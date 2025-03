LeddarTech présente les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

QUÉBEC, Canada, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® Holdings Inc. (« LeddarTech » ou la « Société ») (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception alimentées par l’IA, innovatrices et brevetées, annonce les résultats des votes de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 26 mars 2025 (l’« Assemblée »). Les actionnaires ont voté sur diverses propositions et ont élu les administrateurs au conseil.

Faits saillants de l’Assemblée

1. Élection des administrateurs : le groupe complet des six administrateurs a été élu pour siéger jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires ou jusqu’à ce qu’un successeur soit élu ou nommé.

Candidat Votes pour % voix votées Votes contre % voix votées Frantz Saintellemy 22 429 293 99,69 % 68 631 0,31 % Charles Boulanger 22 392 108 99,53 % 105 816 0,47 % Derek Aberle 22 470 109 99,88 % 27 815 0,12 % Yann Delabrière 22 475 831 99,90 % 22 093 0,10 % Sylvie Veilleux 22 471 696 99,88 % 26 228 0,12 % Lizabeth Ardisana 22 474 890 99,90 % 23 034 0,10 %



Comme il a été annoncé précédemment, Nick Stone et Michelle Sterling, qui étaient membres du conseil jusqu’à l’Assemblée, ont décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat.

2. Approbation de l’auditeur : la nomination de Richter S.E.N.C.R.L. en tant qu’auditeur de la Société a été approuvée, et le conseil d’administration de la Société a été autorisé à fixer la rémunération de l’auditeur.

Votes pour % voix votées Abstentions % voix votées 25 480 228 99,81 % 49 275 0,19 %



3. Autres

3.1 La modification du régime incitatif général à base d’actions de la Société visant à augmenter le nombre d’actions ordinaires disponibles pour émission aux termes de celui-ci a été approuvée et ratifiée.

Votes pour % voix votées Votes contre % voix votées Abstentions % voix votées 22 187 011 98,62 % 199 079 0,88 % 111 834 0,50 %



3.2 Une deuxième modification distincte du régime incitatif général à base d’actions de la Société, visant l’adoption d’une clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du nombre d’actions ordinaires disponibles pour émission aux termes de ce régime au cours des cinq prochaines années, a été approuvée et ratifiée.

Votes pour % voix votées Votes contre % voix votées Abstentions % voix votées 15 862 324 70,51 % 6 630 055 29,47 % 5 545 0,02 %



Pour plus de détails sur chacun de ces points, veuillez vous référer à la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 7 février 2025 disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les résultats définitifs des votes sur tous les points soumis au vote lors de l’assemblée seront publiés dans la section Relations avec les investisseurs de LeddarTech.com et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 170 demandes de brevets (dont 87 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

