagement collectif et le respect des différences. »

Dans le cadre de ce partenariat à multiples facettes, La Maison Simons sera en vedette dans l’ensemble de la ligue, notamment des façons suivantes :

Intégration des diffusions : La Maison Simons habillera les communicatrices et communicateurs et les journalistes de la SLN, apportant un style élevé lors de la retransmission des matchs.

La Maison Simons habillera les communicatrices et communicateurs et les journalistes de la SLN, apportant un style élevé lors de la retransmission des matchs. Image de marque : Une image de marque très visible dans les stades de la SLN, renforçant la présence de La Maison Simons tout au long de la saison.

Une image de marque très visible dans les stades de la SLN, renforçant la présence de La Maison Simons tout au long de la saison. Narration de contenu : Une série de contenu dynamique célébrant le lien entre la mode et le sport, mettant en lumière les styles des joueuses, les moments en coulisses et plus encore.

: Une série de contenu dynamique célébrant le lien entre la mode et le sport, mettant en lumière les styles des joueuses, les moments en coulisses et plus encore. Séries éliminatoires et finales : La Maison Simons jouera un rôle clé dans les plus grands moments de la ligue, apportant des activations uniques et des occasions d’engagement pour les partisanes et partisans.

« C’est avec joie que nous accueillons La Maison Simons en tant que partenaire à part entière de la Super Ligue du Nord, a déclaré Christina Litz, présidente de la Super Ligue du Nord. Cette collaboration ne se limite pas à la mode et au soccer : elle vise à célébrer la confiance, l’expression de soi et le pouvoir d’inspiration des sports féminins. Les profondes racines canadiennes de La Maison Simons et sa passion pour l’innovation en font un partenaire idéal pour le lancement de notre ligue. »

La Super Ligue du Nord lancera sa saison inaugurale le 16 avril avec le Rise FC de Vancouver qui s’attaquera au Wild FC de Calgary. Une couverture en direct du match historique sera disponible à l’échelle nationale sur TSN, RDS et CBC Gem.

À propos de la Super Ligue du Nord

La Super Ligue du Nord est la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada. Elle sera lancée en avril 2025 avec six clubs fondateurs : Tides FC d’Halifax , Roses FC de Montréal , Rapid FC d’Ottawa , AFC de Toronto , Wild FC de Calgary et Rise FC de Vancouver . Créée par des joueuses et des partisanes et partisans, la Ligue est ancrée dans les pratiques exemplaires mondiales et s’efforce de promouvoir l’excellence canadienne dans le sport, l’égalité et l’inclusion. Pour obtenir les dernières nouvelles de la ligue et des billets, visitez le https://fr.nsl.ca/ .

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l’origine une mercerie, l’entreprise familiale est aujourd’hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité avec la clientèle, le personnel et les partenaires. L’entreprise est soucieuse de l’environnement et des communautés où elle opère.

La Maison Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offertes sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n’est pas en reste ; La Maison Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 17 magasins de La Maison Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l’art et l’architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec ; trois en Alberta ; un en Colombie-Britannique ; un en Nouvelle-Écosse ; et bientôt quatre en Ontario. Les deux futurs magasins verront le jour à l'automne-hiver 2025 dans la Ville de Toronto.

Contact média pour la SLN:

Greg McIsaac

Junction Communications

greg@junctioncommunications.com

416-458-3591



Contact média pour La Maison Simons:

Eric Aach

National

eaach@national.ca

514-569-3594

