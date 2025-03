HIGHCO : Résultats Annuels 2024

Aix-en-Provence, le 26 mars 2025 (18h)

HIGHCO : BAISSE MAITRISÉE DE L’ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS 2024 ; DIVIDENDE PROPOSÉ À 0,25 € PAR ACTION ; CESSION DE HIGH CONNEXION

Baisse d’activité moins forte que prévu en 2024

Marge Brute (MB) 2024 de 69,16 M€ en repli de -7,0%.

Croissance annuelle soutenue du pôle Activation (+7,0%), repli des activités Mobile (-4,3%) et forte baisse des Agences & Régies (-28,8%).

Activités en France (-6,9%) et à l’International (-7,5%) en repli.





Résultats et rentabilité en repli comme anticipé

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ( 1 ) de 11,55 M€, en baisse de -29,6%.

de 11,55 M€, en baisse de -29,6%. Marge opérationnelle ( 1 ) de 16,7%, en repli de 540 points de base.

de 16,7%, en repli de 540 points de base. Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté ( 2 ) de 7,28 M€, en baisse de -33,2%.

de 7,28 M€, en baisse de -33,2%. Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté(2) de 0,37 €, en baisse de -32,3%.

Situation financière toujours solide

Capacité d’autofinancement (CAF) de 12,30 M€ (hors IFRS 16), en retrait de -1,13 M€.

Cash net(3) hors ressource nette en fonds de roulement de 24,74 M€ au 31 décembre 2024, en forte hausse de +5,35 M€ par rapport au 31 décembre 2023.

Cession de High Connexion

Une « Success Story » HighCo

Conclusion d’un protocole de cession avec conditions suspensives.

Proposition de distribution exceptionnelle de 1,00 € par action au titre de cette opération.





Guidances 2025 (hors High Connexion)

Marge brute en repli compris entre -3% et -4%.

Marge opérationnelle supérieure à 11%.

Dividende de 0,25 € par action proposé à l’AG de mai 2025 au titre de 2024.

Poursuite du programme de rachat d’actions.

Poursuite du déploiement de la stratégie RSE.













(en M€) 2024 2023 Variation

2024 / 2023 Marge brute 69,16 74,35 -7,0% Résultat des Activités Ordinaires(1) 11,55 16,41 -29,6% Marge opérationnelle(1) (en %) 16,7% 22,1% -540bps Résultat Opérationnel Courant 10,46 15,85 -34,0% Résultat Opérationnel 10,75 15,85 -32,2% Résultat Net Part du Groupe 7,46 11,12 -32,9% Résultat Net Part du Groupe ajusté(2) 7,28 10,90 -33,2% Bénéfice net par action ajusté(2) (en €) 0,37 0,55 -32,3% Capacité d’autofinancement (excl. IFRS 16) 12,30 13,43 -1,13 M€ Cash net(3) hors ressource nette en fonds de roulement 24,74 19,39 +5,35 M€

(1) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration. Marge opérationnelle : RAO / Marge brute.

(2) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors autres produits et charges opérationnels (2024 : produit de 0,29 M€ ; 2023 : quasi nul) et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (2024 : perte de 0,10 M€ ; 2023 : bénéfice de 0,22 M€) ; Bénéfice net par action (BNPA) ajusté basé sur un nombre de titres moyen de 19 686 140 au 31/12/24 et de 19 963 550 au 31/12/23.

(3) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante à la clôture de la période.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « En 2024, dans un contexte de marché rendu complexe par l’évolution du groupe Casino, HighCo a su s’adapter tout en maintenant une solide rentabilité et une situation financière saine.

Après 15 ans de succès, la signature de la cession de High Connexion illustre la capacité du Groupe à faire émerger des solutions innovantes, à créer de la valeur et à récompenser ses actionnaires.

