Rush Factory Oyj

26.3.2025 klo 16.30

Yhtiötiedote

KUTSU RUSH FACTORY OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN





Rush Factory Oyj:n (”Rush Factory” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.4.2025 kello 9.00 Borenius Asianajotoimisto Oy:n kokoustilassa osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 8.30.





Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.





A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Päätös Osakevaihdon hyväksymisestä

Rush Factory on 5.12.2024 allekirjoittanut Sunborn Oy:n, PM Ruukki Oy:n, Jerovit Investment Oy:n ja Oy Haapalandia Invest Ltd:n kanssa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan se hankkii Sunborn International Holding Oy:n (”SBIH”) koko osakekannan osakevaihdolla (”Osakevaihtosopimus”). Osakevaihtosopimuksen päivämäärän jälkeen ja viimeistään osakevaihdon yhteydessä toteutettavissa yhdessä tai useammassa suunnatussa osakeannissa SBIH:n osakkeenomistajiksi tulee uusia henkilöitä Sunborn Oy:n lisäksi, jotka ennen osakevaihdon toteuttamista liittyvät Osakevaihtosopimukseen tai muutoin sitoutuvat noudattamaan Osakevaihtosopimusta (tällaiset henkilöt yhdessä ”Myyjät”).

Osakevaihto toteutetaan niin, että Myyjät merkitsevät arviolta 562 068 565 kappaletta Rush Factoryn suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskemaa uutta osaketta (”Vastikeosakkeet”) ja maksavat merkintähinnan luovuttamalla apporttina omistamansa SBIH:n osakkeet (”Osakevaihto”). Myyjistä tulee Osakevaihdon myötä Yhtiön suurimmat omistajat. Osakevaihdon toteutumisen jälkeen Rush Factory omistaa 100 prosenttia SBIH:n osakkeista. SBIH:n osakekannan laskennalliseksi arvoksi on Osakevaihdossa määritetty 86,1 miljoonaa euroa ja Rush Factoryn osakekannan arvoksi on Osakevaihdossa määritetty miljoona euroa.

Lisätietoja Osakevaihdon perusteluista ja yksityiskohdista on saatavilla Osakevaihtoa koskevasta yhtiötiedotteesta, jonka Rush Factory on julkaissut 5.12.2024 sekä Nasdaq Helsingille tarkastettavaksi jätetystä yhtiöesitteestä, joka tulee olemaan saatavilla maaliskuun 2025 loppuun mennessä Rush Factoryn verkkosivuilla. Lisäksi Yhtiön hallitus on hankkinut Aalto Capital Partners Oy:ltä osakkeenomistajien päätöksenteon tueksi fairness opinion -lausunnon, joka esitetään kutsun Liitteenä 1.

Osakevaihdon toteuttaminen edellyttää esityslistan kohtien 6a–6f ja 7 hyväksymistä. Esityslistan kohtien 6a–6f esitetyt hallituksen ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, mikä tarkoittaa, että esityslistan kohtia 6b–6f ei käsitellä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mikäli ylimääräinen yhtiökokous päätyy hylkäämään esityslistan kohdan 6a mukaisen ehdotuksen.

6a SBIH:n koko osakekannan hankkimisen hyväksymisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy SBIH:n koko osakekannan hankkimisen osakevaihdolla ja valtuuttaa hallituksen päättämään kaikista Osakevaihtosopimuksen toteuttamisen edellyttämistä toimista.

6b Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta vastikeosakkeina SBIH:n osakkeenomistajille

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa vastikkeena SBIH:n osakkeista Osakevaihdon toteuttamisen yhteydessä. Osakkeet annetaan merkittäväksi Yhtiön ja SBIH:n osakkeenomistajien välisen Osakevaihtosopimuksen mukaisesti SBIH:n osakkeenomistajille heidän omistusosuuksiensa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatussa osakeannissa SBIH:n osakkeenomistajille enintään 565 000 000 Yhtiön uutta osaketta. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 23 833 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä ja noin 98,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakevaihdon toteutumisen jälkeen, mikäli jäljempänä kohdassa 7 kuvattu suunnattu osakeanti toteutuu täysimääräisesti. Valtuutuksen enimmäismäärä on laskettu siten, että se sisältää tavanomaisen liikkumavaran Osakevaihdon toteuttamiseksi olosuhteiden mahdolliset muutokset huomioiden.

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista. Osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2025 saakka. Selvyyden vuoksi todettakoon, että valtuutus ei korvaa tai kumoa mitään aikaisempia hallituksen käyttämättömiä valtuutuksia.

6c Osakevaihdon toteuttamisen jälkeen voimaan tulevasta yhtiöjärjestyksestä päättäminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan kokonaisuudessaan Liitteen 2 mukaisesti. Muutokset ovat ehdollisia Osakevaihdon toteutumiselle. Muutettu yhtiöjärjestys tulisi voimaan Osakevaihdon toteuttamisen jälkeen

Olennaisimmat muutokset liittyvät Yhtiön toiminimeen, kotipaikkaan ja toimialaan sekä Yhtiön edustamisoikeuksiin.

6d Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että Osakevaihdon toteutuessa, ehdollisena sen toteutumiselle, hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti:

48 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle; sekä

24 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.

Vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenelle suhteessa hänen toimikautensa pituuteen siten, että kultakin alkavalta kuukaudelta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka palkkiota kertyy summa, joka vastaa vuosipalkkiota jaettuna kahdellatoista (12). Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta erillistä hallituspalkkiota.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan.

6e Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että Osakevaihdon toteutuessa, ehdollisena sen toteutumiselle, Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä tulee olemaan kuusi.

6f Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Osakevaihdon toteutuessa, ehdollisena sen toteutumiselle, valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi Samuli Koskela, Jakob Eliasson, Jussi Majamaa, Hans Niemi, Karen Thomson ja Xavier Valero seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Lisäksi hallitus ehdottaa, että Samuli Koskela valittaisiin ehdollisesti Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä Samuli Koskela ja Jakob Eliasson ovat riippumattomia yhtiöstä, sen johdosta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Osakevaihdon jälkeen. Jussi Majamaa on riippumaton yhtiön johdosta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista mutta ei yhtiöstä. Karen Thompson ja Xavier Valero ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Osakevaihdon jälkeen mutta eivät yhtiöstä tai sen johdosta. Hans Niemi ei ole riippumaton yhtiöstä, sen johdosta eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista Osakevaihdon jälkeen.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden ansioluettelot ovat saatavilla Rush Factoryn verkkosivuilla osoitteessa https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025.

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi jatkuu Osakevaihdon toteutumiseen tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kumpi tahansa tapahtuu ensin.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista PM Ruukki Oy:lle, Jerovit Investment Oy:lle, Niemelän Markka & Ropo Oy:lle ja Markus Niemelälle

Rush Factory allekirjoitti 28.10.2024 ehdollisen rahoitussopimuksen, jonka mukaisesti PM Ruukki Oy ja Jerovit Advisory Oy tekevät sijoituksen Yhtiöön. Osana rahoitusjärjestelyä PM Ruukki Oy ja Jerovit Advisory Oy tarjosivat Rush Factorylle oman pääoman ehtoista rahoitusta (”Rahoitusjärjestely”). Rahoitussopimuksessa osapuolet sopivat, että Rush Factory järjestäisi suunnatun osakeannin, jossa PM Ruukki Oy ja Jerovit Advisory Oy saisivat yhteensä 400 000 euron sijoituksella kumpikin omistus- ja ääniosuuden, mikä vastaa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä kummankin osalta 25 prosenttia ja yhteensä 50 prosenttia kaikista Rush Factoryn osakkeista välittömästi jäljempänä kuvatun Niemelän Markka & Ropo Oy:lle ja Markus Niemelälle suunnatun osakeannin jälkeen ja enintään noin 0,73 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakevaihdon toteutumisen jälkeen. Rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti osa merkintähinnasta maksettaisiin kuittaamalla merkitsijöiden Yhtiöltä olevaa saatavaa. Ennen suunnatun osakeannin toteutumista Jerovit Advisory Oy aikoo siirtää saatavansa ja merkintäoikeutensa tytäryhtiölleen Jerovit Investment Oy:lle.

Osana Rahoitusjärjestelyä ja ennen suunnatun osakeannin toteuttamista Yhtiön nykyisten velkojien Niemelän Markka & Ropo Oy:n ja Markus Niemelän sellaiset saatavat, jotka voidaan konvertoida Yhtiön osakkeiksi, konvertoidaan uusiksi osakkeiksi. Tällaisia saatavia on yhteensä 409 180,30 euron arvosta ja ne konvertoidaan merkintähinnalla 0,453 euroa per osake.

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa PM Ruukki Oy:lle, Jerovit Investment Oy:lle, Niemelän Markka & Ropo Oy:lle ja Markus Niemelälle Yhtiön Rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatussa osakeannissa PM Ruukki Oy:lle, Jerovit Investment Oy:lle, Niemelän Markka & Ropo Oy:lle ja Markus Niemelälle enintään 4 167 334 Yhtiön uutta osaketta. Annettavat uudet osakkeet vastaavat enintään noin 177 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä ja enintään noin 0,73 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakevaihdon toteutumisen jälkeen.

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista. Osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2025 saakka. Selvyyden vuoksi todettakoon, että valtuutus ei korvaa tai kumoa mitään aikaisempia hallituksen käyttämättömiä valtuutuksia.

8. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Rush Factoryn verkkosivuilla osoitteessa https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025. Muut osakeyhtiölain mukaisesti saatavilla pidettävät asiakirjat ovat saatavilla edellä mainitussa osoitteessa 26.3.2025 alkaen. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 30.4.2025 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 4.4.2025 (ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa 27.3.2025 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 9.4.2025 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen egm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot. postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Rush Factory Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Rush Factory Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.4.2025 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 27.3.2025 klo 10.00 – 9.4.2025 klo 16.00 välisenä aikana ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 6a–6f ja 7 osalta seuraavasti:

Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025

Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

Sähköpostitse

Toimittamalla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen egm@innovatics.fi.

Postitse

Toimittamalla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://rushfactory.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2025 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Rush Factory Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu ylimääräiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2 360 798 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Raumalla 26.3.2025

RUSH FACTORY OYJ

Hallitus





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 46 801 1006 & +358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29





JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi





Liite 1 – Aalto Capital Partners Oy:n fairness opinion -lausunto

Liite 2 – Muutettu yhtiöjärjestys

Liitteet