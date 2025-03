KH Group Oyj

KH Group Oyj:n vuosikertomus 2024 on julkaistu

KH Groupin vuosikertomus vuodelta 2024 julkaistiin tänään. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.



KH Group julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena, suomenkielisenä xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitteet on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on antanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportti sekä xHTML-tiedosto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com sekä tämän tiedotteen liitteinä.

