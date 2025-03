Harboes Bryggeri A/S justerer forventningerne til regnskabsåret 2024/2025





Oprindelige forventninger Forventninger pr. 18. december 2024 Aktuelt justerede forventninger EBITDA 150 – 190 mDKK 160 – 180 mDKK 140 – 150 mDKK Resultat før skat 60 – 100 mDKK 70 – 90 mDKK 50 – 60 mDKK





Justeringen tilskrives primært, at omkostninger til produktion, salg og distribution i 3. kvartal har været højere end forventet, og det forventes at fortsætte ind i 4. kvartal. Vi henviser til periodemeddelelsen for 3. kvartal for yderligere information.





Langsigtede mål og forventninger påvirkes ikke

De aktuelle udfordringer vurderes i det væsentligste at have midlertidig karakter, hvorfor den forventede lavere indtjening i regnskabsåret 2024/25 ikke påvirker koncernens langsigtede mål og forventninger.





Med venlig hilsen

Harboes Bryggeri A/S

Martin Lavesen

Formand for bestyrelsen

Vedhæftet fil