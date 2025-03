Bourse Direct Horizon distingué aux 40e Oscars de l’Assurance Vie pour sa performance en gestion pilotée

Communication à caractère promotionnel.

L’assurance vie présente un risque de perte en capital.





Le contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon se distingue une nouvelle fois en 2025 en remportant un Oscar de l’Assurance Vie décerné par Gestion de Fortune. Ce prix, obtenu dans la catégorie « Contrat d’assurance vie à gestion profilée - profil dynamique », récompense la qualité et la pertinence de la gestion pilotée proposée aux épargnants.

Un Oscar de l'Assurance Vie pour son profil «DNCA Diversifié Dynamique»

L’Oscar décerné par Gestion de Fortune met en lumière la capacité de Bourse Direct à répondre aux attentes des épargnants en quête de performance, grâce à une gestion pilotée structurée. Le profil «DNCA Diversifié Dynamique», conçu pour optimiser son capital à long terme, repose sur une exposition actions cible de 70 % à 100 %, avec un horizon d’investissement recommandé de cinq ans.

« Recevoir cette distinction pour Bourse Direct Horizon souligne la qualité de l’offre que nous proposons à nos clients et notre volonté de leur offrir des solutions d’investissement adaptées et accessibles. Ce prix est aussi une reconnaissance du travail de nos partenaires qui mettent leur expertise au service des épargnants », souligne Julie Ruffin, Responsable marketing de Bourse Direct.

Un partenariat stratégique avec DNCA Finance

Bourse Direct s’appuie sur l’expertise de DNCA Finance, acteur de référence en gestion d’actifs en France. Le profil «DNCA Diversifié Dynamique» récompensé par Gestion de Fortune est géré par Generali Vie qui prend conseil auprès de DNCA Finance.

« Ce prix récompense notre approche de gestion, fondée sur une allocation agile et une analyse approfondie des marchés financiers. Nous mettons tout en œuvre pour identifier les meilleures opportunités et ajuster la stratégie en fonction des conditions économiques, afin de maximiser le potentiel de croissance pour les épargnants », déclare David Tissandier – Responsable Multigestion chez DNCA Finance.

Un contrat d’assurance vie au service des épargnants

Avec cette nouvelle distinction, Bourse Direct Horizon confirme son positionnement parmi les solutions d’assurance vie les plus compétitives du marché, offrant aux épargnants une gestion adaptée à leur profil d’investissement.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

https://www.boursedirect.fr/fr/assurance-vie/bourse-direct-horizon

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

Bourse Direct Horizon est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative libellé en euros et/ou en unités de compte et/ou en engagements croissance donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (fonds croissance) assuré par Generali Vie, entreprise régie par le code des Assurances. Le document d’information clé du contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez obtenir ce document auprès de Bourse Direct ou en vous rendant sur le site www.generali.fr.

Bourse Direct, Courtier d’assurance numéro ORIAS 08044344. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances. Bourse Direct n’est liée par aucun contrat d’exclusivité avec un assureur et n’a aucun lien capitalistique avec l’assureur.

Pièce jointe