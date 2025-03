KAVATSUS TEHA VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE ENEFIT GREEN AS-I AKTSIATE OMANDAMISEKS

Enefit Green AS-i aktsionär Eesti Energia AS (registrikood: 10421629, edaspidi „Ülevõtja“) teavitas täna, 27. märtsil 2025, kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigi veel Ülevõtjale mitte kuuluvate Enefit Green AS aktsiate omandamiseks. Alljärgnevalt avaldame Ülevõtja teate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tegemise kavatsuse kohta muutmata kujul.

_____________________________________________________________________________

TEADE KAVATSUSEST TEHA VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE ENEFIT GREEN AS‑I AKTSIATE OMANDAMISEKS

Eesti Energia AS (Eestis registreeritud äriühing registrikoodiga 10421629, „Eesti Energia“ või „Ülevõtja“) teatab kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigile Enefit Green AS („Enefit Green“) aktsionäridele kõigi Enefit Greeni aktsiate, mis ei kuulu Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“).

Ülevõtja soovib suurendada oma osalust Enefit Greenis vähemalt 90%-ni. Eduka Pakkumise järgselt on Ülevõtjal kavatsus taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist väärtpaberituruseaduse § 1821 ja äriseadustiku 291. peatüki sätete alusel ning alustada menetlust lõpetamaks Enefit Greeni aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning Ülevõtjal ei ole väärtpaberituruseaduse § 166 lg 1 kohaselt kohustust teha Pakkumine. Ülevõtja kavandab teha Pakkumise hinnaga 3,40 eurot ühe Enefit Greeni aktsia kohta. Ülevõtja on hinna määranud lähtudes Enefit Greeni aktsia viimase kolme kuu keskmisest börsihinnast Nasdaq Tallinna Börsil (2,68 eurot aktsia kohta), millele on juurde arvatud sarnaste tehingute baasil leitud keskmine preemia 0,72 eurot (27%) aktsia kohta.

Vabatahtlik ülevõtmispakkumine tähendab, et Ülevõtja ei pea aktsiate ostuhinna määramisel lähtuma ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud õiglase hinna määratlemise kriteeriumitest. Samuti tähendab see, et aktsionäridel ei ole kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta Pakkumine vastu või mitte. Eesti Energia käsitleb aktsionäre võrdselt ning Pakkumine tehakse kõikide Enefit Greeni aktsiate suhtes, mis veel ei kuulu Ülevõtjale.

Aktsiate eduka ülevõtmise tulemusel tuuakse kokku Eesti Energia kontserni müügi- ja tootmisportfell, et suurendada investeerimisvõimekust taastuvenergia tootmisvõimsuste suurendamiseks ja juhitava võimsuse rajamiseks, seeläbi tagada konkurentsivõimeline elektri müügihind ning stabiilne omanikutulu tulevikus. Kavandatud tehingute tulemusena väheneb Enefit Greeni halduskoormus ja seda ennekõike aruandluse korraldamise osas (näiteks langeb ära vajadus koostada ja avalikustada iga-kvartaalseid vahearuandeid). Ka muutub lihtsamaks õiguslik raamistik, milles Enefit Green tegutseb. Selle tulemusel lihtsustub ja tõhustub kontserni tasemel tütarettevõtete juhtimine. See omakorda panustab Eesti Energia kontserni konkurentsivõime kasvu, mis on oluline Eesti energiajulgeoleku tagamiseks. Eesti Energia juhtkonna hinnangul võib kontserni müügi- ja tootmisportfelli kokkutoomine suurendada Eesti Energia kontserni kasumlikkust eelduslikult kuni 40-60 miljoni euro ulatuses. Müügi- ja tootmisportfelli kokku toomiseks on parim lahendus Enefit Greeni väikeaktsionäride välja ostmine ja börsil noteerimise lõpetamine.

Eduka Pakkumise järgselt kavandab Ülevõtja oma võlakirjade avalikku pakkumist Eestis („Võlakirjapakkumine“). Võlakirjapakkumise peamine eesmärk on pakkuda investoritele, kes omasid Enefit Greeni aktsiaid ning kes otsustasid aktsiad Pakkumise käigus Ülevõtjale võõrandada, võimalust jätkata investeerimist Eesti Energia kontserni. Käesolevaga ei ole tegemist Võlakirjapakkumise tegemisega ning selle tegemine sõltub muuhulgas Võlakirjapakkumise prospekti kinnitamisest Finantsinspektsiooni („FI“) poolt.

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko:

„Eesti Energia peab muutuma rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks energiakontserniks. Nii Eesti Energia sisene kui väliste ekspertide analüüs näitas, et nii ettevõttele kui ka Eesti riigile on Enefit Greeni täielik tagasitoomine kontserni koosseisu selle sihi saavutamiseks parim lahendus. Enefit Greeni aktsiate tagasiostmine võimaldaks luua integreeritud energiakontserni, kus elektri tootmise- ja müügiportfellid on ühendatud. Juhitavate elektrijaamade ja taastuvenergia toodangu kombineerimine võimaldab pakkuda konkurentsivõimelisema hinnaga elektrit, tõsta kasumlikkust ja taastada investeerimisvõimekus.“.

Pakkumise ja selle vastuvõtmise tingimused sätestatakse Ülevõtja poolt avalikustatavas Pakkumise prospektis („Prospekt“) ja Pakkumise teates. Ülevõtja esitab kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Prospekti ja Pakkumise teate kooskõlastamiseks FI-le. Esialgse kavatsuse kohaselt soovib Ülevõtja Pakkumise korraldada alljärgneva ajakava kohaselt, kuid Ülevõtja juhib tähelepanu, et tegu on vaid esialgse Ülevõtja kavatsusega ning see ei ole Ülevõtjale siduv, kuivõrd Pakkumise täpse ajakava selgumist mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas sõltub Pakkumise ajakava ülevõtmispakkumise kooskõlastamisest FI-s. Pärast FI kooskõlastust avaldatakse Prospekt ja Pakkumise teade koos täpse Pakkumise ajakavaga FI poolt osundatud kuupäeval, milles võib olla erisusi käesolevas teates toodud ajakavaga.





8. aprill 2025 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus 12. mai 2025 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp 14. mai 2025 Pakkumise tulemuste avaldamine 16. mai 2025 Pakkumise arvelduse väärtuspäev





Eesti Energia korraldab homme 28. märtsil 2025 Enefit Greeni investoritele veebiseminarid tutvustamaks oma kavatsust teha Pakkumine. Veebiseminaridega on võimalik liituda järgmistel linkidel:

28. märts 2025 kell 10:00-10:45 eesti keeles – Liitun

28. märts 2025 kell 11:00-11:45 inglise keeles – Liitun

Käesolev ei ole pakkumine ega üleskutse mistahes väärtpaberite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis. Käesolev teade on teade kavatsusest teha Pakkumine ega kujuta endast Pakkumise teadet ega Prospekti. Pakkumine toimub ainult siis, kui FI kooskõlastab Pakkumise ning Pakkumine tehakse vaid kooskõlas FI poolt kooskõlastatud Prospekti ja Pakkumise teatega.

Käesolevas dokumendis sisalduv viide kavatsusele teha teatud tingimustel Võlakirjapakkumine ei kvalifitseeru väärtpaberite avalikuks pakkumiseks Eesti õiguse sh määruse (EL) 2017/1129 (Prospektimäärus) mõistes ning tegu ei ole prospektiga. Võlakirjapakkumine toimub võlakirjaprospekti alusel, mille peab kinnitama FI. Ülevõtja on alustanud menetlust võlakirjaprospekti kinnitamiseks, kuid puudub kindlus, et FI selle kinnitab. Ülevõtjal ei ole kohustust Võlakirjapakkumist teha ning Ülevõtja võib igal ajal Võlakirjapakkumise tegemisest loobuda või selle tühistada või muuta selle tingimusi.

Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreeringu teostamist või mistahes muude meetmete rakendamist. Erinevuste korral Prospekti sisu ja mis tahes muu dokumendi või teate või nende tõlgete vahel kohaldatakse eestikeelse Prospekti tingimusi.

Käesolev teade ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks sellistesse riikidesse ega isikutele kelle suhtes pädevad asutused on kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes on saanud käesoleva dokumendi või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada käesolevat dokumenti nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele.

Ei käesolev dokument ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja ega ühegi teise isiku soovitust käesoleva dokumendi (sh mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Enefit Greeni aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima Enefit Greeni ning tema tütarühingute finantsseisundit ja olukorda ning andma Pakkumisele oma hinnangu.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon esitatakse teate kuupäeva seisuga ja see võib muutuda.