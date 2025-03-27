Bitget 贊助車手 Flávio Sampaio 參加 Porsche Cup Brasil 賽事

維多利亞，塞舌爾, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所 Bitget 將在賽車運動領域大展身手，成為 Porsche Cup Brasil 2025 參賽車手 Flávio Sampaio 的官方贊助商。 這項合作關係將於 2025 年 4 月賽季揭幕戰中啟動，象徵金融的持續變革與刺激的賽車運動世界的融合。

此次合作將 Bitget 與 Porsche 一貫以來的精準和速度結合起來，創造出一個能夠引起加密貨幣愛好者和賽車運動擁躉共鳴的夥伴關係。 Bitget 致力融合運動與加密貨幣這兩個領域，這次贊助車手 Flávio Sampaio 參加 2025 Porsche Carrera Cup Brazil 賽季，完全符合公司的使命。

錦標賽於 3 月 22 日和 23 日在莫吉瓜蘇的 Velocitta 賽道拉開序幕，並將在整個 11 月持續進行，最後一場賽段將於 8 日和 9 日在聖保羅 Interlagos 賽道舉行。 Bitget 因這次支援 Flávio 而成為首個參與該賽事的加密貨幣交易所，並將在拉丁美洲最大的 Grand Touring 類別賽事中擁有自己的賽車。

過去，Bitget 亦曾與阿根廷球星 Lionel Messi 在 2022 年至 2024 年期間成功合作，並曾贊助意大利 Juventus 女子足球隊。 目前，該公司也支援其他重大運動項目，合作夥伴包括土耳其運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員)。

對此合作關係，Flávio Sampaio 表示：「能夠與 Bitget 合作，我感到非常興奮，並希望有助激發賽車運動擁躉對加密貨幣世界的興趣。 體育迷的特徵往往與加密貨幣投資者相似。 我相信我們可以在這兩個世界之間建立有趣的連接。」

Flávio Sampaio 從 12 歲開始其小型賽車車生涯至 2001 年，曾參加過各州和全國主要錦標賽。 2007 年，他獲邀參加 Stock Car 的預備組別 Stock Jr.。 2008 年，他加入了 ATW Racing，參與 Stock Light。 2010 年，他受邀參加 Mini Cooper Challenge 類別的比賽；2014 年，他轉戰 GT3 Challenge。

此次合作所用的賽車是一輛 Porsche 911 GT3 Cup，採用 Bitget 標誌性的黑青色塗裝，體現該交易所對速度、可靠性和效能的承諾。 這輛車配備動力澎湃的 510CV 發動機，是 Bitget 作為高效能交易引擎的隱喻，旨在提供無可匹敵的效率和成果。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「此合作關係不僅涉及在賽道飛車的速度，亦是為了推動加密貨幣領域的創新。 我們認為 Flavio 的運動精神亦體現了 Bitget 所秉持的相同原則：策略、適應性和高效執行力。 與賽車運動專業人士攜手參與以精準度和競爭精神著稱的系列賽，讓我們能夠吸引既重視科技進步又勇於在衡量之後承擔適當風險的受眾。 」

Porsche Cup Brasil 匯聚眾多巴西頂級賽車運動擁躉和運動愛好者，是 Bitget 吸引眼光獨到的觀眾的理想場合。 與會者將享受到的一個獨特體驗就是進入賽道庭院，那裡的計時螢幕和即時比賽廣播可為觀眾帶來身臨其境的動態感受。 Bitget 的 VIP 訪客還可以與車手見面、參觀維修賽道並參加 Porsche Experience Rides；在這個體驗當中，他們將與戴著 Bitget 品牌頭盔的專業車手一起駕駛。

巴西的加密貨幣採用率正在顯著增長，當地用戶超過 4,000 萬，令該國成為 Bitget 擴張業務的關鍵市場。 透過與 Porsche 參賽車手 Flávio Sampaio 合作，Bitget 得以加強在當地的影響力，提升其作為頂級新興加密貨幣品牌的全球聲譽。 此次贊助表明 Bitget 能夠以重視創新和效能的共同價值觀為基礎，與不同受眾建立聯繫，包括加密貨幣交易者到賽車運動愛好者等。

引擎轟鳴伴隨市場興旺，Bitget 和 Porsche Cup Brasil 將重新定義融合速度與資產的內涵。 這項合作關係讓人興奮期待，在 Bitget 的引領下，金融界和賽車運動將邁向輝煌的未來。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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