Eilinio AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2025 m. kovo 26 d. eiliniame Grupės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai.

1.1 Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį.

2.1 Pritarti AB „Ignitis grupė“ informacijai apie atlygį, kaip AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.

2. Dėl AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.1 Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Dėl 2024 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

3.1 Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. pelną (nuostolius).

Informacija apie priimtus sprendimus, taip pat, pateikiama Grupės interneto svetainėje ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, iš anksto sutartu laiku, dėl kurio reikėtų kreiptis el. paštu IR@ignitis.lt.

Papildoma informacija apie paskirtus dividendus

Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje (angl. record date), t. y. 2025 m. balandžio 9 d. pabaigoje, bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – PVA) savininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės gauti dividendų už 2024 m. II pusmetį, yra 2025 m. balandžio 8 d.

Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2025 m. balandžio 22 d. Dividendų suma, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį (15% fiziniams asmenims) arba pelno mokestį (16% juridiniams asmenims) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išskyrus atvejus, aprašytus priede (t.y. Informacija apie dividendų mokėjimą), bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

Grupės PVA reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, prisegama priede bei pateikiama Grupės interneto svetainėje.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Valdas Lopeta

+370 621 77993

valdas.lopeta@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė

+370 643 14925

aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

