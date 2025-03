GUERBET : Résultats annuels 2024.

Résultats annuels 2024

Activité très dynamique

Chiffre d’affaires annuel : 841,1 M€, affichant une progression de 9,0% à taux de change constant (TCC) 1 et périmètre comparable 2

et périmètre comparable Une dynamique soutenue dans la zone Amériques (+20,5% à TCC et périmètre comparable), en Asie (+10,1%) et en EMEA hors France (+8,8%)

Solide progression de la rentabilité

La marge d’EBITDA retraité 3 ressort à 14,9%, contre 13,1% un an plus tôt

ressort à 14,9%, contre 13,1% un an plus tôt Un résultat opérationnel en progression de 28,2%, à 49,6 M€

Objectif 2025

Nouvelle progression de la rentabilité : taux de marge d’EBITDA retraité attendu supérieur à 15%, adossé à une croissance du chiffre d’affaires entre 3 et 5% à TCC et périmètre comparable

Un Free Cash-Flow en territoire positif

Villepinte, le 26 mars 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2024. Le chiffre d’affaires annuel atteint 841,1 millions d’euros (M€), en hausse de 7,1% par rapport à 2023. Hors effet devises (-12,3 M€), lié principalement au réal brésilien et au yen japonais, les ventes du Groupe à taux de change constant (TCC)1 ressortent en hausse de 8,6%. À TCC et périmètre comparable2, la croissance de Guerbet atteint 9,0% en 2024, une performance en accélération par rapport à 2023 (+5,9%).

Sur la zone EMEA, le chiffre d’affaires a progressé de 1,1% à TCC et périmètre comparable. Hors France, où l’activité a reculé (-11,8%) suite à la réforme du circuit d’approvisionnement en produits de contraste, la croissance en EMEA ressort à 8,8%.

En zone Amériques, les ventes à TCC et périmètre comparable ont augmenté de 20,5%, reflétant une performance exceptionnelle au 1er semestre (+29,1% à TCC) liée au rattrapage des ventes perdues en Rayon X en 2023, et une dynamique demeurée soutenue au second semestre (+13,3%), portée notamment par l’Amérique Latine.

En Asie, la croissance à TCC et périmètre comparable s’est établie à 10,1%, marquant un nouvel exercice dynamique malgré le repli de l’activité en Corée du Sud, touchée par une importante grève des médecins.

Par activité, le chiffre d’affaires en Imagerie Diagnostique s’est affiché en hausse de 9,0% à TCC et périmètre comparable, résultant :

En Rayons X (+12,6%), de volumes et de prix très bien orientés, tant sur Xenetix ® qu’Optiray ® .





(+12,6%), de volumes et de prix très bien orientés, tant sur Xenetix qu’Optiray . Au sein du pôle IRM (+3,0%), d’une dynamique de la franchise Dotarem® / EluciremTM freinée par la situation en France : la croissance annuelle du pôle ressort à 9,4% hors impact de la France.





Ayant franchi le cap inédit des 100 M€ sur l’exercice 2024, les ventes en Imagerie Interventionnelle ont progressé de 8,8% à TCC et périmètre comparable, toujours portées par la solide performance de Lipiodol®, en particulier dans l’embolisation vasculaire.

En millions d’euros



Comptes consolidés (normes IFRS) 2023



Publié 2024



Publié Chiffre d’affaires 785,7 841,1 EBITDA* 98,8 119,4 % du chiffre d’affaires 12,6% 14,2% Résultat opérationnel 38,7 49,6 % du chiffre d’affaires 4,9% 5,9% Résultat net 22,2 13,5 % du chiffre d’affaires 2,8% 1,6% Endettement net 335,8 344,9

* EBITDA = Résultat opérationnel + dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions.

Solide amélioration de la rentabilité opérationnelle

En 2024, le Groupe a dégagé un taux de marge d’EBITDA représentant 14,2% du chiffre d’affaires. Retraité des coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes, le taux de marge ressort à 14,9%, parfaitement en ligne avec l’objectif initialement fixé (>14,4%), contre 13,1% un an plus tôt. Cette amélioration de 1,8 point provient du maintien d’une bonne discipline financière, de l’évolution positive des prix de vente, ainsi que de l’amélioration du mix produits, qui a été notamment favorisée par les effets de la réforme en France (basculement progressif vers un conditionnement en flacons multi-usages).

Le résultat opérationnel de Guerbet s’établit à 49,6 M€ en 2024, en progression de 28,2% par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat net est ressorti à 13,5 M€, contre 22,2 M€ en 2023. Conformément aux attentes du Groupe, il intègre une forte augmentation des charges d’intérêt liée à la hausse des taux ; les frais financiers s’établissent à 22,3 M€ sur l’exercice, contre 8,6 M€ en 2023. Par ailleurs, Guerbet a comptabilisé une perte de change de 5,7 M€ en 2024.

Un Free Cash-Flow en nette amélioration par rapport à l’an dernier

Au bilan, les capitaux propres se sont renforcés, atteignant 394 M€ au 31 décembre 2024, contre 378 M€ un an plus tôt. La dette nette s’établit à 345 M€, faisant ressortir un levier financier (dette nette/EBITDA) de 2,9. Ce ratio est en amélioration significative par rapport à son niveau de 2023 de 3,4.

