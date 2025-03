Aktsiaseltsi Harju Elekter Group aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

AS Harju Elekter Group (registrikood 10029524, registriaadress Paldiski mnt 31/2,Keila) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 24. aprillil 2025 algusega kell 10.00 Nordic Hotel Forum (Capella saal), aadressil Viru väljak 3, Tallinn.



Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 24.04.2025 kell 09.00. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, so 17.04.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakorras olevaid otsuste eelnõusid on võimalik hääletada ka enne üldkoosolekut e-posti või posti teel. Täpsem teave enne üldkoosolekut hääletamise kohta on toodud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“ ning AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com.

AS Harju Elekter Group nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1. AS-i Harju Elekter Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine



Kinnitada ASi Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2024 on 153,7 miljonit eurot, müügitulu 174,7 miljonit eurot, ärikasum 6,4 miljonit eurot ning puhaskasum 3,2 miljonit eurot.

2. Kasumijaotuse kinnitamine



Kinnitada AS Harju Elekter Group 2024. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 762 244 eurot 2024. a kasum 3 174 768 eurot Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2024 52 937 012 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,15 eurot aktsia kohta*) 2 774 816 eurot Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 50 162 196 eurot

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2025, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest.

3. Põhikirja muutmine



Muuta ASi Harju Elekter Group asukohaks Tallinn, Eesti Vabariik ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

4. Juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete kinnitamine



Kinnitada ASi Harju Elekter Group juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 09.04.2025.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 21.04.2025. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293¹ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com ja Nasdaq Balti börsi kodulehel https://nasdaqbaltic.com/ avaldatud börsiteatele lisatult. AS Harju Elekter kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

AS Harju Elekter Group korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumijaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, põhikirja, juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda AS-i Harju Elekter Group koduleheküljel www.harjuelekter.com ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@harjuelekter.com.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com või saates nimetatud dokumendi(d) posti teel hiljemalt 21.04.2025 aadressil ASi Harju Elekter Group, A. H. Tammsaare tee 56 (3. korrus), Tallinn 11316. Volikirja blanketid, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadavad AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com hiljemalt 23.04.2025 kell 11.00. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata postiga hiljemalt 23.04.2025 kell 11.00 aadressil AS Harju Elekter Group, A. H. Tammsaare tee 56 (3. korrus), Tallinn 11316. Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks hääletussedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.

Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäri teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks esitada füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter Group võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Küsimusi üldkoosoleku, sh hääletamise kohta saab esitada e-posti aadressil: yldkoosolek@harjuelekter.com.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 6747400

Manused