Bitget mantém taxa de reserva de 213% na atualização de prova de reservas de março de 2025

VICTORIA, Seychelles, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal exchange global de criptomoedas, divulgou seu mais recente relatório de prova de reservas para março de 2025, reafirmando sua transparência de ativos e segurança dos fundos dos usuários com uma taxa de reserva de 213%. O relatório, com registro de data e hora às 10h30 (UTC+8) de 17 de março, revela que a bolsa detém mais que o dobro dos ativos totais dos usuários em BTC, ETH, USDT e USDC.

A auditoria, respaldada por uma árvore Merkle de 27 camadas compreendendo mais de 37,8 milhões de registros, verifica que a Bitget possui ativos suficientes para cobrir todos os saldos dos usuários. O relatório deste mês destaca taxas de reserva de 332% para BTC, 173% para USDT, 161% para ETH e 198% para USDC, cada uma excedendo significativamente o limite de 100% necessário para cobrir as obrigações dos usuários.

Uma taxa de reserva superior a 100% indica que a plataforma detém mais criptoativos sob custódia do que seus usuários possuem coletivamente, atuando como um sinal de solvência em tempo real. A publicação desses dados segue os crescentes apelos de reguladores e usuários por divulgações mais frequentes e matematicamente verificáveis de bolsas centralizadas.

Ao adotar técnicas criptográficas, como a estrutura da árvore Merkle, a Bitget permite que os usuários verifiquem de maneira independente seus saldos dentro do total de passivos sem expor dados pessoais da conta. Este método fortalece a confiança do usuário, permitindo a verificação pública da solvência da plataforma e preservando a privacidade do usuário.

“A transparência deve ser consistente, não ocasional. As bolsas têm a obrigação de fornecer aos usuários ferramentas para verificar se seus fundos são mantidos com segurança e totalmente contabilizados. A mais recente taxa de reserva da Bitget não é apenas uma métrica – é um sinal de clareza operacional e um padrão que a indústria deve defender continuamente”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

À medida que o escrutínio regulatório se intensifica e os usuários ficam mais exigentes, provas de solvência frequentes e transparentes estão se tornando parte integrante da sobrevivência de plataformas centralizadas. Os dados mais recentes colocam a Bitget à frente de muitas grandes bolsas em termos de reservas de capital, oferecendo uma margem substancial de segurança em condições de mercado voláteis.

Com mais de 20.500 BTC, 197.500 ETH, 2 bilhões de USDT e 106 milhões de USDC mantidos sob custódia, as participações da Bitget permanecem alinhadas com seu objetivo mais amplo de fornecer aos usuários acesso ininterrupto a seus ativos digitais. O hash da raiz Merkle mais recente para março de 2025 – 37a20f806f400dcd – pode ser usado pelos usuários para confirmar a inclusão de sua conta na auditoria de reservas.

A divulgação de março dá continuidade a um ciclo mensal de relatórios transparentes introduzido pela Bitget após as falhas ocorridas em toda a indústria em 2022. Com esta publicação sustentada, a bolsa reforça sua visibilidade operacional e reforça a confiança do usuário na segurança da custódia.

Para visualizar a Prova de Reservas da Bitget, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, ao mesmo tempo em que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, ao preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. A Bitget Wallet, anteriormente conhecida como BitKeep, é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional que oferece uma variedade de soluções completa para Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, um mercado de NFTs, um navegador DApp e muito mais.

A Bitget lidera a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a parceira oficial de criptomoedas com a LALIGA, a principal liga de futebol do mundo nos mercados do LESTE e SUDESTE ASIÁTICOS e AMÉRICA LATINA, além de parcerias globais com atletas turcos de renome, como Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), tudo isso para inspirar a comunidade global a adotar as criptomoedas.