Le Free Cash-Flow (FCF) ressort légèrement négatif à hauteur de -9,1 M€, en raison principalement des retards de paiements subis en France, liés au nouveau circuit de distribution (poids accru du secteur public). Le FCF sur 2024 s’affiche toutefois en amélioration très significative par rapport à son niveau de 2023 (-65,4 M€).

Afin de soutenir le développement à long terme du Groupe Guerbet, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 23 mai 2025 de ne pas procéder à la distribution de dividendes aux actionnaires au titre de l’exercice 2024.

Perspectives 2025 : renforcement des trois piliers stratégiques

Guerbet entend poursuivre en 2025 le déploiement d’une stratégie commerciale ambitieuse adossée à un portefeuille de produits de contraste sans équivalent. Les priorités définies pour chacun des trois piliers stratégiques sur l’exercice en cours sont les suivantes :

En Imagerie Diagnostique , 1) renforcer la profitabilité du pôle Rayons X en actionnant plusieurs leviers (promotion du multi-usage, automatisation des process industriels) ; 2) poursuivre les gains de parts de marché en IRM grâce au duo unique Dotarem ® / Elucirem TM , ce dernier étant amené à bénéficier en 2025 de son expansion aux Etats-Unis, d’une première année pleine en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, ainsi que de son lancement en Suisse le 1 er mars dernier ;





, 1) renforcer la profitabilité du pôle Rayons X en actionnant plusieurs leviers (promotion du multi-usage, automatisation des process industriels) ; 2) poursuivre les gains de parts de marché en IRM grâce au duo unique Dotarem / Elucirem , ce dernier étant amené à bénéficier en 2025 de son expansion aux Etats-Unis, d’une première année pleine en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, ainsi que de son lancement en Suisse le 1 mars dernier ; En Imagerie Interventionnelle , poursuivre l’essor de Lipiodol ® en accélérant son expansion en embolisation vasculaire, tout en intensifiant le focus R&D sur de nouvelles applications dont Lipiojoint, récemment désigné « Breakthrough Device » par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement de l’arthrose du genou ;





, poursuivre l’essor de Lipiodol en accélérant son expansion en embolisation vasculaire, tout en intensifiant le focus R&D sur de nouvelles applications dont Lipiojoint, récemment désigné « Breakthrough Device » par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement de l’arthrose du genou ; En Intelligence Artificielle, développer les ventes des solutions Guerbet, après l’obtention fin 2024 et début 2025 des certifications (marquage CE) pour la nouvelle version de l’algorithme dédié au cancer de la prostate, pour DUOncoTM liver (lésions hépatiques) et DUOncoTM bone (lésions osseuses), tandis que la solution pancréas vient de se voir accorder le statut de « Breakthrough Device» par la US Food and Drug Administration (FDA) pour la détection précoce des lésions pancréatiques.





Objectifs financiers : une croissance du chiffre d’affaires entre 3 et 5% à TCC et périmètre comparable et une marge d’EBITDA retraité supérieure à 15% en 2025

Après un exercice 2024 marqué par une croissance soutenue de son activité et une solide amélioration de sa rentabilité, Guerbet continuera de bénéficier en 2025 d’une demande structurellement en croissance en produits de contraste. La trajectoire du Groupe devrait ainsi rester positive malgré la réforme de l’approvisionnement et du système de remboursement en France qui continuera de générer des perturbations, avant une stabilisation complète attendue en 2026. Le Groupe anticipe que cette réforme aura in fine des effets durables et contrastés sur sa filiale en France, avec un impact défavorable sur le chiffre d’affaires mais positif sur le mix produit et le taux de marge.

Au niveau de sa rentabilité opérationnelle, le Groupe attend une nouvelle progression en 2025 alimentée par la maitrise des coûts et l’évolution de son mix produits, tandis que les hausses tarifaires devraient ralentir (fin de la répercussion des prix de l’iode). Enfin, Guerbet prévoit un niveau d’investissements stable ainsi qu’une amélioration de son BFR, favorisant la génération de cash. Dans ce contexte, le Groupe anticipe pour 2025 une croissance de son chiffre d’affaires entre 3 et 5% à TCC et périmètre comparable. Cette prévision intègre une accélération au second semestre de l’exercice après un premier trimestre en baisse d’environ 10% et un premier semestre attendu au mieux stable, en lien avec un premier semestre 2024 exceptionnellement élevé et un effet France encore significatif. Sur l’ensemble de l’exercice, le taux de marge d’EBITDA retraité est anticipé supérieur à 15%. Enfin, le Free Cash-Flow est attendu positif en 2025.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

24 avril 2025 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.24-0224 le 3 avril 2024, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).

Glossaire

Dette nette : La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement.

EBITDA : L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions pour risques.

EBITDA retraité : L’EBITDA retraité est défini comme l’EBITDA duquel sont déduits les coûts exceptionnels versés à des collaborateurs à la suite de leur départ dans le cadre de réorganisations opérationnelles.

Free Cash-Flow (FCF) : Le Free Cash-flow est défini comme la variation de Dette Nette d’un exercice sur l’autre.

Périmètre comparable : Le périmètre comparable se défini comme le périmètre hors prise en compte des activités urologie et Accurate, cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

Taux de change constant : Le taux de change constant élimine l’impact des taux de change en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

1 À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors prise en compte des activités urologie et Accurate, cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.com

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

Seitosei.Actifin

Marianne Py, Communication financière + 33.1.80.48.25.31 / marianne.py@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia, Presse +33.1.56.88.11.19 / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Pièce jointe