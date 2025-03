Assemblée générale Valeo 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE







Assemblée générale 2025 de Valeo

Paris, le 26 mars 2025 - Valeo informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 22 mai 2025, à 14h30, au 3 Mazarium, 3 Rue Mazarine, 75006 Paris.

Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, d'affecter le résultat de cet exercice ainsi que de verser un dividende de 0,42 euro par action ayant droit au dividende. En cas d'approbation du dividende, celui-ci sera détaché de l'action le 26 mai 2025, avec une date de référence (record date) fixée au 27 mai 2025 et mis en paiement le 28 mai 2025.

Le Conseil d’administration a également décidé de proposer aux actionnaires de :

renouveler les mandats d'administrateur de Christophe Périllat, de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et de Véronique Weill qui arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2025. Le Conseil d'administration a souhaité confirmer la stratégie du Groupe, proposée par le Directeur Général et arrêtée par le Conseil, et réitérer sa détermination quant à sa mise en œuvre. Dans cette perspective, le Conseil d'administration a décidé de proposer le renouvellement du mandat de Directeur Général de Christophe Périllat pour la durée de son nouveau mandat d’administrateur (sous réserve de son renouvellement) lors du Conseil d'administration qui se tiendra immédiatement à l'issue de l'Assemblée, témoignant ainsi de sa grande confiance dans la capacité de Christophe Périllat à conduire cette stratégie ;

nommer Gilles Le Borgne en qualité d’administrateur en remplacement d’Alexandre Dayon dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée générale 2025 et qui n'en a pas sollicité le renouvellement. Le Président du Conseil d'administration le remercie vivement pour sa grande contribution aux travaux du Conseil d’administration et de ses comités spécialisés.

Les actionnaires seront par ailleurs appelés à se prononcer sur :

la rémunération au titre de l'exercice 2024 des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux (votes ex post) ;

les politiques de rémunération applicables aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025 (votes ex ante).

Il sera également proposé aux actionnaires de renouveler les autorisations et délégations financières à donner au Conseil d’administration en matière notamment d’émission d’actions et autres valeurs mobilières qui sont similaires à celles approuvées lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 24 mai 2023.

Enfin, les actionnaires seront invités à modifier les statuts pour tenir compte des modifications introduites par la loi dite « Attractivité » concernant les décisions du Conseil d'administration.

L’avis de réunion qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) contiendra l’ordre du jour détaillé arrêté par le Conseil d'administration, les projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion et le rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions pourront être consultés sur le site Internet www.valeo.com (rubrique Investisseurs et Actionnaires / Assemblée générale) à partir du 31 mars 2025.

Les autres documents préparatoires et renseignements relatifs à cette Assemblée seront consultables sur le site Internet précité, tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe.

Pour toute information relative à la participation à l’Assemblée ou aux modalités de mise à disposition ou de consultation des documents relatifs à l’Assemblée, nous vous invitons à contacter votre intermédiaire financier, le service Relations Investisseurs de Valeo ou Société Générale (Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3) agissant en qualité de mandataire de Valeo.







A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres: 21.5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 | 106 100 employés, 28 pays, 155 sites, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 28 février 2025. Valeo est cotée à la Bourse de Paris

Plus d'informations sur www.valeo.com













