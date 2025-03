QUADIENT SA: Résultats annuels 2024: Solide première année du plan « Elevate to 2030 », l’activité Digital atteint 267 M€ de chiffre d'affaires et 47 M€ d’EBITDA, en hausse de 61 %

Résultats annuels 2024

Solide première année du plan « Elevate to 2030 » :

l’activité Digital atteint 267 M€ de chiffre d'affaires et 47 M€ d’EBITDA,

en hausse de 61 %

Points clés

Objectifs financiers de l’exercice 2024 atteints

Deux jalons importants ont été franchis en matière de profitabilité opérationnelle : Marge d’EBITDA pour le Digital de 17,5 %, reflétant une forte amélioration de la profitabilité (en hausse de 5,7 pts par rapport à 2023 ) Marge d’EBITDA positive pour chacune des trois activités

Revenus de l’exercice 2024 de 1 093 millions d’euros, en croissance publiée de +2,8 %, incluant la contribution des dernières acquisitions

incluant la contribution des dernières acquisitions Les revenus liés aux souscriptions ont augmenté de +10,2 % pour le Digital et de +11,5 % pour les Lockers

ont augmenté de et de Au total, les revenus liés aux souscriptions s’élèvent à 777 millions d’euros et représentent 71 % du chiffre d’affaires, en hausse de 30 millions d’euros par rapport à 2023, soit un tiers de l’objectif de 90 millions de hausse attendu en 2026

et représentent 71 % du chiffre d’affaires, par rapport à 2023, soit un tiers de de hausse attendu en 2026 L’ EBIT courant de l’exercice 2024 a atteint 146 millions d’euros , en croissance organique de 2,2 %

de l’exercice 2024 a atteint , Dividende proposé de 0,70 euro par action, en hausse de 0,05 euro pour la quatrième année consécutive

par action, Perspectives 2025 : accélération des taux de croissance organique du chiffre d’affaires et de l’EBIT courant par rapport à ceux enregistrés en 2024

Paris, le 26 mars 2025

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce ce jour son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 et ses résultats de l’exercice 2024 (période close le 31 janvier 2025). Les résultats annuels 2024 ont été approuvés par le Conseil d’administration lors d’une réunion qui s’est tenue le 25 mars 2025.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré : « La première année de notre plan stratégique « Elevate to 2030 » s'est soldée par de solides performances.

La plateforme Digital SaaS de Quadient a atteint le niveau record de près de 270 millions d'euros de revenus grâce à l'ajout de plus de 2 600 nouveaux clients et à la plus forte contribution de nos 16 500 clients existants, que ce soit via l’utilisation accrue de la plateforme ou la souscription à des modules additionnels. Cette forte augmentation du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une amélioration significative de la profitabilité, l'EBITDA augmentant de 61 % pour atteindre 47 millions d'euros. Nous sommes en bonne voie pour dépasser les 20 % de marge d’EBITDA, objectif que nous nous sommes fixé pour 2026.

En 2024, nous avons également réalisé un nombre record de ventes croisées de solutions Digital auprès de notre base de clients Mail, tout en continuant à enregistrer des performances supérieures à celles de nos concurrents dans le domaine du Mail. Dans notre activité Lockers, les investissements réalisés au cours des deux dernières années portent leurs fruits. Ils contribuent à la forte performance du second semestre avec une croissance à deux chiffres de nos revenus grâce à une utilisation accrue de la base de consignes dans l’ensemble de nos régions. L’activité Lockers a ainsi atteint le seuil de rentabilité au cours de l’année 2024 et la profitabilité continuera de s’améliorer à mesure que nous allons augmenter la taille de notre réseau, accroître son utilisation et tirer parti de l'ajout récent de Package Concierge dans le secteur résidentiel américain.

Au niveau du Groupe, cette solide performance se traduit par une augmentation sur l’exercice de 30 millions d'euros des revenus liés aux souscriptions, en bonne voie pour atteindre l'objectif de hausse de 90 millions d'euros d'ici 2026. Sur la base de ce solide démarrage de notre plan stratégique, nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre la construction d'une plateforme de revenus récurrents d’un milliard d'euros d'ici 2030, générant 250 millions d'euros d'EBIT courant. Nous proposons par conséquent d'augmenter notre dividende pour la quatrième année consécutive, à 0,70 € par action.

Alors que les incertitudes macroéconomiques ont récemment pris de l'ampleur, nous prévoyons une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires et de l'EBIT courant en 2025 par rapport aux niveaux de 2024. »

Commentaires sur l’activité de l’exercice 2024

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 1 093 millions d’euros lors de l’exercice 2024, ce qui représente une croissance publiée de +2,8 % et une croissance organique de +0,4 % par rapport à l’exercice 2023, en ligne avec les attentes du Groupe. Les données publiées intègrent un effet de change positif de 2 millions d’euros et un effet périmètre positif de 24 millions d’euros. Les changements de périmètre concernent les acquisitions de Daylight (septembre 2023), Frama (février 2024) et Package Concierge (décembre 2024).

Lors du quatrième trimestre 2024, la croissance publiée du chiffre d’affaires a atteint +4,1 % et la croissance organique du chiffre d’affaires a été quasiment stable, à -0,2 %, par rapport au quatrième trimestre 2023.

Les revenus liés aux souscriptions ont atteint 777 millions d’euros en 2024 et représentent 71 % du chiffre d’affaires total. Ces revenus sont en croissance organique de +1,6 %, ce qui représente une augmentation de 30 millions d’euros par rapport à 2023 (à comparer aux +90 millions d’euros visés en 2026), progressant vers l'objectif d'un milliard d’euros de revenus liés aux souscriptions visé en 2030. Au quatrième trimestre, la performance a été soutenue, avec une hausse organique de +2,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2023, portée par une croissance organique à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions des activités Digital et Lockers. Les revenus non-récurrents ont baissé de -2,4 % en organique en 2024, dont un recul de 5,1 % au quatrième trimestre 2024, essentiellement dû à une base de comparaison élevée en matière de ventes d’équipements de l’activité Mail.

Par zone géographique, la performance de l’Amérique du Nord (58 % du chiffre d’affaires) a continué de surpasser celle des autres régions avec une croissance organique de +2,8 % au cours de l’exercice 2024.

Chiffre d’affaires et EBITDA par solution

Chiffre d’affaires consolidé - Exercice 2024

En millions d’euros 2024 2023 Variation Variation organique Digital 267 245 +9,1 % +7,7 % Mail 732 729 +0,4 % (2,5) % Lockers 94 88 +5,7 % +4,3 % Total Groupe 1 093 1 062 +2,8 % +0,4 %

EBITDA et marge d’EBITDA

2024 2023 En millions d’euros EBITDA Marge d’EBITDA EBITDA Marge d’EBITDA Digital 47 17,5 % 29 11,8 % Mail 200 27,4 % 218 29,9 % Lockers 1 0,6 % (3) (3,0) % Total Groupe 247 22,6 % 244 23,0 %

Digital

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a atteint 267 millions d’euros en 2024. Il a enregistré une croissance organique de +7,7 % (dont +10,1 % au quatrième trimestre 2024 par rapport à la même période de l’année précédente) et une hausse de +9,1 % en données publiées (incluant la contribution de Daylight) par rapport à l’exercice 2023.

Cette performance solide a été tirée par une forte croissance organique de 10,2 % des revenus liés aux souscriptions en 2024 (dont +10,5 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023), et notamment par une bonne contribution de l'Amérique du Nord et la poursuite de tendances commerciales positives pour l'ensemble de la plateforme, y compris des ventes croisées (cross-sell) et des ventes additionnelles (upsell) solides. En 2024, la proportion des revenus liés aux souscriptions a de nouveau progressé, représentant 82 % des ventes totales de l’activité Digital, contre 80 % lors de l’exercice 2023.

A la fin de l’exercice 2024, la base de revenus récurrents annuels (ARR), qui représente un indicateur avancé des futurs revenus liés aux souscriptions, atteignait 232 millions d’euros, contre 206 millions d’euros à la fin de l’exercice 2023, ce qui représente une croissance organique de 12,7 %.

L’EBITDA de l’activité Digital a atteint 47 millions d’euros en 2024, en hausse de +61 % par rapport à l’année précédente. La marge d’EBITDA a atteint 17,5 %, une forte amélioration de 5,7 points par rapport à l’exercice 2023. Au second semestre 2024, la marge d’EBITDA s’est encore améliorée, atteignant 19,1 %, après les 15,7 % enregistrés au premier semestre 2024. Cette évolution positive de la profitabilité reflète à la fois la croissance des revenus liés aux souscriptions et le niveau de maturité de la plateforme. La solution Digitale est en bonne voie pour atteindre son objectif de marge d’EBITDA supérieure à 20 % en 2026.

En termes de stratégie d’acquisition de nouveaux clients, l’activité Digital a continué de profiter d’une forte dynamique commerciale. Plus de 2 600 nouveaux clients ont été acquis en 2024, en particulier grâce à un niveau solide de ventes croisées avec l’activité Mail, notamment en Amérique du Nord. L’activité Digital a connu un quatrième trimestre dynamique, avec la conclusion de plusieurs contrats importants aux Etats-Unis. Par ailleurs, un nouveau partenariat a été établi avec Avaloq pour offrir des capacités de gestion des communications clients (CCM) aux entreprises du secteur des services financiers.

En matière de développement de la clientèle existante, la priorité continue d’être donnée à l’accélération de la commercialisation de modules supplémentaires auprès des clients actuels, notamment dans le domaine des processus d’automatisation financière. Plusieurs innovations ont été introduites au sein de la plateforme, afin d'apporter plus de valeur aux clients, comme la montée en puissance et la généralisation de Repay pour le paiement direct des factures fournisseurs aux Etats-Unis et au Canada, ou l’intégration de nouveaux formats de factures électroniques (UBL, CII, Factur-X) pour s’aligner sur la future réglementation européenne.

Dans les principales zones géographiques de Quadient, la demande adressable pour sa plateforme d'automatisation numérique devrait passer de 6 milliards d'euros en 2023 à 9 milliards d'euros en 2027, soit un taux de croissance annuel moyen de +10 %, créant des opportunités de croissance substantielle à la fois dans la communication et dans l’automatisation financière.

