Paris Declaration on Business & Nutrition 2030 : repenser l’économie de la nutrition

PARIS, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 26 mars 2025, l’Access to Nutrition Initiative (« ATNi »), la Global Alliance for Improved Nutrition (littéralement « Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition », « GAIN ») et le Paris Peace Forum (littéralement « Forum de Paris sur la paix ») ont présenté la Paris Declaration on Business & Nutrition 2030 (littéralement « Déclaration de Paris sur les entreprises et la nutrition de 2030 ») à l’occasion d’un événement de haut niveau précédant le Sommet Paris Nutrition for Growth (« N4G »).

Cette déclaration exhorte à une refonte urgente de l’économie de la nutrition par une approche multisectorielle pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes. La dénutrition (retard de croissance, anémie, émaciation), l’obésité, les carences en micronutriments et l’insécurité alimentaire ont des répercussions sur la santé, le climat et les économies, soulignant l’urgence d’une action coordonnée.

En 2022, 2,5 milliards d’adultes étaient en surpoids et 890 millions d’entre eux souffraient d’obésité, tandis que 390 millions se trouvaient en sous-poids. Pour impulser un changement réel, la déclaration dresse une feuille de route 2030 des actions prioritaires.

Des dizaines d’organisations, y compris des ONG telles que l’ATNi, GAIN, le Paris Peace Forum, et le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (« Scaling Up Nutrition Movement »), ainsi que des organisations du secteur privé telles que l’IFBA et le CGF (voir la liste complète des auteurs ci-dessous), ont uni leurs forces pour mettre en place un ensemble d'engagements mesurables visant à transformer l’économie de la nutrition pour tous.

La déclaration propose des actions ciblées pour chaque partie prenante, comprenant les éléments suivants :

Les gouvernements doivent réformer les subventions (qui représentent actuellement entre 638 et 851 milliards de dollars par an) et tirer parti de l’approvisionnement pour promouvoir des aliments plus nutritifs et produits localement.

doivent réformer les subventions (qui représentent actuellement entre 638 et 851 milliards de dollars par an) et tirer parti de l’approvisionnement pour promouvoir des aliments plus nutritifs et produits localement. Les investisseurs doivent intégrer la nutrition dans leurs stratégies d’investissement en tant qu’enjeu financier majeur et en tant que thème d’investissement.

doivent intégrer la nutrition dans leurs stratégies d’investissement en tant qu’enjeu financier majeur et en tant que thème d’investissement. Les entreprises doivent se charger de la reformulation des produits, de l’amélioration de la qualité nutritionnelle globale des portefeuilles alimentaires et de la réorientation des stratégies marketing pour éviter la promotion des aliments malsains.

doivent se charger de la reformulation des produits, de l’amélioration de la qualité nutritionnelle globale des portefeuilles alimentaires et de la réorientation des stratégies marketing pour éviter la promotion des aliments malsains. Les organisations à but non lucratif et les organisations internationals doivent travailler main dans la main pour élaborer des cadres clairs d’engagement du secteur privé qui définissent les rôles, les responsabilités et les résultats attendus.

doivent travailler main dans la main pour élaborer des cadres clairs d’engagement du secteur privé qui définissent les rôles, les responsabilités et les résultats attendus. Les parties prenantes doivent s'engager à favoriser la transparence et la responsabilité des entreprises, et à obtenir des résultats SMART 2030 en matière de nutrition.



« Le secteur privé a réalisé des progrès modestes vers de meilleurs résultats nutritionnels, mais cela reste insuffisant. La déclaration appelle tous les acteurs à prendre des mesures pour améliorer les marchés de la nutrition, ce qui aidera l’industrie à proposer des aliments plus sains et à des prix plus abordables pour tous », a déclaré Greg S. Garrett, Directeur exécutif de l’Access to Nutrition Initiative (« ATNi »).

« Si nous voulons que les entreprises œuvrent davantage en faveur de la nutrition, les gouvernements doivent les inciter avec des mesures d’incitation et coercitives. Jusqu’ici, les mesures coercitives ont prédominé, et cela ne fait que générer de l’hostilité. Deux options s'offrent à nous : la première consiste à instaurer des mécanismes de prêt pour les PME fournissant des aliments nutritifs, afin de soutenir leur expansion. À l’heure actuelle, il n’en existe aucun. La deuxième consiste à mettre en place des mesures d’incitation pour encourager les grandes entreprises à mettre en œuvre des programmes de nutrition pour leurs employés, afin de stimuler leur productivité et de favoriser des chaînes d’approvisionnement résilientes. À l’heure actuelle, il n’en existe aucune », a ajouté Lawrence Haddad, Directeur exécutif de GAIN.

« Dans un monde incertain où le multilatéralisme traditionnel est mis à mal, nous devons former de nouvelles coalitions pour répondre à nos défis communs. Le Paris Peace Forum est fier d'avoir contribué à aider la société civile à combler le fossé entre les débats institutionnels et ceux du secteur privé en matière de nutrition : dans le cadre de ce sommet unique Nutrition for Growth à Paris, et alors que les gouvernements se trouvent dans une situation budgétaire difficile, nous avons plus que jamais besoin du secteur privé » , a déclaré Justin Vaïsse, Directeur général du Paris Peace Forum.

Les réductions dans l’aide étrangère soulignent l’urgence pour nous tous de repenser la manière dont le financement du développement et de la santé publique peut être assuré autrement et de manière plus efficace, y compris par des solutions réunissant le secteur privé et le secteur public.

L’Access to Nutrition Initiative (« ATNi »), la Global Alliance for Improved Nutrition (« GAIN ») et le Paris Peace Forum (« PPF »), trois organisations internationales à but non lucratif, ont été mandatées officiellement pour assurer conjointement l’élaboration de la Déclaration de Paris. Cela a permis de maintenir l’accent du groupe sur des contributions réelles et impactantes en matière de santé publique et de nutrition.

Auteurs et contributeurs

L’Access to Nutrition initiative (« ATNi ») ;

La Global Alliance for Improved Nutrition (« GAIN ») ;

Le Paris Peace Forum (Forum de Paris sur la paix, « PPF ») ;

Le Consumer Goods Forum (« CGF ») ;

L’International Food and Beverage Alliance (Alliance internationale de l’alimentation et des boissons, « IFBA ») ;

Le Private Sector Mechanism (littéralement « Mécanisme du secteur privé », « PSM ») ;

Le Scaling Up Nutrition Business Network (« SBN ») ;

La Nutrition Japan Public Private Platform (« NJPPP ») ;

Et le World Business Council for Sustainable Development (« WBCSD »).



