Darkivore est rejoint par "Dark Agent" : L'Allié Ultime en Matière de Risques Numériques et de Renseignement sur les Menaces

PARIS, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Potech annonce le lancement de "Dark Agent", le nouvel assistant IA révolutionnaire de Darkivore, son produit phare en Protection contre les Risques Numériques et Renseignement sur les Menaces.

Offrant aux utilisateurs de Darkivore efficacité et précision inégalées en gestion proactive des menaces, Dark Agent maximise les takedowns, filtre les informations superflues et optimise les rapports.

Dark Agent répond aux défis critiques des professionnels de la sécurité, face au volume et à la complexité des menaces. Automatisant les processus clés, fournissant des informations exploitables et effectuant des takedowns, il réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour les neutraliser.

Conversations avec Dark Agent :

« Quels sont les profiles Facebook ciblant mon entreprise ? »

« Montrez-moi le statut des takedowns demandés. Et lancez d’autres sur toutes pages phishing récentes à risque fort. »

Dark Agent filtrera les profiles facebook malveillants visant l’entreprise.

Il vérifiera aussi les takedowns actuels et en créera des nouveaux.

Caractéristiques Principales de Dark Agent :

Optimisation des Rapports : Réponses contextuelles liées aux dernières menaces du client, accélérant la visibilité des données et la prise de décision.



Maximisation des Suppressions : Processus de suppression rationalisé ; automatisant la sélection des cibles, générant des rapports d'enquête détaillés et lançant la suppression.

Filtrage des Informations Superflues : Faux positifs et données non-pertinentes filtrées, réduisant la charge de tri des données et permettant aux équipes de sécurité de se concentrer sur les menaces réelles.

Sécurité Basée sur la Périphérie : Confidentialité maximale, fonctionne sans accès aux données-client.

Support Multilingue : Communication fluide avec le moteur central de Darkivore en Anglais, Français, Espagnol, Italien, Afrikaans et Arabe.



« Dans le contexte actuel de menaces évolutives, rapidité et concentration revêtent une importance capitale », souligne Elie Zeidan, Potech. « Dark Agent offre les outils nécessaires pour anticiper les menaces émergentes. Automatisant tâches quotidiennes et actions tactiques, il permet aux équipes techniques de mettre à profit leurs réflexes uniques et leur expertise humaine, pour une remédiation optimale. »

Darkivore par Potech est une technologie de pointe, de protection contre les risques numériques, de gestion de la surface d'attaque externe et de renseignement sur les menaces, permettant aux organisations de garder une longueur d'avance sur les attaques émergentes pour protéger leurs actifs numériques.

www.darkivore.com

https://potech.global/contact-us

Contact:

media@potech.global



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b7c4506-834c-4c89-82b2-d076885af1a2/fr