En 2025, HighCo va poursuivre son recentrage sur ses deux principaux pôles d’activité : Activation et Agences & Régies. Le Groupe doit continuer d’innover autour de ses métiers historiques, d’investir dans les solutions technologiques et de renforcer son rôle de partenaire clé auprès des marques et des retailers pour retrouver rapidement le chemin de la croissance. »

PERFORMANCES FINANCIÈRES 2024

Baisse d’activité moins forte que prévu en 2024

Sur l’exercice 2024, les activités du Groupe s’affichent en repli de -7,0% à 69,16 M€, avec :

la croissance solide du pôle Activation ( +7,0% ; 52,8% de la MB Groupe), liée à la hausse des volumes de coupons traités en France et à la bonne dynamique des activités d’offres promotionnelles ;

( ; 52,8% de la MB Groupe), liée à la hausse des volumes de coupons traités en France et à la bonne dynamique des activités d’offres promotionnelles ; le repli du pôle Mobile ( -4,3% ; 22,8% de la MB Groupe) avec d’une part la bonne tenue de l’activité de push SMS et, d’autre part, le ralentissement des activités d’agence Mobile ;

( ; 22,8% de la MB Groupe) avec d’une part la bonne tenue de l’activité de push SMS et, d’autre part, le ralentissement des activités d’agence Mobile ; la forte baisse, attendue, du pôle Agences & Régies (-28,8% ; 24,5% de la MB Groupe) liée à Casino.





En France, les activités sont en baisse de -6,9% à 60,75 M€ et représentent 87,8% de la marge brute du Groupe. Comme attendu, le fort repli des activités Agences & Régies (-28,8%), lié à la cession des hypermarchés et supermarchés Casino, est partiellement compensé par la croissance à deux chiffres du pôle Activation (+12,2%), portée par la forte hausse des volumes de coupons traités en France. Les activités Mobile ressortent, quant à elles, en recul sur l’exercice (-4,3%).

A l’International, les activités sont en baisse de -7,5% à 8,41 M€ et représentent 12,2% de la marge brute du Groupe. En Belgique, la marge brute est en repli de -7,9% à 7,56 M€ compte tenu de la poursuite de la baisse d’activité de traitement des coupons mais également du repli des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles. Les activités en Espagne ressortent en retrait (-3,9%) à 0,85 M€ et représentent 1,2% de la marge brute du Groupe.

Résultats et rentabilité en repli comme anticipé

La baisse d’activité s’accompagne d’une baisse du RAO qui s’affiche à 11,55 M€ sur l’exercice 2024, en repli de

-29,6%, aussi bien en France (10,38 M€) qu’à l’International (1,18 M€).

La marge opérationnelle 2024 (RAO / MB) est en retrait de 540 points de base à 16,7% avec la France à 17,1% et l’International à 14,0%.

Après des charges de restructuration en forte hausse (2024 : 1,10 M€ ; 2023 : 0,56 M€), le résultat opérationnel courant s’établit à 10,46 M€, en baisse de -34,0% (2023 : 15,85 M€).

Le résultat opérationnel 2024 s’établit à 10,75 M€, en baisse de -32,2% par rapport à 2023 compte tenu d’autres produits et charges opérationnels pour 0,29 M€ liés principalement à la réévaluation de la juste valeur de la quote-part de 29,2% antérieurement détenue dans RetailTech pour 0,18 M€.

Le résultat financier 2024 s’affiche à 1,89 M€, en forte hausse de 0,88 M€, essentiellement grâce aux produits de trésorerie (2,11 M€).

La charge d’impôt ressort à 3,31 M€ en 2024 (2023 : charge de 4,72 M€). Le taux effectif d’impôt est en baisse de 180 points de base et s’affiche à 26,2%.

Le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession représente, quant à lui, une charge de 0,28 M€ sur l’exercice (2023 : produit de 0,45 M€) principalement à la suite de l’arrêt des activités en Italie.

Le RNPG ajusté est en baisse de -33,2% à 7,28 M€ (2023 : 10,90 M€), pour un RNPG publié qui ressort également en baisse à 7,46 M€ (2023 : 11,12 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté de 0,37 € sur l’exercice 2024, en repli de -32,3% par rapport à 2023 (0,55 € par action).

Situation financière toujours solide

La capacité d’autofinancement s’élève à 15,74 M€, en baisse de 0,78 M€ par rapport à 2023. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrats de location), la capacité d’autofinancement s’élève à 12,30 M€, en baisse par rapport à 2023

(-1,13 M€).

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 31 décembre 2024 s’établit à 80,69 M€, en forte hausse de 14,56 M€ par rapport au 31 décembre 2023. Hors ressource nette en fonds de roulement (55,95 M€ au 31 décembre 2024), le cash net s’affiche à 24,74 M€, en forte hausse de +5,35 M€ par rapport au 31 décembre 2023.

CESSION DE HIGH CONNEXION

HighCo a annoncé avoir conclu le 19 mars dernier, sous conditions suspensives (« signing »), un protocole de cession de sa filiale High Connexion détenue à 51% à un groupe d’investisseurs composé, notamment, d’Albarest Partners et de M. Guillaume Guttin. Cette opération porte sur la totalité de la participation de 51% du capital de la société High Connexion SAS.

High Connexion a été cofondée en 2008 avec M. Bruno Laurent pour anticiper les transformations du marché et accompagner l’émergence des services mobiles en France. Rapidement, la start-up s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs du secteur. En 15 ans, High Connexion a réalisé près de 45 M€ de RAO(1) cumulés et versé près de 15 M€ de dividendes à HighCo. Cette « success story » illustre la capacité du Groupe à réaliser des investissements stratégiques, à développer des start-up innovantes, à créer de la valeur et à récompenser ses actionnaires.

High Connexion a réalisé en 2024 une marge brute contributive de 8,65 M€ pour un chiffre d’affaires contributif de 60,18 M€, représentant respectivement 12,5 % de la marge brute consolidée et 41,1 % du chiffre d’affaires consolidé 2024. La contribution au RAO(1) 2024 du Groupe s’élève à 4,37 M€. La société emploie actuellement 27 salariés.

Après retraitements de consolidation relatifs à High Connexion (4), les principaux indicateurs financiers consolidés 2024 sont les suivants :



(en M€) 2024 retraité(5) 2024 publié Variation

retraité / publié Chiffre d’affaires 86,20 146,38 -60,18 Marge brute 61,03 69,16 -8,13 Résultat des Activités Ordinaires(1) 7,56 11,55 -4,00 Marge opérationnelle(1) (en %) 12,4% 16,7% -430bps Résultat Opérationnel 6,75 10,75 -4,00 Résultat Net Part du Groupe 7,46 7,46 - Résultat Net Part du Groupe ajusté(2) 5,56 7,28 -1,72 Bénéfice net par action ajusté(2) (en €) 0,28 0,37 -0,09€

(4) Principalement liés aux transactions intra-groupes.

(5) Données non auditées.

HighCo tiendra le marché informé de la levée des conditions suspensives, principalement d’ordre réglementaire et devant intervenir avant le 30 juin prochain, ainsi que de la réalisation de la cession (« closing »).

Le produit de cette cession devrait permettre à HighCo de proposer une distribution exceptionnelle de 1,00 € par action au titre de cette opération.

HIGHCO : ACTEUR DE LA TRANSFORMATION DU COMMERCE

La déflation constatée depuis mai 2024 sur les produits de grande consommation n’a pas eu d’impact notable sur les comportements d’achat et le marché de la grande consommation reste sous tension. Pour répondre aux attentes des consommateurs, les acteurs de la grande distribution continuent de se livrer une véritable guerre des prix. Cette situation a pour conséquence d’accélérer les transformations en cours sur ce marché : concentration de la grande distribution, renforcement des centrales d’achat, développement des marques de distributeur et digitalisation de la promotion.

Dans cet environnement complexe pour les marques et les retailers, HighCo a mobilisé l’ensemble de ses expertises afin de les accompagner pour développer leurs parts de marché.

Les clients ont prioritairement porté leurs efforts sur le « prix » et se sont appuyés sur le savoir-faire du Groupe pour consolider leurs positions sur le marché et développer leur activité :

le Mouvement E.Leclerc maintient sa confiance envers le Groupe pour la gestion de ses temps forts commerciaux. Il a également étendu son périmètre de collaboration avec HighCo à ses enseignes spécialisées (automobile, énergie, parapharmacie et beauté) dans le cadre de la mise en place d’opérations promotionnelles dédiées à ces circuits de distribution ;

maintient sa confiance envers le Groupe pour la gestion de ses temps forts commerciaux. Il a également étendu son périmètre de collaboration avec HighCo à ses enseignes spécialisées (automobile, énergie, parapharmacie et beauté) dans le cadre de la mise en place d’opérations promotionnelles dédiées à ces circuits de distribution ; Carrefour a renforcé son partenariat avec HighCo pour atteindre son objectif de 10% de promotions personnalisées en 2026. Désormais, une cellule HighCo centralise et pilote l’accès à toutes les promotions personnalisées de l’enseigne ;

a renforcé son partenariat avec HighCo pour atteindre son objectif de 10% de promotions personnalisées en 2026. Désormais, une cellule HighCo centralise et pilote l’accès à toutes les promotions personnalisées de l’enseigne ; Leroy Merlin a retenu la plateforme HighCo Merely pour assurer la construction et le pilotage de son plan d’action commercial. La technologie propriétaire du groupe HighCo est en cours de déploiement au sein de l’enseigne spécialisée ;

a retenu la plateforme HighCo Merely pour assurer la construction et le pilotage de son plan d’action commercial. La technologie propriétaire du groupe HighCo est en cours de déploiement au sein de l’enseigne spécialisée ; les équipes HighCo fêtent leur première année de collaboration avec Netto . Sept campagnes de communication omnicanales ont été conçues pour satisfaire un double objectif : développer l’activité commerciale de l’enseigne et nourrir son image de marque ;

. Sept campagnes de communication omnicanales ont été conçues pour satisfaire un double objectif : développer l’activité commerciale de l’enseigne et nourrir son image de marque ; dans la continuité de l’année 2023, le volume de promotions gérées par HighCo est en hausse. En France, en 2024, le volume de coupons de réduction traités par HighCo ressort en hausse de +25% et le nombre de demandes liées aux offres différées traitées par le Groupe a augmenté de +40%.

traités par HighCo ressort en hausse de +25% et le nombre de demandes liées aux traitées par le Groupe a augmenté de +40%. la commercialisation du coupon de réduction mobile HighCo Nifty s’accélère dans le circuit des pharmacies. Au second semestre, le nombre d’offres disponibles y était en hausse de +40% par rapport au semestre précédent. En grande distribution alimentaire, la technologie est opérationnelle sur les caisses traditionnelles de l’enseigne Monoprix et l’activation des caisses automatiques est prévue pour le second semestre 2025.

En 2024, les opérations réalisées par le Groupe, avec les marques et les enseignes, ont fait émerger une nouvelle tendance promotionnelle. Les acteurs de la grande consommation adoptent progressivement une approche plus responsable, qui converge avec la stratégie RSE du Groupe :

pour le lancement de sa nouvelle machine à café, Philips a confié à HighCo la gestion d’une offre de remboursement qui avait la particularité d’encourager les consommateurs à adopter une démarche d’économie circulaire, en partenariat avec l’application Geev ;

a confié à HighCo la gestion d’une offre de remboursement qui avait la particularité d’encourager les consommateurs à adopter une démarche d’économie circulaire, en partenariat avec l’application Geev ; dans le cadre de la modernisation de son concept, Buffalo Grill a confié à USERADGENTS, filiale du groupe HighCo, la refonte de son site internet. Les experts de l’agence ont proposé à l’enseigne un accompagnement spécifique en matière d’éco-conception et d’accessibilité.

STRATÉGIE RSE : AGIR POUR UN MARKETING RESPONSABLE

En 2024, HighCo a avancé sur sa stratégie RSE « Impact 2030 » en :

définissant ses objectifs sur chacun de ses trois piliers RSE (1/ Promouvoir une culture qui valorise l’épanouissement et la performance des collaborateurs 2/ Concevoir des solutions marketing et communication responsables 3/ Garantir un haut niveau de sécurité des données),

sur chacun de ses trois piliers RSE (1/ Promouvoir une culture qui valorise l’épanouissement et la performance des collaborateurs 2/ Concevoir des solutions marketing et communication responsables 3/ Garantir un haut niveau de sécurité des données), déterminant sa trajectoire de décarbonation à horizon 2030, et

à horizon 2030, et poursuivant ses actions pour accroître l’engagement de ses collaborateurs.





HighCo a par ailleurs poursuivi ses actions sur les plans sociaux et sociétaux, notamment avec :

l'atteinte de tous ses indicateurs clés de performance,

le maintien de la parité sur la part des femmes cadres / managers dans les effectifs (50,2% à fin 2024),

/ managers dans les effectifs (50,2% à fin 2024), le renouvellement de la notation GOLD EcoVadis (avec une note de 73 sur 100) permettant de confirmer son classement dans le top 5 % des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.





Sur le plan climatique, le Groupe a poursuivi les chantiers engagés avec :

la réalisation de son bilan carbone complet (scopes 1, 2 & 3), avec des émissions de gaz à effet de serre totales de 7 027 tCO₂ éq. en 2024 (en baisse par rapport à 2023) ;

complet (scopes 1, 2 & 3), avec des émissions de gaz à effet de serre totales de 7 027 tCO₂ éq. en 2024 (en baisse par rapport à 2023) ; l’obtention de la note B au CDP Climat PME, la meilleure note possible pour les PME en 2024.

Enfin, cette année aura encore été marquée par un engagement fort des collaborateurs sur les thématiques RSE avec :

l’organisation de la première édition des demi-journées solidaires ;

; la sensibilisation aux problématiques climatiques des collaborateurs via diverses fresques (climat, plastique, etc.) ;

des collaborateurs via diverses (climat, plastique, etc.) ; l’organisation de la seconde semaine européenne du développement durable du Groupe ;

du Groupe ; la poursuite des temps forts internes organisés par les associations écologique, Hagir, et sportive, OHC.

GUIDANCES 2025 (HORS HIGH CONNEXION)

Compte tenu de la conclusion d’un protocole de cession de High Connexion, HighCo anticipe pour l’année 2025 :

une marge brute en repli compris entre -3% et -4% (MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ;

(MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ; une marge opérationnelle (RAO/MB) supérieure à 11% (marge opérationnelle 2024 retraitée de High Connexion : 12,4%).

Les ressources financières du Groupe seront allouées :

au retour à l’actionnaire par le paiement d’un dividende au titre de l’exercice 2024 de 0,25 € par action, en hausse de +25% (0,20 € par action versé en 2024 au titre de 2023) et par la poursuite du programme de rachat d’actions pour un montant de l’ordre de 1,0 M€ (2024 : 0,34 M€) ;

au titre de l’exercice 2024 (0,20 € par action versé en 2024 au titre de 2023) et par la poursuite du pour un montant de l’ordre de 1,0 M€ (2024 : 0,34 M€) ; au CAPEX qui devrait rester inférieur à 1,0 M€ (2024 : 0,50 M€) ;

à la mise en place des actions sur la stratégie RSE.





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MAI 2025

L’Assemblée Générale annuelle (mixte) de HighCo se tiendra le lundi 19 mai 2025 à 11h00 au siège social d’Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d’un dividende de 0,25 € par action au titre de l’exercice 2024, dont la mise en paiement sera effectuée le 27 mai 2025 (date de détachement du coupon le 23 mai 2025).

Le Conseil de surveillance a examiné les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. A la date du présent communiqué, les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des vérifications spécifiques requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel.

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu le jeudi 27 mars 2025 à 10h00. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société (www.highco.com) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte 450 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Conférence téléphonique sur les résultats annuels : jeudi 27 mars 2025 à 10h

Marge brute T1 2025 : mardi 29 avril 2025

Marge brute T2 2025 et S1 2025 : mardi 22 juillet 2025

Résultats S1 2025 : mercredi 10 septembre 2025

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 11 septembre 2025 à 10h

Marge brute T3 2025 et 9 mois 2025 : mercredi 15 octobre 2025

Marge brute T4 2025 et 12 mois 2025 : mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe