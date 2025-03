Umicore onthult stappenplan naar 2028

Umicore CEO Bart Sap en het Executive Leadership Team presenteren vandaag op de Capital Markets Day de belangrijkste resultaten van de strategieherziening van Battery Materials en het stappenplan van Umicore tot en met 2028.

Belangrijkste boodschappen

Umicore’s circulaire bedrijfsmodel is relevanter dan ooit.

Plan voor de middellange termijn gericht op het benutten van de sterke punten van de Groep met vier belangrijke aandachtspunten: Kapitaal, Prestaties, Mensen & Cultuur, Partnerschappen.

Investeringsuitgaven verminderd met € 1,4 miljard tussen 2025 en 2028 ten opzichte van het vorige plan: evenwichtigere kapitaalallocatie binnen de Groep en strikte kapitaalinzet.

Focus verlegd naar maximaliseren van kasstroomgenererend potentieel in de activiteiten die de fundamenten vormen 1 en waardeherstel in Battery Cathode Materials.

Battery Cathode Materials: robuust autonoom plan op middellange termijn om waarde te herstellen en tegelijk actief partnerschapsopties te onderzoeken.





Doelstellingen op middellange termijn

Aangepaste EBITDA van € 1,0 miljard to € 1,2 miljard met een aangepaste EBITDA marge > 23% en een ROCE > 15% in 2028

Cumulatieve vrije kasstroom tussen € 1,0 en € 1,2 miljard 2

Beperking van de totale investeringen van 2025 – 2028 tot € 2,1 miljard: € 1,6 miljard investeringsuitgaven, waarvan minder dan € 500 miljoen in Battery Cathode Materials (€ 370 miljoen 3 om de voetafdruk in Polen en Korea te voltooien) Ongeveer € 500 miljoen 4 kapitaalinbreng in IONWAY.







“Ons circulaire bedrijfsmodel vormt de kern van alles wat we doen. Dankzij het benutten van onze doorgedreven kennis van metaalchemie, metallurgie, materiaalwetenschappen en metaalbeheer zijn onze activiteiten die de fundamenten vormen, uitgegroeid tot onbetwiste leiders op hun respectieve domeinen met toonaangevende rendementen. Datzelfde bedrijfsmodel ligt ook aan de basis van batterijmaterialen waar na verloop van tijd bijkomende vereisten zijn ontstaan,” zei Bart Sap, CEO van Umicore. “Ons plan richt zich op het versterken van ons leiderschap in de activiteiten die de fundamenten vormen en het verder ontsluiten van hun sterke kasstroomgenererende potentieel, terwijl we Battery Cathode Materials voorbereiden op waardeherstel. Door voort te bouwen op onze sterke punten, ons te richten op een strikt kapitaal- en prestatiebeheer, partnerschappen aan te gaan en het uitbouwen van een sterke cultuur, willen we duurzame waarde leveren aan al onze stakeholders.”

Gerichte vooruitgang op vier sleutelgebieden

Kapitaal : Streng beheerste investeringen: evenwichtigere kapitaalallocatie binnen de Groep en strikte kapitaalinzet: 50% lagere investeringsuitgaven in Battery Cathode Materials. Uitgestelde investering in batterijrecyclage. Investering in de toekomst van de Precious Metals Refining-fabriek in Hoboken, België, om haar concurrentievoordeel te behouden en tegelijkertijd haar sterke milieuprestaties te versterken.

: Streng beheerste investeringen: evenwichtigere kapitaalallocatie binnen de Groep en strikte kapitaalinzet: Prestaties : operationele efficiëntie in alle activiteiten zullen naar verwachting € 100 miljoen opleveren in aangepaste EBITDA-besparingen in 2025. Bovendien blijft Umicore ernaar streven de inflatie te compenseren door bruto efficiëntieverbeteringen van minimaal € 50 miljoen tot € 75 miljoen per jaar over de periode van 2026 tot 2028.

: operationele efficiëntie in alle activiteiten zullen naar verwachting € 100 miljoen opleveren in aangepaste EBITDA-besparingen in 2025. Bovendien blijft Umicore ernaar streven de inflatie te compenseren door bruto efficiëntieverbeteringen van minimaal € 50 miljoen tot € 75 miljoen per jaar over de periode van 2026 tot 2028. Mensen & Cultuur : door een waarde- en efficiëntiegerichte mentaliteit aan te moedigen, zet Umicore beslissende stappen in de richting van een prestatiegerichte cultuur.

: door een waarde- en efficiëntiegerichte mentaliteit aan te moedigen, zet Umicore beslissende stappen in de richting van een prestatiegerichte cultuur. Partnerschappen: Umicore is actief op zoek naar partnerschappen in haar activiteiten rond batterijmaterialen.





Maximaliseren van het kasstroomgenererende potentieel in de activiteiten die de fundamenten vormen – ontsluiten van € 2 miljard tot € 2,2 miljard cumulatieve vrije kasstromen tussen 2025 en 20285

Voortbouwend op zijn sterke marktpositionering wil Catalysis zijn bedrijfswaarde verder maximaliseren tijdens de duur van het plan. Het heeft de ambitie om ongeveer € 1,8 miljard aan inkomsten 6 te genereren, met een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 25% en een ROCE > 35% in 2028, en tegelijk meer dan € 1,4 miljard vrije kasstroom te genereren van 2025 tot 2028.

zijn bedrijfswaarde verder maximaliseren tijdens de duur van het plan. Het heeft de ambitie om ongeveer € 1,8 miljard aan inkomsten te genereren, met een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 25% en een ROCE > 35% in 2028, en tegelijk meer dan € 1,4 miljard vrije kasstroom te genereren van 2025 tot 2028. Recycling wil de kasstroomgeneratie uit de vlottende activa maximaliseren en tegelijk investeren in de toekomst. De waardecreatie zal naar verwachting toonaangevend blijven in de sector. De ambitie is om inkomsten te genereren van ongeveer € 800 miljoen, met een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 35% en een ROCE > 40% in 2028, en tegelijk ongeveer € 400 miljoen vrije kasstroom te genereren van 2025 tot 2028.

wil de kasstroomgeneratie uit de vlottende activa maximaliseren en tegelijk investeren in de toekomst. De waardecreatie zal naar verwachting toonaangevend blijven in de sector. De ambitie is om inkomsten te genereren van ongeveer € 800 miljoen, met een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 35% en een ROCE > 40% in 2028, en tegelijk ongeveer € 400 miljoen vrije kasstroom te genereren van 2025 tot 2028. Specialty Materials verwacht aantrekkelijke kansen in hightech eindmarkten te grijpen en tegelijkertijd de waardecreatie in zijn activiteiten Cobalt & Specialty Materials te verbeteren. Umicore heeft de ambitie om inkomsten te genereren van ongeveer € 600 miljoen, met een aangepaste EBITDA-marge > 20% en een ROCE > 12,5% in 2028, en tegelijk een vrije kasstroom van ongeveer € 300 miljoen te genereren van 2025 tot 2028.





Waardeherstel in Battery Cathode Materials

Umicore heeft een robuust autonoom plan op middellange termijn opgesteld dat de maximale waarde uit haar investeringen wil halen met een strikte kosten- en kasstroombeheersing.

Umicore verlaagt de investeringsuitgaven met € 800 miljoen over de periode 2025 tot 2028 in vergelijking met het vorige plan. Ze zal haar activa aanwenden om haar flexibele voetafdruk te benutten en maximaal gebruik te maken van haar fabrieken. Tegelijk zal ze een strikt kostenbeheer en een strenge kapitaalinzet toepassen.

De resterende investeringsuitgaven van € 370 miljoen7 brengen de CAM-capaciteit in Polen op 45 GWh en in Korea op 40 GWh. Die laatste investeringen zijn gericht op het waarmaken van klant- en productbeloften en het realiseren van schaalvoordelen. In haar joint venture IONWAY met PowerCo, dat onderdeel van Volkswagen, is Umicore van plan om ongeveer € 500 miljoen8 in te brengen in eigen vermogen op basis van toegezegde investeringsgolven over dezelfde tijdshorizon.

Umicore zal gebruik maken van haar sterke klantencontracten die take-or-pay-provisies bevatten, evenals bijkomende beschermingsmechanismen, en zich meer richten op klanten- en platformdiversificatie.

Met dit vernieuwde autonome plan op middellange termijn streeft Umicore naar:

een positieve aangepaste EBITDA in 2026, en een positieve aangepaste EBIT en vrije kasstroom in 2027

het genereren van inkomsten van ongeveer € 1,1 miljard in 2028

een aangepaste EBITDA tussen € 275 miljoen en € 325 miljoen in 2028

een aangepaste EBITDA-marge van > 25% in 2028

een ROCE van ongeveer 9% tegen 2028







Actief op zoek naar partnerschapopties in Battery Cathode Materials

Umicore heeft haar plan op middellange termijn voor Battery Cathode Materials aanzienlijk herzien zodat het autonoom kan worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijft de onderneming zoeken naar manieren om het waardeherstel te versnellen. Daarom onderzoekt Umicore actief de mogelijkheden voor partnerschappen.

Umicore houdt vandaag om 12.30 uur UTC haar Capital Markets Day voor beleggers en analisten. Het evenement zal worden gestreamd via live webcast, te vinden op: Capital Markets Day 2025 | Umicore.



Disclaimer



Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore.

Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten.

Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van Umicore vallen. Dientengevolge neemt noch Umicore, noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Het wereldwijde economische landschap blijft verstoord door aanhoudende geopolitieke spanningen, wat leidt tot beperkte zichtbaarheid op de vraag van eindmarkten. Umicore navigeert deze volatiele context door zich te blijven richten op veerkracht, aanpassingsvermogen en efficiëntie binnen de Groep.



De vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en het geopolitieke landschap op de datum van publicatie. De vooruitzichten bevatten geen veronderstellingen over de mogelijke impact van de invoering van tarieven.

Over Umicore

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep. De onderneming legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalwetenschappen, scheikunde en metallurgie een concreet verschil maakt. Haar activiteiten zijn opgedeeld in vier business groups: Battery Materials Solutions, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke business group is georganiseerd in marktgerichte business units, die materialen en oplossingen bieden die toonaangevend zijn in nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar zijn in het dagelijkse leven.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De doorgedreven doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – vloeit voort uit de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan haar missie: ‘materials for a better life’.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore zijn verspreid over de hele wereld. Met haar meer dan 11.500 medewerkers wil ze optimaal voldoen aan de behoeften van haar internationale klanten. De Groep heeft in 2024 (metaal niet inbegrepen) inkomsten van € 3,5 miljard gegenereerd (omzet van € 14,9 miljard).

