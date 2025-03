LHV Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

26. märtsil 2025 toimus Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis AS-i LHV Group (LHV Group) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekust oli võimalik osa võtta füüsiliselt koha peal või elektrooniliselt.

Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 1192 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 215 268 277 häält, mis moodustavad 66,40% kõigist aktsiatega määratud häältest.

1102 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 131 820 583 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korrale.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 4. märtsil 2025 börsi infosüsteemis ning LHV Groupi kodulehel, teade ilmus ka sama kuupäeva päevalehes Postimees.

LHV Groupi aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. 2024. aasta majandusaasta aruanne

Kinnitada LHV Groupi 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolt: 194 709 108 häält (90,45% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 472 672 häält (0,22% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 16 304 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 20 070 193 (9,32% koosolekul esindatud häältest)

2. 2024. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2024. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 152 405 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 9 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. aprilli 2025. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 8. aprill 2025. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 10. aprillil 2025. aastal.

Poolt: 210 519 615 häält (97,79% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 25 761 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 8061 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 4 714 840 (2,19% koosolekul esindatud häältest)

3. 2025. aasta esimese kahe kuu majandustulemused

Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi 2025. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

4. Viieaastane finantsprognoos

Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 muudatused

Kinnitada LHV Groupi 2020–2024 optsiooniprogrammi muudatused üldkoosolekule esitatud kujul ning volitada LHV Groupi nõukogu rakendama 2020–2024 optsiooniprogrammi vastavalt programmi tingimustele.

Poolt: 206 661 208 häält (96,00% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 1 170 927 häält (0,54% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 655 451 häält (0,30% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 6 780 691 (3,15% koosolekul esindatud häältest)

6. Optsiooniprogramm 2025–2029

Kinnitada LHV Groupi 2025–2029 optsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ning volitada LHV Groupi nõukogu rakendama 2025–2029 optsiooniprogrammi vastavalt programmi tingimustele.

Poolt: 200 680 460 häält (93,22% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 1 173 460 häält (0,55% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 978 108 häält (0,45% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 12 436 249 (5,78% koosolekul esindatud häältest)

7. Tulemustasu maksmise tingimused

Alates 1. jaanuarist 2026. aastal, suurendada etteulatuvalt järgmiseks viieks (5) aastaks, s.t 2025–2029 optsiooniprogrammi perioodiks, LHV Groupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu kuni 200 protsendini (200%) vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

Poolt: 199 828 946 häält (92,83% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 3 299 238 häält (1,53% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 376 838 häält (0.18% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 11 763 255 (5,46% koosolekul esindatud häältest)

8. Oma aktsiate omandamine

Kinnitada LHV Groupi oma aktsiate omandamine järgmistel tingimustel:

Oma aktsiate omandamise eesmärk on aktsionäridele väärtuse loomine, kasutades omandatud aktsiaid kehtivate, üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammide elluviimiseks.

Oma aktsiate omandamine viiakse läbi kuni viie (5) aasta jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Omandamine võib toimuda ühe või mitme tehinguna kuni kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates igast LHV Groupi nõukogu oma aktsiate omandamise otsuse vastuvõtmisest.

LHV Groupil on õigus omandada maksimaalselt nii palju oma aktsiaid, kui on vajalik üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Omandamine võib toimuda osade kaupa vastavalt ühe aasta, mitme aasta või kogu kehtiva optsiooniprogrammi mahule. Käesolev otsus kehtib ka juhul, kui aktsionärid kiidavad heaks optsiooniprogrammide muudatused, mis mõjutavad optsioonide mahtu. Igal juhul ei ületa LHV Groupile kuuluvate oma aktsiate kogunimiväärtus 1/10 aktsiakapitalist.

Oma aktsiate eest tasutav summa ei tohi olla väiksem kui 0,00 eurot ega ületada Nasdaq Tallinna börsi eelneva börsipäeva sulgemishinda, mis on määratud enne iga vastava omandamise läbiviimise päeva (või omandamise läbiviimise väljakuulutamise päeva). Aktsiate eest tasutav summa ei tohi ületada viimase kolmekümne (30) kauplemispäeva keskmist turuhinda rohkem kui viiekümne protsendi (50%) võrra. Aktsiate omandamine toimub turutingimustel kooskõlas Nasdaq Tallinna börsi reeglitega.

Oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

Volitada LHV Groupi nõukogu otsustama ja läbi viima oma aktsiate omandamist kooskõlas käesoleva otsuse, kehtivate õigusaktide ning üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidega. Nõukogul on õigus määrata kindlaks oma aktsiate omandamise hind, kord ja muud tingimused ning teha kõik vajalikud toimingud, mis on seotud oma aktsiate omandamisega. Nõukogu võib delegeerida omandamise tehnilised ja korralduslikud ülesanded juhatusele. Oma aktsiate omandamine sõltub Euroopa Keskpanga nõusolekust.

Poolt: 202 399 668 häält (94,02% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 1 164 099 häält (0,54% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 236 684 häält (0,11% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 11 467 826 (5,33% koosolekul esindatud häältest)

9. Põhikirja muudatused

Kinnitada LHV Groupi põhikirja uus redaktsioon, millega muudetakse punkte 4.1.5. ja 4.1.6. järgmises sõnastuses:

„4.1.5. Nõukogu on moodustanud auditikomitee, riski ja kapitali komitee, nomineerimiskomitee ning töötasukomitee ja kehtestanud vastavad töökorrad.“

„4.1.6. Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta jooksul suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega 1 (üks) kord aastas kuni 2% (kahe protsendi) võrra kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest. Kui kogu 2% (kaheprotsendilist) piirmäära ei ole varasematel aastatel kasutatud, võib kasutamata jäänud osa volitusperioodi jooksul edasi kanda. Kui aga kehtestatud piirmäär on täielikult ära kasutatud, ei tohi aktsiakapitali suurendamine järgmisel aastal ületada 2% (kahte protsenti).“

Poolt: 202 252 123 häält (93,95% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 14 450 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 1 085 252 häält (0,50% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 11 916 452 (5,54% koosolekul esindatud häältest)





Kõigi LHV Groupi üldkoosolekule esitatud dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2024. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide tasustamisaruandega, nõukogu 2024. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, samuti tulemustasu maksmise tingimuste ja LHV Groupi optsiooniprogrammide heakskiitmise ettepanekutega ning LHV Groupi põhikirja uue redaktsiooniga) on võimalik tutvuda LHV Groupi kodulehel: https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#26.03.2025. Samal veebilehel tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokoll.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1160 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 462 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 113 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 174 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee