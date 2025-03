שבוע האמנות הראשון בריאד ייפתח לראשונה ויכלול יותר מ- 45 גלריות, אוספים מוזמנים, תוכנית ציבורית של הרצאות ותערוכה משתתפת ברחבי העיר

ריאד, ערב הסעודית, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- הוועדה לאמנות חזותית של ערב הסעודית חושפת את התוכנית ואת המשתתפים במהדורת הפתיחה של שבוע האמנות בריאד (Art Week Riyadh), שיתקיים בתאריכים 6-13 באפריל 2025. האירוע מתקיים באתרי תרבות מרכזיים, כולל מחוז JAX (ג'אקס) ומרכז אל מוסא בין מקומות אחרים ברחבי ריאד, ומפגיש גלריות מקומיות, אזוריות ובינלאומיות מובילות, מוסדות תרבות, אמנים, פטרונים, אספנים וחובבי אמנות. זוהי יוזמה לא מסחרית המתבססת על יסודות של קהילת אמנות דינמית כדי לטפח נוף שיתופי שבו האמנות החזותית תמשיך לפרוח לדורות הבאים.

השבוע נערך תחת הנושא על הקצה (At The Edge) ומנוהל על ידי צוות אוצרות הכולל את ויטוריה מטרזה (Vittoria Matarrese), מנהלת אמנותית ואוצרת; בסמה חרסני (Basma Harasani) וויקטוריה גנדיט לנדייס (Victoria Gandit Lelandais), אוצרות עמיתות; ושומון בסאר (Shumon Basar), אוצר - תוכנית ציבורית. האירוע מתעמק במהות הדינמית של ריאד, ומדגיש את הנוף התרבותי התוסס שלה ואת הנוכחות הגוברת שלה על במת האמנות העולמית.

המטה של שבוע האמנות בריאד נמצא בג'אקס, שם תערוכת הדגל At The Edge מפגישה יותר מ- 45 גלריות מקומיות, אזוריות ובינלאומיות, שכל אחת מהן מציגה מבחר מוצגים הבוחנים יחד את הדיאלוגים התרבותיים המתפתחים בין ערב הסעודית, אזור המזרח התיכון וצפון אפריקה וסצנת האמנות העכשווית העולמית:

A. Gorgi Gallery - טוניסיה

Ahlam Gallery – ערב הסעודית

Albareh Art Gallery – בחרין

Al Markhiya Gallery - קטאר

L’Art Pur Foundation – ערב הסעודית

AV Gallery – ערב הסעודית

Ayyam Gallery – איחוד האמירויות הערביות, בריטניה

Carbon 12 – איחוד האמירויות הערביות

Efie Gallery – איחוד האמירויות הערביות

Experimenter – הודו

Galerie Krinzinger – אוסטריה

Gallery Misr - מצרים

Galerie La La Lande – צרפת

Galleria Continua – ברזיל, סין, קובה, צרפת, איטליה, איחוד האמירויות הערביות.

Green Art Gallery – איחוד האמירויות הערביות

Hewar Art Gallery – ערב הסעודית

Hunna Art - כווית

Lawrie Shabibi - איחוד האמירויות הערביות

Layan Culture – ערב הסעודית

Le LAB – מצרים

Leila Heller Gallery – איחוד האמירויות הערביות, ארה"ב

Lisson Gallery – סין, בריטניה, ארה"ב

Mennour – צרפת, בריטניה

Nature Morte – הודו

Perrotin – סין, צרפת, הונג קונג, יפן, דרום קוריאה, ארה"ב

Sabrina Amrani – ספרד

Selma Feriani – טוניסיה

The Pill® - צרפת, טורקיה

The Third Line - איחוד האמירויות הערביות

Tabari Artspace – איחוד האמירויות הערביות

Wadi Finan Art Gallery - ירדן

במרכז אל מוסא (Al Mousa ) בריאד, יותר מ- 15 גלריות יציגו תערוכות שתוכננו במיוחד עבור שבוע האמנות בריאד, המדגישות אמנים בולטים בתחומם וכישרונות עולים מהאזור ומחוצה לו:

Abdullah Hammas Studio

Abstract Art Gallery

Ahlam Gallery

Alajilan Gallery

Alestudio

AMA Art Venue

Art Arif Gallery

Art Connection

AV Gallery

China Saudi Cultural Art Association

ERRM Art Gallery

Frame Art Gallery

Kadi Art Gallery

Kenz Gallery

Mahd Alfnon Gallery

Marsami Art Gallery

Ola Art Gallery

Takeib For Arts

Tequin Art Gallery

WHJ ALLON

Wrd Art Gallery

מחוז JAX (ג'אקס) יארח שלוש תערוכות תחת הכותרת אוספים בדיאלוג של אוספים מוזמנים מ- Ithra, Art Jameel וקבוצת המחקר והמדיה הסעודית (Saudi Research and Media), המציעות תובנה נדירה ונרחבת על הזהות התרבותית המתפתחת של סעודיה, תוך הדגשת התפקיד הקריטי של האספנות בעיצוב ושימור התרבות החזותית.

סדרה של הרצאות וסדנאות ייחודיות ב-JAX תשקף נושאים ושאלות העומדות בפני האמנות החזותית בריאד, ערב הסעודית וברחבי העולם כיום. אוצר שומון בסאר ונושא הסדרה "איך עולם האמנות?" שיעורים בערך (How to Art World? Lessons in Value), התוכנית תכלול תרומות משותפים כמו כריסטי'ס, סותבי'ס וגגוסיאן.

תוכנית תמונה נעה תדגיש את יכולתו של המדיום לחקור נרטיבים אישיים, תרבותיים וחברתיים, ותציג יצירות של ת'אסטר גייטס (Theaster Gates), זינב סדירה (Zineb Sedira), הישאם בראדה (Hicham Berrada), בני עבידי (Bani Abidi), לורן גראסו (Laurent Grasso), אפרה אל דאהרי (Afra Al Dhaheri), מוחמד בורויסה (Mohamed Bourouissa), שרה ברהים (Sarah Brahim), פרידה לאשי (Farideh Lashai ) והאשל אל למקי (Hashel Al Lamki)

ב-JAX, אחמד מאטר (Ahmed Mater), איימן זידאני (Ayman Zedani), מרווה אל-מוגאית (Marwah AlMugait ) ומוהנד שונו (Muhannad Shono), בין היתר, יפתחו את דלתות הסטודיו שלהם, בעוד שהגלריות המקומיות Athr, Hafez ו-Lift יציגו תערוכות, פאנלים וסדנאות. מוזיאון ערב הסעודית לאמנות עכשווית יציג שתי תערוכות, אמנות הממלכה (Art of the Kingdom ) וקרמיקה מסתגלת (Adaptability Ceramics), סדנאות ופופ-אפים.

ברחבי העיר, המוזיאונים ומרכזי האמנות החדשים ביותר של ריאד יקבלו את פני המבקרים לתוכניות מיוחדות - המכון המלכותי לאמנויות מסורתיות, Shamalat, גלריית Hewar, והסטודיו של האמנים עלי אל רוזייזה (Ali Al Ruzaiza), לולווה אל חומוד (Lulwah Al Homoud), עבדאללה אל-עות'מאן (Abdullah AlOthman ) ואחרים - המציעים הזדמנות להרהר כיצד העבר וההווה של ריאד נפגשים, ושופכים אור על השינוי הדינמי של העיר.

