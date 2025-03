KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 27.3.2025 KLO 11.00

Kalmar käynnistää Business Finlandin rahoittaman viisivuotisen Move2Green-ohjelman kehittääkseen vähäpäästöisiä ja älykkäitä materiaalien käsittelyn ratkaisuja

Kalmar käynnistää viisivuotisen Move2Green -tutkimus- ja kehitysohjelman ja on saanut 20 miljoonan euron rahoituksen Business Finland Leading Company Competition -kilpailusta. Kalmarin johtaman Move2Green-hankkeen tavoitteena on edistää raskaiden materiaalien käsittelyn hiilineutraaliutta kehittämällä sähköistä laitevalikoimaa ja dataan perustuvia palveluja. Hankkeen visiona on mahdollistaa Kalmarin asiakkaiden nettonollapäästöinen logistiikkaketju satamissa, terminaaleissa ja muussa raskaassa logistiikassa vuoteen 2045 mennessä.

Vihreä siirtymä tarvitsee ekosysteemin

"Raskaiden materiaalien käsittely on merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde, ja meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vähentää laajan 68 000 laitteen aktiivisen laitekantamme käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Sähköisten laitteiden kysyntä kasvaa, ja asiakkaamme etsivät yhä enemmän kestäviä ratkaisuja. Menestyksen varmistamiseksi tarvitsemme laajan ekosysteemin kehittämään esimerkiksi latausratkaisuja ja ohjelmistoja," sanoo Kalmarin toimitusjohtaja Sami Niiranen.

Move2Green-hanke kokoaa yhteen jopa yli 150 ekosysteemikumppania, teollisuuden organisaatiota, teknologiayritystä, tutkimuslaitosta ja yliopistoa. Yhteistyön tavoitteena on käynnistää ja johtaa laaja-alaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja, lisätä tutkimus- ja kehitysinvestointeja ja rakentaa ratkaisuja, jotka tehostavat raskaan logistiikan toimintaa ja tukevat sen siirtymää vähäpäästöiseen tulevaisuuteen.

Viisivuotisen hankkeen aikana Kalmar on sitoutunut kasvattamaan tutkimus- ja kehityspanostuksiaan. Ekosysteemi mahdollistaa suurten ja pk-yritysten yhteistyön ja pitkällä aikavälillä on odotettavissa, että hankkeen työllistävä vaikutus TKI-ekosysteemissä on tuntuva.

Kohti globaalisti kestävää raskaiden materiaalien käsittelyä

Move2Green on merkittävä askel kohti vähäpäästöistä ja älykästä raskaiden materiaalien käsittelyä. Yhteistyössä Business Finlandin ja ekosysteemikumppanien kanssa Kalmar kehittää teknologioita, jotka edistävät kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Move2Green tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden innovatiiviseen tutkimus- ja kehitystyöhön, joka vauhdittaa vihreää ja digitaalista siirtymää Suomessa. Move2Green-hankkeen tavoitteena on kehittää lisäksi puhtaan energian ratkaisuja sekä uusia liiketoimintamalleja, joissa kiertotalous ja elinkaariajattelu ovat keskeisessä roolissa.

Business Finland etsii vetureiden haastekilpailuilla rahoitettaviksi globaalisti toimivien tai globaaliin toimintaan tähtäävien yritysten tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa ne ratkovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavat oleellisesti Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Veturiyrityksiltä edellytetään, että ne kasvattavat merkittävästi t&k-toimintaansa Suomessa ja rakentavat uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä. Business Finland rahoittaa veturiyrityksen hankkeiden lisäksi niiden ekosysteemiin kuuluvien kumppaneiden t&k-hankkeita.

