Esker est nommée “Challenger” dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les suites Source-to-Pay

Lyon, France, le 26 mars 2025 – Esker, la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance et Achats et Service Client, annonce sa nomination en tant que “Challenger” dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour la suite Source-to-Pay.

Le rapport de Gartner a évalué 12 fournisseurs selon un large éventail de critères, plaçant Esker en qualité de “Challenger” pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision. Cette distinction récompense la progression rapide d’Esker et son aptitude à répondre aux enjeux du marché.

« Nous sommes ravis d'être reconnus comme “Challenger” dans le Magic Quadrant de Gartner pour les suites Source-to-Pay. Cette distinction, selon nous, témoigne de notre croissance, de notre capacité à exécuter notre stratégie et de notre engagement constant à innover pour apporter une valeur tangible à nos clients. »

Jean-Michel Bérard, Président et fondateur d'Esker.

Selon Esker, cette reconnaissance repose sur trois piliers :

l’efficacité de sa stratégie commerciale,

la solidité de son expertise financière,

et la performance éprouvée de sa suite d’automatisation par l’IA dédiée aux Directions Financières.





Synergy AI : le moteur de l'automatisation du cycle Source-to-Pay

Esker Synergy AI est une technologie avancée, spécialement entraînée pour optimiser chaque étape du cycle Source-to-Pay d'Esker. Cette technologie d’IA améliore la rapidité et la précision du traitement, automatise les tâches redondantes, analyse les données pour proposer des améliorations prédictives et stratégiques tout en permettant aux fournisseurs d'être payés plus rapidement.

L'automatisation pilotée par l'IA permet aux entreprises d'améliorer leur rentabilité et leur efficacité, en libérant du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Son impact ne se limite pas au service financier, mais transforme l'ensemble de l'organisation en optimisant les processus d'achats, de conformité et de gestion des fournisseurs.

« L'automatisation du cycle Source-to-Pay rapproche la Direction Financière et les Achats, créant ainsi une synergie qui maximise l'efficacité et la transparence. La suite Source-to-Pay d'Esker, pilotée par l'IA, aide les entreprises à rationaliser leurs processus d'achat, à mieux contrôler leurs dépenses, à renforcer la conformité de leurs politiques et à améliorer leurs relations avec les fournisseurs. »

Catherine Dupuy-Holdich, responsable de produit S2P chez Esker.

Pour accéder à un exemplaire gratuit du rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 pour les suites Source-to-Pay, cliquez ici.

Gartner, Magic Quadrant pour les suites Source-to-Pay, par Micky Keck, Kaitlynn Sommers, Balaji Abbabatulla, Cian Curtin, Lynne Phelan, Chaithanya Paradarami, Martin Shreffleri, publié le 24 mars 2025.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

A propos d’Esker

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client.

Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseurs) et Order-to-Cash (cycle clients) d'Esker s'appuient sur les dernières technologies d'automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les équipes. Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin. L’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 dont plus des 2/3 à l’international.

