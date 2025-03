Nanterre, le 26 mars 2025

VINCI obtient le renouvellement du contrat pluriannuel de services routiers du Hertfordshire au Royaume-Uni

Entretien de plus de 5 000 km de routes et d’accotements dans le nord de Londres

Contrat sur sept ans, avec prolongations possibles jusqu’en 2046

Valeur d’au moins 65 millions d'euros par an (55 millions de livres sterling)

Le comté de Hertfordshire, au nord de Londres, a renouvelé son contrat de services routiers de long terme à Ringway - filiale de services et d'infrastructures routières de VINCI Construction au Royaume-Uni - titulaire du contrat depuis 2012.

Ce nouveau contrat prendra effet le 1er octobre 2025 pour une période de sept ans, avec deux options d’extension jusqu'en 2039 puis 2046.

D’un montant d’au moins 65 millions d’euros par an (55 millions de livres sterling), il comprend l'entretien et l'aménagement de plus de 5 000 km de routes et d’accotements, de l'éclairage public et de la signalisation, ainsi que l’évacuation des eaux de surface, la réparation des nids-de-poule et la mise en œuvre des programmes saisonniers de sablage, de tonte et de végétalisation. Il s’y ajoute l’intervention en situation d’urgence.

S'appuyant sur les innovations mises en œuvre dans le précédent contrat, telles que le robot de prévention des nids-de-poule et l'épandeur de sel électrique, Ringway s’emploiera à accompagner la collectivité dans son objectif de neutralité carbone d'ici 2030. Dans ce cadre, l’entreprise s'est engagée à introduire davantage de véhicules électriques dans sa flotte, à développer le recyclage et à utiliser des matériaux recyclables et recyclés.

Il convient de rappeler que Ringway gère, à travers plusieurs contrats pluriannuels de maintenance, environ 50 000 km de voiries urbaines, routes et autoroutes en Grande-Bretagne.

