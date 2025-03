Periodemeddelelse for 3. kvartal 2024/25 - Forventningerne til året justeres

FORTSAT OMSÆTNINGSVÆKST MEN LAVERE INDTJENINGSMARGINER SOM FØLGE AF HØJERE OMKOSTNINGER TIL PRODUKTION, SALG OG DISTRIBUTION. FORVENTNINGERNE TIL HELE ÅRET JUSTERES

CFO SIMON ANDERSSON:

”Harboe fortsatte væksten i 3. kvartal, men indtjeningen var ikke tilfredsstillende, og både EBITDA og indtjeningsmarginen var under pres. Udviklingen skyldes primært højere produktionsomkostninger blandt andet som følge af indkøring af den nye produktionslinje samt desuden øgede salgs- og distributionsomkostninger.

Vi hæfter os dog ved, at både volumen og omsætning i Beverage samlet set er på niveau med sidste år drevet af vækst i både Danmark og Eksport, som udligner effekten af vores fortsatte aktive fravalg af ikke-profitable kundekontrakter i Tyskland. Vi arbejder fokuseret på at tilpasse omkostningsstrukturen med fokus på værdi frem for volumen, men vi har ikke set den fulde effekt af denne indsats endnu, og det påvirker indtjeningen i regnskabsperioden.

Vores EBITDA-margin i 3. kvartal blev på 6,8%, hvilket er lavere end forventet og under vores finansielle målsætning, og vi vil intensivere indsatsen for at tilpasse omkostninger og styrke effektiviteten yderligere.

På basis af resultaterne i 3. kvartal og en udfordrende start på 4. kvartal justerer vi vores forventninger til årets resultat. Vi forventer således for hele året at realisere et EBITDA i niveauet 140-150 mio.kr. og resultat før skat på 50-60 mio.kr. mod de senest offentliggjorte forventninger fra 18. december 2024 om et EBITDA på 160-180 mio. kr. og et resultat før skat på 70-90 mio. kr.

Vi vurderer, at de aktuelle udfordringer alene er af midlertidig karakter og således ikke påvirker vores langsigtede mål og forventninger.”





CEO SØREN MALLING:

”Udviklingen i årets 3. kvartal viser sårbarheden i vores lave indtjeningsmarginer, hvor udviklingen i salgspriser og afsætning ikke har kunnet modsvare de stigende omkostninger. Det betyder, at vores positive momentum i 1. halvår ikke har kunnet fastholdes, og vi forventer fortsat høje omkostninger og dermed pres på indtjeningen i 4. kvartal.

Konkurrencemæssigt er vi fortsat tilfredse med den positive udvikling i markedsandele i Danmark, og vi fortsætter vores fokus på lancering af nye produkter. Samtidig arbejder vi fokuseret på at udvide distributionsgraden på alle fokusmarkederne, som udvikler sig positivt og med god respons fra vores kunder i hele verden.

Vores nye produktionslinje i Skælskør er blevet implementeret og taget i brug, og omkostningerne i forbindelse hermed påvirker indtjeningen i regnskabsåret. Vi forventer dog, at investeringen og de optimeringer, vi har implementeret i produktion og supply chain i samme forbindelse, over de kommende år vil sikre forbedret effektivitet, reducerede omkostninger og en styrket konkurrenceevne.”

FOR YDERLIGERE INFORMATION

CFO Simon Andersson

Telefon: 58 16 88 88

