Umicore dévoile sa feuille de route pour 2028

À l’occasion de la Capital Markets Day d’Umicore, Bart Sap, CEO, et l’Executive Leadership Team présenteront aujourd’hui les principaux résultats de la revue stratégique de Battery Materials ainsi que la feuille de route d’Umicore jusqu’en 2028.

Principales conclusions

Modèle circulaire d’Umicore plus pertinent que jamais

Plan à moyen terme conçu pour renforcer les atouts du Groupe en se concentrant sur quatre impératifs clés: Capital, Performance, Capital humain et culture, et Partenariats

Réduction des dépenses d’investissement de € 1,4 milliard entre 2025 et 2028 par rapport au plan précédent: allocation plus équilibrée du capital au sein du Groupe et déploiement rigoureux du capital

Réorientation de l'attention sur l’optimisation du potentiel de génération de de trésorerie dans les activités de base 1 et sur la récupération de la valeur dans le Business Group Battery Cathode Materials

et sur la récupération de la valeur dans le Business Group Battery Cathode Materials Battery Cathode Materials: un plan solide et autonome à moyen terme pour récupérer de la valeur, tout en explorant activement les possibilités de partenariat





Objectifs à moyen terme :

EBITDA ajusté entre € 1,0 milliard et € 1,2 milliard avec une marge d’EBITDA ajusté de plus de 23 % et un ROCE de plus de 15 % en 2028

Flux de trésorerie disponible cumulé compris entre € 1,0 et € 1,2 milliard 2

Limiter les investissements totaux sur la période 2025 – 2028 à € 2,1 milliards: € 1,6 milliard de dépenses d’investissement, dont moins de € 500 millions pour Battery Cathode Materials (€ 370 millions 3 pour achever les usines à Nysa et en Corée) environ € 500 millions 4 d’apport de fonds propres à IONWAY.







« Notre modèle circulaire est au cœur de tout ce que nous faisons. En s’appuyant sur nos connaissances approfondies de la chimie des métaux, de la métallurgie, de la science des matériaux et de la gestion des métaux, nos entreprises fondatrices sont devenues des leaders incontestés dans leurs domaines respectifs, avec des rendements de premier ordre. Ce modèle d’entreprise est également au cœur des matériaux pour batteries, pour lesquels des exigences supplémentaires sont apparues au fil du temps », a déclaré Bart Sap, CEO d’Umicore. « Notre plan se concentre sur le renforcement de notre leadership dans les activités de base et sur la poursuite de l’exploitation de leur fort potentiel de génération de trésorerie, tout en focalisant surla récupération de valeur dans l’activité Battery Cathode Materials. En nous appuyant sur nos points forts, en nous concentrant sur une gestion rigoureuse du capital et des performances, en forgeant des partenariats et en nous appuyant sur une culture forte, nous nous engageons à apporter une valeur durable à toutes nos parties prenantes »

Des progrès ciblés sur quatre impératifs clés

Capital : Des investissements strictement limités: une répartition du capital plus équilibrée au sein du Groupe et un déploiement rigoureux du capital: réduction de 50 % des dépenses d’investissement dans le groupe d’activités Battery Cathode Materials Report de l’investissement dans le recyclage des batteries Investissement pour l’avenir dans l’usine Precious Metals Refining à Hoboken, en Belgique, permettant de renforcer son avantage concurrentiel tout en renforçant sa performance environnementale, la meilleure de sa catégorie

: Des investissements strictement limités: une répartition du capital plus équilibrée au sein du Groupe et un déploiement rigoureux du capital: Performance : les gains d’efficacité opérationnelle dans l’ensemble des activités devraient permettre € 100 millions d’économies sur l’EBITDA ajusté en 2025. En outre, Umicore vise à compenser l’inflation par des gains d’efficacité bruts d’au moins € 50 millions à € 75 millions par an de 2026 à 2028.

: les gains d’efficacité opérationnelle dans l’ensemble des activités devraient permettre € 100 millions d’économies sur l’EBITDA ajusté en 2025. En outre, Umicore vise à compenser l’inflation par des gains d’efficacité bruts d’au moins € 50 millions à € 75 millions par an de 2026 à 2028. Capital humain et culture : en favorisant un état d’esprit axé sur la valeur et l’efficacité, Umicore progresse résolument vers une culture de la performance.

: en favorisant un état d’esprit axé sur la valeur et l’efficacité, Umicore progresse résolument vers une culture de la performance. Partenariats: Umicore explore activement des partenariats dans le cadre de ses activités liées aux matériaux de batteries





Maximiser le potentiel de génération de trésorerie dans les activités de base – générer € 2 milliards à € 2,2 milliards de flux de trésorerie disponibles cumulés entre 2025 et 20285

S’appuyant sur sa forte position sur le marché, Catalysis vise à maximiser sa valeur commerciale tout au long du plan. Cette activitéa l’ambition de réaliser un résultat d’environ € 1,8 milliard, avec une marge d’EBITDA ajusté d’environ 25 % et un ROCE > 35 % en 2028, tout en produisant plus de € 1,4 milliard de flux de trésorerie disponible sur la période 2025-2028.





vise à maximiser sa valeur commerciale tout au long du plan. Cette activitéa l’ambition de réaliser un résultat d’environ € 1,8 milliard, avec une marge d’EBITDA ajusté d’environ 25 % et un ROCE > 35 % en 2028, tout en produisant plus de € 1,4 milliard de flux de trésorerie disponible sur la période 2025-2028. Recycling vise à maximiser la génération de liquidités à partir des actifs actuels tout en investissant pour l’avenir. La création de valeur devrait rester en tête du secteur. Ce groupe a l’ambition de réaliser un résultat d’environ € 800 millions, avec une marge d’EBITDA ajusté à hauteur d’environ 35 % et un ROCE > 40 % en 2028, tout en produisant environ € 400 millions de flux de trésorerie disponible sur la période 2025-2028.





vise à maximiser la génération de liquidités à partir des actifs actuels tout en investissant pour l’avenir. La création de valeur devrait rester en tête du secteur. Ce groupe a l’ambition de réaliser un résultat d’environ € 800 millions, avec une marge d’EBITDA ajusté à hauteur d’environ 35 % et un ROCE > 40 % en 2028, tout en produisant environ € 400 millions de flux de trésorerie disponible sur la période 2025-2028. Specialty Materials prévoit de saisir des opportunités attrayantes sur les marchés finaux de haute technologie tout en améliorant la création de valeur dans son activité Cobalt & Specialty Materials. Umicore a l’ambition de réaliser un résultat d’environ € 600 millions, avec une marge d’EBITDA ajusté de plus de 20 % et un ROCE > 12,5 % en 2028, tout en produisant environ € 300 millions de flux de trésorerie disponible sur la période 2025-2028.





Récupération de valeur dans le Business Group Battery Cathode Materials

Umicore a élaboré un plan solide et autonome à moyen terme visant à récupérer une valeur maximale sur ses investissements grâce à une discipline stricte en matière de coûts et de liquidités.

Umicore réduit ses dépenses d’investissement de € 800 millions sur la période 2025-2028 par rapport au plan précédent. Elle exploitera ses actifs en tirant parti de la flexibilité de son impact et en maximisant l’utilisation de ses usines, tout en appliquant une gestion stricte des coûts et un déploiement rigoureux des capitaux.

Les dépenses d’investissement restantes, d’un montant de 370 millions6 permettront d’atteindre une capacité de CAM à 45 GWh en Pologne et à 40 GWh en Corée. Ces derniers investissements sont axés sur le respect des engagements vis-à-vis des clients et en ce qui concerne les produits, tout en permettant de réaliser des économies d’échelle. Dans sa coentreprise IONWAY avec PowerCo de Volkswagen, Umicore prévoit d’apporter environ € 500 millions7 en fonds propres sur la base des vagues d’investissement engagées sur le même horizon de temps.

Umicore s’appuiera sur ses solides contrats avec ses clients, qui comprennent des dispositions de type « take-or-pay », ainsi que des mécanismes de protection supplémentaires, tout en se concentrant davantage sur la diversification des clients et des plateformes.

En exécutant d’une façon autonome ce plan ajusté à moyen terme , Umicore poursuit les ambitions suivantes:

Générer un EBITDA ajusté positif en 2026, et un EBIT ajusté et des flux de trésorerie disponible positifs en 2027

Générer des revenus 8 d’environ € 1,1 milliard en 2028

d’environ € 1,1 milliard en 2028 EBITDA ajusté dans la fourchette de € 275 millions à € 325 millions en 2028

Marge d’EBITDA ajusté > 25 % en 2028

ROCE d’environ 9 % d’ici à 2028





Exploration active des possibilités de partenariat dans le Business Group Battery Cathode Materials

Umicore a considérablement redimensionné son plan à moyen terme pour Battery Cathode Materials, ce qui lui permet de l’exécuter de manière autonome. Dans le même temps, l’entreprise continue de chercher des moyens d’accélérer la récupération de la valeur. À cette fin, Umicore étudie activement les possibilités de partenariat.

