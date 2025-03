CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26. MAALISKUUTA 2025 KLO 15.30

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2025 Helsingissä.

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiöjärjestyksen 1 §:ää muutetaan siten, että yhtiön uusi toiminimi on Hiab Oyj ja englanniksi Hiab Corporation.

Yhtiökokous vahvisti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,19 euroa kutakin A-sarjan ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2025.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingosta, jonka määrä on 1,56 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,57 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Lisäosingon maksaminen on ehdollinen sille, että MacGregor -liiketoiminnan myynti Tritonin hallinnoimille rahastoille saatetaan päätökseen, kuten yhtiö on tiedottanut 14.11.2024. Hallitus aikoo päättää lisäosingosta 29.9.2025 pidettäväksi suunnitellussa kokouksessaan. Yhtiö julkistaa erikseen hallituksen päätökset osingonmaksusta ja vahvistaa niiden täsmäytys- ja maksupäivät päätöksensä yhteydessä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi palkitsemispolitiikan ja vuoden 2024 palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Hallitukseen valittiin kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eric Alström, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Ilkka Herlin, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen, Ritva Sotamaa ja Luca Sra ja uudeksi hallituksen jäseniksi valittiin Casimir Lindholm, jonka toimikausi alkaa hänen toiveensa mukaisesti 1.4.2025.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vahvistettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa, hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa, muun hallituksen muodostaman valiokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa 15 000 euroa ja kullekin hallituksen muodostaman muun valiokunnan jäsenelle 5 000 euroa. 40 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan yhtiön B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Yhtiö maksaa osakkeiden hankintaan liittyvät kulut ja varainsiirtoveron. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokous kun kokous pidetään eri mantereella kuin missä hallituksen jäsenen asuinmaa sijaitsee, 2 000 euroa/kokous kun kokous pidetään eri maassa kuin hallituksen jäsenen asuinmaa, sekä 1 000 euroa/kokous kun kokous pidetään hallituksen jäsenen asuinmaassa tai hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen etänä. Matka- ja majoituskulut sekä muut hallituksen ja valiokuntien työskentelyyn suoraan liittyvät kulut korvataan yhtiön politiikan mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi seuraavat ehdotetut muutokset yhtiöjärjestykseen:

Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että yhtiön nykyisen toimialakuvauksen lisäksi myös tietyt digitaaliset palvelut kuuluvat yhtiön toimialaan.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Lisäksi, 5 §:stä poistetaan kohta, jonka mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, selvennetään tilintarkastajan toimikautta, ja että siihen sisällytetään kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja toimikausi.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että se sisältää nykyisin 12 §:ään sisältyvien asioiden lisäksi palkitsemispolitiikan käsittelyn ja palkitsemisraportin hyväksymisen sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkkioista päättämisen. Lisäksi, 12 §:ää muutetaan vastaamaan edellä mainittua 9 §:n muutosta, jonka mukaisesti yhtiöllä on vain yksi (1) tilintarkastaja.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotusten mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja ne kumoavat aikaisemmat valtuutukset.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja että sille vahvistetaan työjärjestys. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee koostumaan neljästä (4) jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että kahdella suurimmalla A-osakkeiden omistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen ja kahdella suurimmalla B-osakkeiden omistajalla, jotka eivät samalla omista A-osakkeita, on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen. Osakkeenomistajien omistusosuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä määräytyy yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoitusten antamisesta tiede- ja tutkimustyöhön ja/tai hyväntekeväisyyteen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000

Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja (1.4 alkaen), puh. 020 777 4000

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab-liiketoiminta on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Cargotecin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.cargotec.fi