Pour capter cette croissance, Quadient est très bien positionné, pouvant s’appuyer sur :

Une base solide de chiffre d’affaires hautement prévisible , avec plus de 16 500 clients, 82 % de revenus liés aux souscriptions, et un taux de résiliation bien inférieur à 5 %,

, avec plus de 16 500 clients, 82 % de revenus liés aux souscriptions, et un taux de résiliation bien inférieur à 5 %, Une plateforme fortement reconnue dans le domaine de l’automatisation financière et de la communication , avec 84,5 % de clients SaaS, et opérant dans trois zones géographiques ,

, avec 84,5 % de clients SaaS, et opérant dans , Une plateforme entièrement évolutive et modulable , pour petites et grandes entreprises, favorisant l’acquisition de nouveaux clients (+2 600 en 2024), et des ventes croisées record de solutions Digital parmi les clients de l’activité Mail de Quadient, ainsi que des possibilités accrues de ventes additionnelles aux clients existants,

, pour petites et grandes entreprises, favorisant l’acquisition de nouveaux clients (+2 600 en 2024), et des ventes croisées record de solutions Digital parmi les clients de l’activité Mail de Quadient, ainsi que des possibilités accrues de ventes additionnelles aux clients existants, Une organisation commerciale efficace qui a généré une hausse des prises de commandes de +34 % au quatrième trimestre 2024 par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une augmentation organique de +12,7 % de sa base de revenus récurrents annuels (ARR) à la fin de l’année.

Mail

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail a atteint 732 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, en retrait de 2,5 % en organique (-4,6 % au quatrième trimestre par rapport au quatrième trimestre 2023). En données publiées, l’activité a enregistré une croissance de +0,4 % grâce à la contribution de Frama.

Les ventes d’équipements ont enregistré un léger repli de 1,7 % en organique en 2024, malgré une baisse de 7,3 % enregistrée au quatrième trimestre 2024, reflétant principalement une base de comparaison élevée liée aux contrats signés au cours du second semestre 2023.

Les revenus liés aux souscriptions, (68 % du chiffre d’affaires de l’activité Mail), ont enregistré un recul organique de 2,9 % lors de l’exercice 2024.

L’EBITDA de l’activité Mail a atteint 200 millions d’euros à la fin de l’exercice 2024. Rapporté au chiffre d’affaires, le taux de marge d’EBITDA a atteint 27,4 %, en recul de 2,5 points par rapport à l’exercice 2023. La marge d’EBITDA de l’activité Mail a été impacté par l’effet dilutif de l’acquisition de Frama, y compris les coûts liés à son intégration. La performance de Frama devrait s'améliorer sensiblement à partir de 2025, avec un EBIT courant déjà positif en 2024 et un montant d'acquisition qui devrait être rentabilisé dès 2025.

Grâce à l’attention portée à l’acquisition de nouveaux clients, l’activité Mail de Quadient continue de surperformer l’ensemble du marché. Au quatrième trimestre 2024, la performance commerciale est restée résiliente en Amérique du Nord, en particulier dans les secteurs hautement règlementés où les communications sécurisées par courrier sont essentielles.

En matière de développement de la clientèle existante, les perspectives restent bonnes grâce à un taux de satisfaction client élevé de 95,7 % et des solides performances en ventes croisées, en particulier aux Etats-Unis où le placement de solutions numériques a été record au quatrième trimestre 2024. L’activité Mail a également bénéficié de l’impact positif de la décertification en cours des anciennes générations de systèmes d’affranchissement aux Etats-Unis, bien que cet impact doive prendre fin au premier trimestre 2025. Enfin, Quadient vise à moderniser la base installée de Frama et à promouvoir son offre numérique auprès des clients de Frama.

A la fin de l’exercice 2024, le taux de pénétration des nouveaux équipements atteignait déjà 42,4% de la base installée.

Lockers

Le chiffre d’affaires de l’activité Lockers a atteint 94 millions d’euros lors de l’exercice 2024, en croissance organique de 4,3 %, avec une forte dynamique dans la dernière partie de l'année (+8,0 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023, après un troisième trimestre 2024 en hausse de +14,3 % par rapport à l’année précédente) et une augmentation de +5,7 % en données publiées par rapport à l’exercice 2023, celle-ci comprenant une contribution marginale de Package Concierge.

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 11,5 % au cours de l’exercice 2024 (+19,6 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023), bénéficiant de :

La forte augmentation des volumes dans les réseaux ouverts britanniques et français ;

La poursuite d’une dynamique soutenue aux Etats-Unis, tirée par une monétisation plus élevée des frais d'utilisation ;

Une performance résiliente au Japon, malgré un environnement e-commerce moins favorable.





Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 64 % du chiffre d’affaires de l’activité Lockers au cours de l’exercice 2024 contre 61 % en 2023.

Les revenus non récurrents (ventes d’équipements et de licences, des services professionnels), ont enregistré une baisse organique de 6,8 % sur l’exercice 2024. Les ventes d’équipements restent affectées par le ralentissement du nombre d’installations de nouvelles consignes en Amérique du Nord.

A la fin de l’année 2024, la base installée de consignes colis intelligentes de Quadient a atteint environ 25 700 unités dans le monde, dont environ 3 000 unités provenant de l’acquisition de Package Concierge, contre environ 20 200 unités à la fin de l’exercice 2023. Cela reflète une accélération du rythme d’installation de nouvelles consignes, notamment au Royaume-Uni, grâce aux partenariats signés par Quadient pour installer ces consignes dans de nouveaux emplacements adaptés.

L’EBITDA de l’activité Lockers a dépassé le seuil de profitabilité, atteignant 1 million d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2024. Le taux de marge d’EBITDA rapporté au chiffre d’affaires a, quant à lui, atteint 0,6 %, en croissance de 3,6 points par rapport à l’exercice 2023. Cette amélioration significative de la profitabilité, illustrée par une marge d’EBITDA de 6,7 % au second semestre 2024, a été portée par la croissance des revenus récurrents et l'augmentation de l'utilisation des consignes. Pour rappel, l’accord commercial révisé avec Yamato pour la base installée japonaise a été implémenté au début du second semestre 2023.

Concernant l’acquisition de nouveaux clients, Quadient accélère le rythme d’installation des consignes en réseau ouvert en Europe, principalement en France et au Royaume-Uni, avec une base installée en hausse de 145 % à la fin de l’exercice par rapport à la fin de l’exercice précédent. Ceci est facilité par les nouveaux contrats signés pour sécuriser des emplacements premium (dont Morrisons Daily Stores and ScotRail…). De plus, la tendance pour les nouvelles installations en Amérique du Nord est redevenue positive au quatrième trimestre, où la position de leader de Quadient en termes de part de marché dans les résidences et les universités reste solide.

En matière d’expansion de la base clients, les volumes ont fortement augmenté dans les réseaux ouverts, aussi bien en termes de retraits que d’envois de colis. Au total ceux-ci ont été multipliés par sept entre quatrième trimestre 2023 et quatrième trimestre 2024. La dynamique en Amérique du Nord pour le réseau de consignes, en particulier dans le secteur résidentiel et les campus d'enseignement supérieur, a été forte au quatrième trimestre 2024. Au Japon, les conditions macroéconomiques ont eu un impact sur les volumes de colis, mais de nouvelles initiatives, telles que le nouveau partenariat avec Japan Post, visent à stimuler la croissance des volumes et à accroître l'adoption.

REVUE DES RÉSULTATS ANNUELS 2024

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros 2024 2023 Variation Chiffre d’affaires 1 093 1 062 +2,8 % Marge brute 818 788 +3,7 % En % du chiffre d’affaires 74,8 % 74,2 % EBITDA 247 244 +1,2 % Marge d’EBITDA 22,6 % 23,0 % Résultat opérationnel courant (EBIT courant) 146 147 (0,5) % Marge d’EBIT courant 13,4 % 13,8 % Charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles (23) (15) +58,0 % Résultat opérationnel 123 132 (7,0) % Résultat financier (39) (31) +24,8 % Résultat avant impôts 84 101 (16,8) % Quote-part de résultat des SME 1 (0) n/a Impôts sur les bénéfices (17) (17) +2,8 % Résultat net des activités poursuivies 68 84 (19,4) % Résultat net des activités abandonnées (0) (14) (98,7) % Résultat net part du Groupe 66 69 (3,4) % Résultat net par action 1,94 2,02 Résultat net dilué par action 1,94 2,01

Le taux de marge brute s’élève à 74,8 % en 2024, légèrement supérieur à l’exercice 2023 du fait d’une diminution du coût des ventes.

L’EBITDA(1) du Groupe a atteint 247 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, en hausse de 3 millions d’euros par rapport à l’exercice 2023. L’EBITDA a enregistré une croissance organique de 3,0 %, grâce à la forte croissance de +80 % de l’activité Digital et à l’amélioration de la profitabilité dans l’activité Lockers, qui ont plus que compensé la moins bonne performance de l’activité Mail en matière d’EBITDA. Le taux de marge d’EBITDA du Groupe s’établit à 22,6 % en 2024, un taux relativement stable par rapport à l’année 2023 : malgré l’impact du mix des revenus et l’effet dilutif de l’acquisition de Frama, la marge d’EBITDA du Groupe a été soutenue par des gains de profitabilité significatifs dans les activités Digital et Lockers.

Les amortissements et dépréciations ont atteint 101 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, contre 98 millions d’euros lors de l’exercice 2023. Cette légère augmentation reflète principalement l’évolution de la base installée de l’activité Lockers.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) a atteint 146 millions d’euros en 2024 contre 147 millions d’euros en 2023, en croissance organique de 2,2 %. La marge opérationnelle courante s’établit à 13,4 % du chiffre d’affaires en 2024 contre 13,8 % en 2023.

Les charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles se sont élevées à 23 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, contre 15 millions d’euros lors de l’exercice 2023. Cette augmentation est principalement liée à l’abandon d’un projet informatique, à la poursuite de l’optimisation des espaces de bureaux et aux coûts de restructuration de Frama.

Par conséquent, le résultat opérationnel a atteint 123 millions d’euros en 2024 contre 132 millions d’euros en 2023.

Résultat net part du Groupe

Le coût net de l’endettement financier est passé de 29 millions d’euros lors de l’exercice 2023 à 39 millions d’euros au cours de l’exercice 2024. Cette évolution est principalement liée à la hausse des taux d’intérêt. Les gains et pertes de change et autres éléments financiers ont été globalement neutres au cours de l’exercice 2024, contre une perte de 2 millions d’euros en 2023. Au total, le résultat financier net a représenté une charge de 39 millions d’euros en 2024 contre une charge de 31 millions d’euros enregistrée en 2023.

La charge d’impôt est stable par rapport à l’année précédente, et s’élève à 17 millions d’euros.

Le résultat net des activités abandonnées, qui correspondent à la filiale italienne dédiée à l’activité Mail, était nul en 2024, à comparer à une perte de 14 millions d’euros sur l’année 2023. Cette perte incluait notamment des charges liées au processus alors en cours de mise en vente de cette filiale. Celle-ci a été cédée en octobre 2024 à une entreprise locale de distribution d’équipement de courrier.

Le résultat net part du Groupe après intérêts minoritaires s’élève ainsi à 66 millions d’euros en 2024, par rapport à 69 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Le résultat net par action(2) ressort quant à lui à 1,94 euro sur 2024 contre 2,02 euros en 2023. Le résultat net dilué par action(2) ressort à 1,94 euro en 2024 contre 2,01 euros sur l’exercice 2023.

Génération de trésorerie

La variation du besoin en fonds de roulement a généré un flux net de trésorerie positif de 9 millions d’euros en 2024 contre un flux net négatif de 6 millions d’euros au cours de l’exercice 2023. Cette amélioration témoigne d’un effet calendaire favorable des dépenses prépayées et des dépôts des clients.

Le portefeuille de leasing et autres services de financement a atteint 623 millions d’euros au 31 janvier 2025 contre 598 millions d’euros au 31 janvier 2024, en croissance organique (c’est-à-dire hors effet de change de 18 millions d’euros) pour la première fois depuis plusieurs années, grâce à un bon niveau de placement de nouveaux équipements de l’activité Mail. Tout en participant à la génération future de revenus récurrents, la hausse du portefeuille de créances leasing liée aux bonnes performances en matière de placement de nouveaux équipements s’est traduite par un flux de trésorerie négatif de 7 millions d’euros au cours de l’exercice 2024. A la fin de l’exercice 2024, le taux de défaut du portefeuille de leasing se situait autour de 1,1 % à comparer à environ 1,3 % à la fin de l’année 2023.

Les intérêts financiers et impôts payés ont augmenté à 67 millions d’euros au cours de l’exercice 2024 contre 55 millions d’euros payés lors de l’exercice 2023. La variation s’explique principalement par des taux d’intérêt plus élevés en 2024.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles se sont élevés à 108 millions d’euros en 2024, une augmentation de 7 millions d’euros par rapport à l’exercice 2023, principalement due au déploiement du réseau ouvert de consignes au Royaume-Uni. Les investissements dédiés à l’activité Digital ont atteint 24 millions d’euros en 2024, en légère hausse par rapport aux 22 millions d’euros de l’exercice 2023. Ils sont principalement alloués à la R&D et aux développements de la plateforme. Les investissements dédiés à l’activité Mail restent relativement élevés, à 51 millions d’euros (par rapport à 53 millions d’euros à l’exercice 2023), en raison du niveau soutenu du placement de nouveaux équipements dans le cadre de la décertification qui avait cours aux Etats-Unis et qui est censée prendre fin au premier trimestre 2025. Les investissements dédiés à l’activité Lockers ont crû, passant de 26 millions en 2023 à 33 millions d’euros en 2024 reflétant le déploiement des réseaux ouverts de consignes colis au Royaume-Uni. La vente d’un immeuble de Frama en Suisse a généré 6 millions d’euros de trésorerie en 2024.

Au total, les flux de trésorerie après investissements ont atteint 66 millions d’euros en 2024 contre 64 millions d’euros au cours de l’exercice 2023.

Levier financier et position de liquidité

L’endettement net est en très légère augmentation, s’élevant à 741 millions d’euros au 31 janvier 2025, contre 709 millions d’euros au 31 janvier 2024. En 2024, Quadient a levé avec succès environ 325 millions d'euros de nouveaux emprunts, y compris les transactions suivantes au second semestre 2024 :

En octobre 2024, la Société a obtenu un prêt Schuldschein de 25 millions d'euros auprès de la BERD,

En décembre 2024, la Société a signé un prêt bancaire de 50 millions de dollars américains,

En janvier 2025, Quadient a renforcé sa position financière avec la signature d’un nouveau placement privé USPP de 100 millions de dollars.





Ces nouveaux emprunts ont permis à Quadient de rembourser, après la clôture de l’exercice, son obligation de 260 millions d'euros à échéance février 2025 ainsi que des prêts Schuldschein pour 29 millions d'euros, également dus au début de l'année 2025. À la suite de ces opérations, l'échéance moyenne de la dette de la Société a été portée, fin février 2025, à quatre ans, contre trois ans à la fin de l'exercice 2023.

Le levier financier (ratio dette nette/EBITDA) est resté à peu près stable, passant de 2,9x(3) au 31 janvier 2024 à 3,0x(3) au 31 janvier 2025. Hors leasing, le ratio de levier financier est stable à 1,7x(3) au 31 janvier 2025, malgré les acquisitions de Frama et de Package Concierge en 2024, ainsi que la mise en place d’un programme de rachat d’actions.

Au 31 janvier 2025, le Groupe disposait d’une position de liquidité solide d’un montant de 667 millions d’euros, répartis entre 367 millions d’euros de trésorerie disponible et 300 millions d’euros de ligne de crédit non tirée arrivant à échéance en 2029.

Les fonds propres s’établissent à 1 113 millions d’euros au 31 janvier 2025 contre 1 069 millions d’euros au 31 janvier 2024. Le ratio d’endettement(4) s’élève à 66,6 % au 31 janvier 2025.

RETOUR AUX ACTIONNAIRES

Le dividende proposé pour l’exercice 2024 s’élève à 0,70 euro par action, en augmentation de 8 % comparé à l’année 2023. Cela représente une augmentation de 0,05 € d'une année sur l'autre, pour la quatrième année consécutive. Le dividende 2024 représente un taux de distribution de 36,1 % du résultat net, supérieur à la politique de dividende de Quadient, qui prévoit un ratio de distribution minimum de 20 % du revenu net. Le dividende est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, prévue le 13 juin 2025. Il sera payé en un seul versement, en numéraire, le 6 août 2025.

De plus, Quadient a annoncé en septembre 2024 le lancement d’un programme de rachat d’actions pour un montant total de 30 millions d’euros. Aujourd’hui, 10 millions d’euros d’actions ont été rachetées, et le programme est prévu pour être mis en œuvre sur une période de 18 mois(5). Cette opération démontre la confiance de Quadient dans le potentiel de création de valeur de son plan stratégique « Elevate to 2030 », sa capacité à atteindre son objectif de ratio(6) d'endettement de 2026 et s'inscrit dans la politique d'allocation du capital de l'entreprise, tout en améliorant le rendement pour les actionnaires.

PERSPECTIVES

L'évolution de la dynamique au sein du portefeuille d'activités de Quadient, caractérisée par une forte croissance du chiffre d'affaires du Digital et des Lockers, parallèlement à une baisse modérée du chiffre d'affaires du Mail, entraînera naturellement une accélération de la croissance du chiffre d'affaires total de l'entreprise d'une année sur l'autre.

Comme les activités Digital et Lockers continuent d'augmenter leurs parts dans le chiffre d’affaires et les résultats de Quadient tout en améliorant simultanément leur propre profitabilité, cette évolution devrait contribuer à une croissance plus forte de l'EBIT courant.

En conséquence, Quadient vise une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires et de la croissance organique de l'EBIT courant en 2025 par rapport à 2024.

Quadient confirme également ses prévisions à trois ans pour la période 2024-2026, à savoir un taux de croissance annuel composé (TCAC) organique du chiffre d’affaires d'au moins 1,5 % et un TCAC organique de l'EBIT courant d'au moins 3 %.

FAITS MARQUANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2024

Avaloq et Quadient s’associent pour transformer la communication client dans les services financiers

Le 3 décembre 2024, Quadient a annoncé leur partenariat pour offrir des capacités inégalées de gestion des communications clients (CCM) pour les entreprises du secteur des services financiers. Avaloq a choisi Quadient Inspire comme solution CCM standard, l'intégrant de manière transparente à la plateforme Avaloq.

Quadient lance SimplyMail en Europe, une solution qui permet aux petites entreprises d’optimiser leurs opérations courrier grâce aux solutions digitales

Le 11 décembre 2024, Quadient a annoncé le lancement en Europe de SimplyMail, une solution conçue pour répondre aux besoins croissants des petites entreprises en matière d'automatisation et d'optimisation de leurs opérations courrier, avec simplicité.

Quadient reconnue Leader mondial dans la génération automatisée de documents et la gestion des communications client par IDC

Le 12 décembre 2024, Quadient a annoncé avoir été désignée Leader dans l'évaluation IDC MarketScape : Évaluation mondiale des solutions de génération automatisée de documents et de gestion des communications client 2024.

Quadient reçoit une double distinction IDC MarketScape pour les applications d’automatisation des comptes clients

Le 16 décembre 2024, Quadient a annoncé avoir été nommée Leader dans le rapport IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs mondiaux de solutions d’automatisation de la gestion du poste client pour les petites et moyennes entreprises, 2024. De plus, Quadient a été reconnue pour la première fois comme un Acteur Majeur dans le rapport IDC MarketScape : Évaluation 2024 des fournisseurs mondiaux de solutions d’automatisation de la gestion du poste client pour les grandes entreprises.

Quadient franchit le cap des 25 000 consignes dans le monde grâce à l'acquisition de Package Concierge aux États-Unis et vise plus de 100 M€ de revenus sur le segment en 2025

Le 18 décembre 2024, Quadient a annoncé l’acquisition de Package Concierge®, un fournisseur américain de solutions de gestion des colis, franchissant ainsi le cap des 25 000 unités installées dans le monde. Package Concierge propose une technologie innovante de consignes électroniques qui répond aux défis croissants de la gestion des colis dans les immeubles résidentiels et commerciaux, les magasins et les universités aux États-Unis.

Quadient renforce sa position financière avec un prêt bancaire de 50 MUSD auprès de Bank of America

Le 20 décembre 2024, Quadient a annoncé la signature d’un prêt bancaire de 50 millions de dollars américains auprès de Bank of America. Cette nouvelle facilité de crédit, d’une durée de 3 ans et à taux variable, renforce la position financière de Quadient en prévision des échéances de dettes attendues en 2025.

Un rapport d’analyste reconnu révèle que Quadient a enregistré la plus forte croissance en 2023 parmi les leaders du marché CCM

Le 10 janvier 2025, Quadient a annoncé qu’un nouveau rapport publié par le cabinet d’études de marché et de conseil IDC montre que l’entreprise se rapproche rapidement de la première position. Quadient a enregistré une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 13,7 % en 2023, en accélération par rapport à une croissance de 11 % en 2022. Il s’agit également de la croissance la plus rapide parmi les principaux fournisseurs de solutions de gestion des communications client (CCM) au niveau mondial, surpassant la croissance globale du marché.

Quadient signe un contrat d’environ 1,6 M$ pour renforcer l’automatisation du courrier d’une agence gouvernementale américaine

Le 14 janvier 2025, Quadient a annoncé avoir été sélectionnée par une agence gouvernementale américaine pour moderniser son infrastructure d'automatisation du courrier dans le cadre d'un contrat d'une valeur d’environ 1,6 million de dollars. Cette annonce fait suite à celle d’octobre 2024, où Quadient avait décroché un contrat de près de 1 MUSD pour un projet similaire de modernisation avec une autre agence fédérale.

Un leader des technologies RH choisit Quadient pour assurer la conformité en matière d’accessibilité de ses communications clients

Le 16 janvier 2025, Quadient a annoncé un nouveau contrat avec un important fournisseur américain de solutions cloud intégrées pour la gestion du capital humain et de la paie. L’entreprise a sélectionné la plateforme de gestion des communications client (CCM) Quadient Inspire pour garantir la conformité en matière d’accessibilité pour l’un de ses clients, une agence fédérale américaine.

Quadient s'associe à ScotRail pour déployer ses consignes colis dans les gares écossaises

Le 21 janvier 2025, Quadient a annoncé un partenariat avec ScotRail pour le déploiement des consignes automatiques Parcel Pending by Quadient à travers le réseau ferroviaire écossais. ScotRail, l’opérateur ferroviaire national d’Écosse, améliore l’expérience de ses passagers et son efficacité opérationnelle grâce à l’installation de consignes de colis dans ses gares.

Quadient renforce sa position financière grâce à un nouveau placement privé USPP de 100 millions de dollars auprès de MetLife

Le 22 janvier 2025, Quadient a annoncé la signature d’un nouveau placement privé de droit américain (USPP) d’un montant de 100 millions de dollars américains avec MetLife Investment Management, renforçant ainsi sa position financière. Ce nouvel USPP de 100 millions de dollars d’obligations de premier rang a une maturité moyenne de 7 ans et s’accompagne d’une facilité de crédit supplémentaire permettant l’émission d’obligations de premier rang pour un montant maximum agrégé de 50 millions de dollars.

Quadient s’associe à Buzz Bingo pour déployer des consignes colis dans leurs établissements à travers le Royaume-Uni

Le 28 janvier 2025, Quadient a annoncé un partenariat avec Buzz Bingo pour déployer les consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans 35 des 81 clubs de bingo du Royaume-Uni, avec comme objectifs de réaliser des installations supplémentaires à l’avenir. Cette collaboration facilite la collecte, la livraison et le retour des colis tout en améliorant l’expérience client dans les établissements Buzz Bingo.

Quadient signe un contrat de plus d’un million de dollars avec un grand cabinet d’avocats américain pour optimiser leurs processus de courrier, d’expédition et de comptabilité

Le 30 janvier 2025, Quadient a annoncé la signature d’un contrat avec l’un des plus grands cabinets d’avocats spécialisés en dommages corporels aux États-Unis, après des années de collaboration avec un autre fournisseur historique. Dans le cadre de cet accord de plus d’un million de dollars, le cabinet déploie près de 100 systèmes d’affranchissement Quadient iX-Series, intégrés au logiciel cloud S.M.A.R.T. de gestion des expéditions et de comptabilité.

Quadient annonce une forte croissance de l’utilisation de ses consignes colis en fin d’année sur les campus résidentiels et universitaires en Amérique du Nord

Le 31 janvier 2025, Quadient a annoncé une forte dynamique de fin d’année dans l’adoption et l’utilisation de son réseau de consignes colis Parcel Pending by Quadient sur les campus résidentiels et universitaires en Amérique du Nord.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Morrisons conclut un partenariat avec Quadient pour faciliter la livraison de colis dans ses magasins Morrisons Daily à travers le Royaume-Uni

Le 18 février 2025, Quadient a annoncé un nouveau partenariat avec Morrisons Daily, la chaîne britannique de magasins d'alimentation et d'épicerie de proximité. Grâce à cet accord, des consignes Parcel Pending by Quadient seront déployées dans 230 magasins Morrisons Daily d’ici le printemps 2025.

Quadient facilite un nouveau service d’expédition de colis de Japan Post via son réseau ouvert de consignes, pour plus de commodité et d’efficacité de traitement

Le 3 mars 2025, Quadient a annoncé l’extension de son partenariat entre Japan Post et Packcity Japan, une joint-venture entre Quadient et Yamato Transport. Les consommateurs pourront désormais non seulement recevoir des livraisons de Japan Post dans le réseau ouvert de consignes automatisées de colis de Packcity Japan à travers le pays, mais aussi expédier des colis depuis ces consignes, appelées stations PUDO. Grâce à une application mobile, les utilisateurs du service de colis Yu-Pack de Japan Post peuvent envoyer leurs colis depuis une station PUDO en toute simplicité, leur évitant ainsi l’attente aux guichets ou la gestion manuelle des bordereaux d’expédition.

Quadient conserve sa position de Leader sur le classement Aspire pour les logiciels de communication et d’expérience d’interaction

Le 13 mars 2025, Quadient a annoncé conserver sa position de leader dans le classement Aspire Leaderboard. Établi par le cabinet de conseil indépendant Aspire CCS, ce classement compare et distingue les acteurs du marché des logiciels de gestion des communications clients (CCM) et de gestion de l’expérience client. Mis à jour en temps réel, il évolue en fonction des innovations et des ajustements stratégiques des éditeurs.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, vous retrouverez tous les communiqués de presse sur le site investisseurs du Groupe à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/communique-de-presse.

ANNEXES

Digital : nouveau nom pour Intelligent Communication Automation

Mail : nouveau nom pour Mail-Related Solutions

Lockers : nouveau nom pour Parcel Locker Solutions

Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2024 et du quatrième trimestre 2024

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique – Exercice 2024

En millions d’euros 2024 2023 Variation Variation organique Amérique du Nord 632 607 +4,0 % +2,8 % Principaux pays européens(a) 369 354 +4,5 % (2,0) % International(b) 92 101 (9,7) % (5,4) % Total Groupe 1 093 1 062 +2,8 % +0,4 % (a) Dont Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni.

(b) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et de Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Chiffre d’affaires consolidé par solution – Quatrième trimestre 2024

En millions d’euros T4 2024 T4 2023 Variation Variation organique Digital 73 65 +11,5 % +10,1 % Mail 196 196 (0,3) % (4,6) % Lockers 27 22 +20,2 % +8,0 % Total Groupe 295 284 +4,1 % (0,2) %

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique – Quatrième trimestre 2024

En millions d’euros T4 2024 T4 2023 Variation Variation organique Amérique du Nord 171 160 +7,0 % +2,5 % Principaux pays européens(b) 100 97 +3,3 % (2,9) % International(c) 24 27 (10,7) % (6,9) % Total Groupe 295 284 +4,1 % (0,2) %

(a) Dont Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni.

(b) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et de Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.



États financiers – Résultats de l’exercice 2024

Compte de résultat consolidé

En millions d’euros 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) 2023

(exercice clos

le 31 janvier 2024) Chiffre d’affaires 1 093 1 062 Coûts des ventes (275) (274) Marge brute 818 788 Frais de recherche et développement (63) (63) Frais commerciaux et de marketing (287) (275) Frais administratifs et généraux (187) (176) Frais de service et d’assistance (116) (109) Intéressement, paiement en actions (10) (7) Charges liées aux acquisitions et autres projets stratégiques (8) (11) Résultat opérationnel courant 146 147 Résultat des cessions et autres charges opérationnelles (23) (15) Résultat opérationnel 123 132 Résultat financier (39) (31) Résultat avant impôt 84 101 Impôts sur les bénéfices (17) (17) Quote-part de résultat des sociétés mise en équivalence 1 (0) Résultat net des opérations poursuivies 68 84 Résultat net des opérations abandonnées (0) (14) Résultat net 67 70 Dont Intérêts minoritaires 1 1 Résultat net part du Groupe 66 69

Bilan consolidé simplifié

Actif

En millions d’euros 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) 2023

(exercice clos

le 31 janvier 2024) Ecarts d’acquisition 1 131 1 082 Immobilisations incorporelles 119 121 Immobilisations corporelles 170 156 Autres actifs financiers non courants 65 65 Autres créances non courantes 2 2 Créances de leasing 623 598 Impôts différés actifs 38 17 Stocks 75 67 Créances 240 228 Autres actifs courants 79 84 Trésorerie et équivalent de trésorerie 367 118 Instruments financiers courants 1 2 Actifs détenus en vue de la vente 0 9 TOTAL ACTIF 2 910 2 550





Passif

En millions d’euros 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) 2023

(exercice clos

le 31 janvier 2024) Capitaux propres 1 113 1 069 Provisions pour risques et charges non courantes 12 12 Dettes financières non courantes 722 715 Dettes financières courantes 347 66 Obligations locatives 38 46 Autres dettes non courantes 3 2 Impôts différés passifs 101 104 Instruments financiers 5 5 Dettes d’exploitation 104 79 Produits constatés d’avance 223 212 Autres passifs courants 242 225 Passifs détenus en vue de la vente 0 15 TOTAL PASSIF 2 910 2 550

Tableau de flux de trésorerie simplifié







En millions d’euros 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) 2023

(exercice clos

le 31 janvier 2024) EBITDA 247 244 Autres éléments de la capacité d’auto-financement (15) (19) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts 233 225 Evolution du besoin en fonds de roulement 9 (6) Variation nette des créances de leasing (7) (0) Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 235 219 Intérêts financiers et impôts payés (67) (55) Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 168 165 Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (108) (101) Cession d’actif 6 0 Flux de trésorerie nets après investissements 66 64 Incidence des variations de périmètre (37) (5) Flux de trésorerie nets après acquisitions et cessions 29 59 Dividendes versés (22) (21) Variation des dettes et autres 219 (39) Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement 226 (1) Incidence des taux de change sur la trésorerie (6) (2) Trésorerie nette provenant des opérations abandonnées (1) (9) Variation de trésorerie nette 219 (11)





(1) EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et incorporels

(2) Pour l’année 2024, le nombre moyen d’actions est de 34 114 060. Le nombre d’action sur une base diluée est de 34 486 288.

(3) En incluant IFRS 16

(4) Dette nette/ fonds propres

(5) Sous réserve du renouvellement des autorisations de rachat d’actions lors de l’Assemblée générale annuelle 2025

(6) Objectif de ratio d’endettement financier hors leasing de 1.5x en FY 2026