Umicore organise sa Capital Markets Day destinée aux investisseurs et analystes aujourd’hui à 12h30 UTC. Cet événement sera retransmis en direct sur internet à l’adresse suivante : Journée des marchés de capitaux 2025 | Umicore.

Note concernant les informations prévisionnelles

This press release contains forward-looking information that involves risks and uncertainties, including statements about Umicore’s plans, objectives, expectations and intentions.​

Should one or more of these risks, uncertainties or contingencies materialize, or should any underlying assumptions prove incorrect, actual results could vary materially from those anticipated, expected, estimated or projected.

Readers are cautioned that forward-looking statements inherently include known and unknown risks and are subject to significant business, economic and competitive uncertainties and contingencies, many of which are beyond the control of Umicore. As a result, neither Umicore nor any other person assumes any responsibility for the accuracy of these forward-looking statements. Umicore does not commit to review any of its forward-looking statements on new information or developments unless applicable by law.



The global economic landscape continues to be disrupted by persistent geopolitical tensions leading to limited visibility on end market demand. Umicore is navigating this volatile environment by maintaining its focus on resilience, adaptability, and efficiency across the Group. Projections are based on the current market conditions and geopolitical landscape as of the date of publication. The provided outlook does not include any assumptions on the potential impact of the introduction of tariffs.

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Umicore.

Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où des hypothèses retenues s’avéreraient incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés.

Il est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Umicore. Dans ce contexte, Umicore et toute autre personne décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles fournies. Umicore ne s'engage pas à revoir ses déclarations prévisionnelles en fonction de nouvelles informations ou de nouveaux développements, sauf si la loi l'exige.

Le paysage économique mondial continue d'être perturbé par des tensions géopolitiques persistantes, ce qui limite la visibilité sur la demande du marché final. Umicore fait face à cet environnement volatile en continuant à mettre l'accent sur la résilience, l'adaptabilité et l'efficacité dans l'ensemble du Groupe. Nos perspectives sont basées sur les conditions actuelles du marché et le paysage géopolitique à la date de publication de ce communiqué de presse. Les perspectives fournies n'incluent aucune hypothèse sur l'impact potentiel de l'introduction de droits de douane.





À propos d’Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Elle se concentre sur les domaines d’application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre groupes d’activités: Battery Materials Solutions, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque groupe d’activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission: materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 500 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,5 milliards (chiffre d’affaires de € 14,9 milliards) en 2024.

Pour tout complément d’information

Investor Relations Media Relations Caroline Kerremans

Eva Behaeghe +32 2 227 72 21

+32 2 227 70 68 Marjolein Scheers

Caroline Jacobs +32 2 227 71 47

+32 2 227 71 29

Veuillez consulter le site web du Groupe Umicore, la salle de presse et les pages consacrées aux relations avec les investisseurs .

Pour les images, visitez notre galerie de médias et notre centre vidéo.





1 Catalysis, Recycling, Specialty Materials

2 Le flux de trésorerie disponible comprend le flux de trésorerie opérationnel disponible (y compris les variations du fonds de roulement) moins les dépenses d'investissement, les dépenses de développement capitalisées et les apports de fonds propres dans les coentreprises.

3 Dont € 150 millions inclus dans les orientations pour 2025 communiquées lors de la publication des résultats de l’exercice 2024

4 Dont € 400 millions inclus dans les orientations pour 2025 communiquées lors de la publication des résultats de l’exercice 2024.

5 Les prévisions relatives aux métaux précieux – or, argent, rhodium, platine et palladium – sont établies aux taux actuels (janvier 2025), celles des autres métaux sont établies aux taux moyens de 2024.

6 Dont € 250 millions inclus dans les orientations pour 2025 communiquées lors de la publication des résultats de l’exercice 2024.

7 Dont € 400 millions inclus dans les orientations pour 2025 communiquées lors de la publication des résultats de l’exercice 2024.

8 Toute mention de revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments des revenus diminués de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn)